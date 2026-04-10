HYY lakittaa Mantan vappuaattona

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) laskee ylioppilaslakin Havis Amanda -patsaan päähän yli tuhatpäisen yleisön edessä kello 18. Juhlatunnelmaan Mantan aukiolla päästään kuitenkin jo kello 15.45 alkaen, jolloin virallinen ohjelma aukiolla alkaa. Tapahtuman avaa Helsingin pormestari Daniel Sazonov vapputervehdyksellään.

”Vappu on keväisen Helsingin ehdoton kohokohta. Vappuna Helsinki herää uudella tavalla eloon, kun helsinkiläiset kerääntyvät puistoihin, ravintoloihin ja piknikeille viettämään yhteistä aikaa. Mantan lakitus on tärkeä ja perinteikäs osa vappua ja on hienoa päästä ensimmäistä kertaa pormestarina avaamaan Mantan lakituksen juhlallisuudet”, kertoo Sazonov.

Manta on lakitettu vappuisin jo yli sadan vuoden ajan. Vuosien varrella juhlinta on laajentunut ja lakituksen ohjelmaan kuuluu muun muassa erilaisia musiikkiesityksiä. Lakituksen perinteiset seremonialliset osuudet ovat Mantan pesu kello 17 ja itse lakitushetki kello 18. Perinteiden mukaisesti juhlakansa saa asettaa ylioppilaslakin päähänsä sen jälkeen, kun Manta on saanut oman lakkinsa.

”En olisi uskonut, että joskus pääsen vielä itse lakittamaan Mantaa. Kyllähän tämä on parasta, mitä vappuna voi tehdä”, tuumaa Julia Gunyhó. Hän on yksi kahdeksasta vapaaehtoisesta Helsingin yliopiston opiskelijasta, joka pääsee lakittamaan Mantan. Vapaaehtoistiimi eli Manta Crew on valmistellut lakitusta ja sen ohjelmaa jo tammikuusta alkaen.

Lakituksen ohjelma:

Klo 15.45 Pormestari Daniel Sazonovin tervehdys

Klo 16.00 Bileet Mantalla starttaavat

Klo 16.15 John Nurmisen Säätiö esittää: Ville Veikka

Klo 16.45 Humanistispeksin tanssijat esiintyvät

Klo 17.00 Mantan pesu

Klo 17.15 Unicafe esittää: Masse

Klo 17.30 Bileet jatkuvat

Klo 18.00 Manta saa lakkinsa

Klo 18.05 rap-yhtye Good boys esiintyy

Mantan lakituksen teemana on tänä vuonna Itämeri ja sen hyvinvointi. Teema näkyy myös tapahtuman ohjelmassa. Koska Suomen rannat ovat Itämeren roskaisimmat ja vappu Helsingin roskaisinta aikaa, toivotaan lakitukseen osallistuvien kiinnittävän huomiota roskien lajitteluun ja juhlapaikkojen siisteyteen.

Lakituksen järjestämisessä ovat mukana Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, UniCafe, John Nurmisen säätiö ja C.L. Seifert.

Lakitus kerää yhteen vuosittain peräti 60 000–80 000 vapun juhlijaa. Mantan aukion läheisyydessä, Esplanadeilla ja niiden sivukaduilla onkin tämän vuoksi poikkeusjärjestelyjä liikenteessä. Polkupyörät ja potkulaudat suositellaan jättämään alueen ulkopuolelle. Lakitukseen saapuvia pyydetään tulemaan alueelle Senaatintorin suunnasta lähtökohtaisesti Kluuvikadun ja Katariinankadun kautta. Esplanadit ja sivukadut sekä Senaatintorin ympäristö on suljettu ajoneuvoliikenteeltä 30.4. kello 15–21. Alueella on pysäköintikielto. Ratikoilla on lakituksen vuoksi poikkeusreittejä klo 14–21.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan lakitusta Mantan aukiolle. Rajallisen tilan vuoksi lakitusalueelle pääsevät ainoastaan ennakkoon akkreditoidut median edustajat.

Lisätietoja, median akkreditointi alueelle ja haastattelupyynnöt:

Vilma Viertola

viestintäasiantuntija, HYY

050 420 5566

vilma.viertola@hyy.fi

HUS lägger mössan på Havis Amanda på valborgsmässoafton

Helsingforsborna inleder valborgsfirandet på valborgsmässoafton den 30 april när Havis Amanda traditionsenligt får sin studentmössa på Salutorget.

Flera tusen människor följer med när Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) lägger studentmössan på statyn Havis Amandas huvud kl. 18. Festligheterna på torget vid Havis Amanda startar redan kl. 15.45 när det officiella programmet börjar. Helsingfors borgmästare Daniel Sazonov öppnar festen med sin valborgshälsning.

”Valborgshelgen är den absoluta höjdpunkten när våren anländer till Helsingfors. På valborg vaknar Helsingfors till liv på ett helt nytt sätt när invånarna samlas i parkerna, på restaurangerna eller på en picknick. Mösspåläggningen vid Havis Amanda är en viktig del av traditionerna kring valborg och det känns fint att för första gången som borgmästare få vara med och inleda festligheterna i samband med mösspåläggningen vid”, säger Sazonov.

Havis Amanda har fått sin studentmössa på valborgsmässoafton i mer än hundra år. Under årens lopp har festligheterna vuxit sig allt större och vi får bland annat njuta av musikprogram i samband med mösspåläggningen. De traditionella ceremonierna kring mösspåläggningen sker kl. 17 när Havis Amanda tvättas och kl. 18 när hon får sin studentmössa. Enligt traditionen får alla ta på sig sin studentmössa efter att Havis Amanda fått sin egen mössa.

”Jag skulle aldrig ha kunnat tro att jag får vara med och själv sätta mössan på Havis Amanda. Det här är ju nog det bästa man kan göra på vappen”, funderar Julia Gunyhó. Hon är en av åtta frivilliga studenter från Helsingfors universitet som är med och lägger studentmössan på Havis Amanda. Teamet, som kallar sig Manta Crew, har planerat mösspåläggningen och programmet sedan januari.

Programmet under mösspåläggningen:

Kl. 15.45 Borgmästare Daniel Sazonovs hälsning

Kl. 16.00 Festen börjar vid Havis Amanda

Kl. 16.15 John Nurminen Stiftelsen: Ville Veikka

Kl. 16.45 Dansare från Humanistspexet

Kl. 17.00 Havis Amanda tvättas

Kl. 17.17 UniCafe: Masse

Kl. 17.30 Festen fortsätter

Kl. 18.00 Havis Amanda får sin mössa

Kl. 18.05 rap-bandet Good Boys uppträder

Temat för mösspåläggningen vid Havis Amanda är i år Östersjön och Östersjöns välbefinnande. Temat syns också i programmet under evenemanget. Eftersom Finlands stränder hör till Östersjöns smutsigaste stränder och vappen är den tid då Helsingfors är som allra skräpigast, hoppas vi att de som deltar i mösspåläggningen fäster uppmärksamhet vid att sortera allt skräp och hålla festplatserna i prydligt skick.

Helsingfors stad, Helsingfors universitet, UniCafe, John Nurminen Stiftelsen och C.L. Seifert deltar i arrangemangen kring mösspåläggningen.

En publik på 60 000–80 000 personer brukar samlas för att beskåda mösspåläggningen. På grund av det är det undantagsarrangemang i trafiken i närheten av torget kring Havis Amanda, på Esplanaderna och på tvärgatorna. Vi rekommenderar att man lämnar cyklar och sparkbräden utanför området. Vi ber också att de som kommer för att följa med mösspåläggningen anländer från Senatstorgets håll i första hand via Glogatan och Katrinegatan. Esplanaderna och tvärgatorna samt omgivningen kring Senatstorget är stängda för biltrafik 30.4 klockan 15–21. Det råder parkeringsförbud på området. På grund av mösspåläggningen kör spårvagnarna avvikande rutter kl. 14–21.

Mediernas representanter är välkomna att följa med mösspåläggningen vid Havis Amanda. Eftersom det finns begränsat med plats får enbart på förhand ackrediterade representanter för medierna tillträde till området kring Havis Amanda under mösspåläggningen.

Mer information, ackreditering och intervjuförfrågningar:

Vilma Viertola

kommunikationsexpert, HUS

050 420 5566

vilma.viertola@hyy.fi

HYY to crown Manta on May Day Eve

May Day celebrations in Helsinki begin in earnest with the traditional Crowning of Manta by the Market Square on May Day Eve, 30 April.

The Student Union of the University of Helsinki (HYY) will place a student’s cap on the head of the Havis Amanda statue at 6 pm in front of a crowd of thousands of people. However, festive atmosphere will already start filling the Havis Amanda square at 3.45 pm when the official programme at the square begins. The event will be opened by Mayor of Helsinki Daniel Sazonov with the mayor’s May Day greeting.

‘May Day is the undisputed high point of spring in Helsinki. Helsinki truly comes to life on May Day as residents get together in parks, in restaurants and on picnics to spend time together. The Crowning of Manta is an important and traditional part of May Day, and it feels amazing to get to open the crowning ceremony for the first time as mayor’, Sazonov remarks.

Manta has been crowned on May Day for over a century now. Over the years, the celebrations have expanded, and the activities during the crowning now include various musical performances, for instance. The traditional ceremonial parts of the crowning are the washing of Manta at 5 pm and the crowning itself at 6 pm. In line with tradition, the festive crowd may place their student’s caps on their head after Manta has received her cap.

‘I never imagined that I would get to crown Manta myself at some point. This is the best possible way one can spend May Day’, Julia Gunyhó asserts. She is one of eight volunteer students from the University of Helsinki who will get to crown Manta this year. Our volunteer team, Manta Crew, has been preparing the crowning and its activities since January.

Crowning programme:

3.45 pm: Mayor Daniel Sazonov’s greeting

4.00 pm: Party at Manta begins

4.15 pm: John Nurminen Foundation presents: Ville Veikka

4.45 pm: Performance by dancers from Humanistispeksi

5.00 pm: Washing of Manta

5.15 pm: UniCafe presents: Masse

5.30 pm: Party continues

6.00 pm: Manta is crowned

6.05 pm: Rap group Good Boys performs

The theme of the Crowning of Manta this year is the Baltic Sea and its wellbeing. The theme can also be seen in the event’s activities. As Finland has the most litter-strewn coasts out of all Baltic Sea countries and Helsinki has the most litter on its streets around May Day, we hope that everyone participating in the crowning pays attention to recycling their trash and keeping the festive area clean.

The crowning has been organised in cooperation with the City of Helsinki, the University of Helsinki, UniCafe, the John Nurminen Foundation and C.L. Seifert.

The crowning brings together a whopping 60,000–80,000 people every year to celebrate May Day. For this reason, there are special traffic arrangements in place near the Havis Amanda square, on both the Esplanadi streets and on their side streets. We recommend leaving any bicycles and scooters outside the event area. We ask that people coming to watch the crowning arrive at the area from the direction of the Senate Square, mainly via Kluuvikatu or Katariinankatu. Both the Esplanadi streets, their side streets and the area of the Senate Square are closed for road traffic 3–9 pm on 30 April. Parking in the area is also prohibited. Trams follow alternative routes 2–9 pm due to the crowning.

Representatives of the media are welcome to come follow the crowning at the Havis Amanda square. Due to limited space, only media representatives who have been accredited in advance will be allowed to access the crowning area.

For further information, media accreditation to the area and interview requests, please contact:

Vilma Viertola

Communications specialist, HYY

050 420 5566

vilma.viertola@hyy.fi