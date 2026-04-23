Vappupatsaan sähköinen sydän – Mantan alla sijaitseva keskus saa suihkulähteen veden pulppuamaan

Vappuna Helsingin Kauppatorin laidalle kerääntyvistä juhlijoista vain harva miettii, mikä saa Mantan veden virtaamaan. Teoksella on oma sähkö- ja ohjauskeskus, joka syöttää sähköä suihkulähteen pumppujen moottoreihin. Toimintaa taas rytmittää keskuksen ohjauslogiikka. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan, että teos on näyttävästi esillä myös pimeään vuodenaikaan.

Mantan alla sijaitseva sähkökeskus on peräisin suomalaiselta keskusvalmistajalta Gisteleltä, jolla on erityisosaamista vaativien kohteiden räätälöidyistä keskusratkaisuista. Keskuksessa käytetään Schneider Electricin suojaus- ja valvontakomponentteja, kuten ylivirtasuojia, vikavirtasuojia ja ylijännitesuojia.

Kun vesi ja sähkö kohtaavat, on myös mahdolliset vaaratilanteet huomioitava. Suomessa Havis Amandan ihailijoita suojaa SFS 6000-7-702 -standardi, jonka mukaan suihkulähteiden sähkölaitteet ja johdotukset tulee mitoittaa ja suojata niin, että sähköiskun riski pienenee ja oikosulku- sekä ylijännitetilanteet ovat hallinnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vikavirtasuojausta, roiskeen- ja korroosionkestävää kotelointia sekä selkeitä huoltokäytäntöjä.

Schneider Electricin asiakkuusvastaava Jarkko Soikka iloitsee siitä, että vesi kohoaa jatkossakin komeina kaarina Mantan vesileijonien suusta, niin vappuna kuin muina juhlahetkinä.

– On ilahduttavaa, että ikoninen taideteos on saanut sähköisen päivityksen. Tunnettu ja luotettu keskusvalmistaja Gistele on tehnyt hyvää työtä, ja kun sähkökeskuksessa käytetyt komponentit ovat laadukasta Schneider Electriciä, niin kokonaisuus on onnistunut, turvallinen ja varmatoiminen, Soikka sanoo.

Kuva: Ninaras / CC BY-SA 4.0