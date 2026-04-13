Päijät-Häme kokosi eurooppalaiset alueet keskustelemaan energian ja liikenteen sähköistymisestä

Eurooppalaiset alueet etsivät ratkaisuja sähköistymisen pullonkauloihin

Lahdessa 22.–23.2026 käsiteltiin muun muassa sähköverkkojen vahvistamista, latausinfrastruktuuria, liikenteen sähköistymistä ja EU‑sääntelyn vaikutuksia alueiden kehitykseen. Keskusteluissa korostui sähköistymisen ja sähköverkkojen merkitys alueiden elinvoimalle ja kilpailukyvylle.

Energian ja liikenteen sähköistyminen etenee käytännössä alueilla. Tarvitaan toimivia sähköverkkoja, investointeja, tutkimus- ja yritysyhteistyötä sekä ratkaisuja, jotka huomioivat alueiden erilaiset lähtökohdat. Lahden seminaari vahvisti Päijät-Hämeen roolia tässä eurooppalaisessa keskustelussa, sanoo Sami Salminen, Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtaja.

Suomalaisosaaminen esillä

Seminaarin suomalaisten puheenvuorojen teemoina olivat sähköistymisen sääntely, liiketoimintamahdollisuudet ja P2X‑ratkaisut. Puhujina olivat muun muassa europarlamentaarikko Aura Salla, alueiden komitean jäsen Pekka Komu, LADECin (Lahden seudun kehitys) Antti Suikkanen ja LUT‑yliopiston Petteri Laaksonen.

Vierailu LUT-yliopistoon ja Kempowerille konkretisoi sähköisen liikenteen kehitystä

Seminaarin osallistujat tutustuivat LUT-yliopiston Electric Mobility Research Centeriin sekä Kempowerin tuotantoon. Vierailu havainnollisti, miten tutkimus, yritystoiminta ja alueellinen innovaatioympäristö voivat yhdessä vauhdittaa sähköisen liikenteen ja latausteknologian kehitystä.

Halusimme tuoda eurooppalaisen keskustelun konkreettiseen ympäristöön. LUT-yliopiston ja Kempowerin esimerkit näyttävät, miten tutkimus, yritykset ja alueellinen kehittäminen voivat tukea sähköistymistä käytännössä. Lahdessa on osaamista, joka kiinnostaa myös kansainvälisesti, toteaa Päijät-Hämeen liiton edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa.

Sähköinen lentoliikenne nousi tulevaisuusteemaksi

Seminaarissa tarkasteltiin myös sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia erityisesti lyhyillä alueellisilla reiteillä. Teema liittyy Päijät‑Hämeessä myös Vesivehmaan lentokentän tulevaisuuteen.

Lahden keskustelut tukevat CPMR:n EU-vaikuttamista

Lahden seminaari liittyy CPMR:n laajempaan työhön, jossa valmistellaan alueiden yhteistä kantaa sähköistymisestä ja sähköverkoista.

Seminaarin keskustelut tarjoavat aineksia CPMR:n tulevaan politiikkakantaan, jota käsitellään järjestön poliittisen toimiston kokouksessa Visbyssä kesäkuussa.

Fakta: CPMR-seminaari Lahdessa 22.–23.4.2026.

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) on noin 140 eurooppalaisen alueen vaikuttajajärjestö, joka edustaa yli 200 miljoonaa asukasta.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sami Salminen toimii CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtajana.

Seminaariin osallistui alueiden, EU-toimielinten, yritysten, yliopistojen ja järjestöjen edustajia eri puolilta Eurooppaa.

Osallistujia oli muun muassa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Espanjasta, Kreikasta, Portugalista, Alankomaista, Ranskasta ja Belgiasta.

Seminaarin teemana oli energian ja liikenteen sähköistyminen alueiden näkökulmasta.

Ohjelmassa käsiteltiin muun muassa sähköverkkoja, latausinfrastruktuuria, liikenteen sähköistymistä, alueellista saavutettavuutta, logistiikkaa, P2X-ratkaisuja, sähköistä lentoliikennettä ja EU-sääntelyä.