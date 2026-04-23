Vappupatsaan sähköinen sydän – Mantan alla sijaitseva keskus saa suihkulähteen veden pulppuamaan
27.4.2026 11:15:33 EEST | Schneider Electric | Tiedote
Helsingin tunnetuin suihkulähdeteos on taiteilija Ville Vallgrenin suunnittelema Havis Amanda, tuttavallisemmin Manta, joka valmistui vuonna 1908. Teos peruskorjattiin vuosina 2023–2024, jolloin myös sen pumput ja putket sekä tekninen alusta uudistettiin. Mantan alla sijaitsee nykyään moderni sähkö- ja ohjauskeskus, jonka ansiosta patsaalle kerääntyvät juhlijat saavat nauttia teoksesta sen koko loistossa.
Vappuna Helsingin Kauppatorin laidalle kerääntyvistä juhlijoista vain harva miettii, mikä saa Mantan veden virtaamaan. Teoksella on oma sähkö- ja ohjauskeskus, joka syöttää sähköä suihkulähteen pumppujen moottoreihin. Toimintaa taas rytmittää keskuksen ohjauslogiikka. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan, että teos on näyttävästi esillä myös pimeään vuodenaikaan.
Mantan alla sijaitseva sähkökeskus on peräisin suomalaiselta keskusvalmistajalta Gisteleltä, jolla on erityisosaamista vaativien kohteiden räätälöidyistä keskusratkaisuista. Keskuksessa käytetään Schneider Electricin suojaus- ja valvontakomponentteja, kuten ylivirtasuojia, vikavirtasuojia ja ylijännitesuojia.
Kun vesi ja sähkö kohtaavat, on myös mahdolliset vaaratilanteet huomioitava. Suomessa Havis Amandan ihailijoita suojaa SFS 6000-7-702 -standardi, jonka mukaan suihkulähteiden sähkölaitteet ja johdotukset tulee mitoittaa ja suojata niin, että sähköiskun riski pienenee ja oikosulku- sekä ylijännitetilanteet ovat hallinnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vikavirtasuojausta, roiskeen- ja korroosionkestävää kotelointia sekä selkeitä huoltokäytäntöjä.
Schneider Electricin asiakkuusvastaava Jarkko Soikka iloitsee siitä, että vesi kohoaa jatkossakin komeina kaarina Mantan vesileijonien suusta, niin vappuna kuin muina juhlahetkinä.
– On ilahduttavaa, että ikoninen taideteos on saanut sähköisen päivityksen. Tunnettu ja luotettu keskusvalmistaja Gistele on tehnyt hyvää työtä, ja kun sähkökeskuksessa käytetyt komponentit ovat laadukasta Schneider Electriciä, niin kokonaisuus on onnistunut, turvallinen ja varmatoiminen, Soikka sanoo.
Lisätietoja:
COO, operatiivinen johtaja Tommi Lehtimäki, Gistele Oy
tommi.lehtimaki@gistele.fi, +358 505562327
Asiakkuusvastaava Jarkko Soikka, Schneider Electric
jarkko.soikka@se.com, +358 504012838
Kuva: Ninaras / CC BY-SA 4.0
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Schneider Electric tutkii: Suomessa ja maailmalla varaudutaan päivittäistavaratuotannon tappioihin, tekoälystä odotetaan kilpailuetua23.4.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
Schneider Electricin kansainväliseen kyselytutkimukseen osallistui 1 453 johtotason henkilöä, joiden yrityksissä valmistetaan päivittäistavaroita. Tutkimuksen mukaan kuilu tekoälyinvestointien tuotto-odotusten ja operatiivisen todellisuuden välillä kasvaa yrityksissä. Tekoälyratkaisuiden saatavuutta ei nähdä ongelmana, mutta tekoälyn onnistunutta käyttöönottoa hidastavat haasteet datan laadussa, perinteisessä automaatiossa ja muutosjohtamisessa. Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on julkaissut 2026 Industrial AI in CPG -tutkimuksen(1), jonka tulokset osoittavat, että Food & Beverages- ja Life Sciences -valmistajat (elintarvike- ja lääketeollisuus) eri puolilla maailmaa ennustavat tehottoman tuotannon ja kustannuspaineiden lisääntyvän merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus paljastaa, että päivittäistavaravalmistajat odottavat kannattavuuden heikkenevän. Viivästykset valmistuksessa, seisokit, laiteviat ja muut tehokkuutta heikentävät tekijät selittävät jo n
Oanh Siitonen Schneider Electricin johtoryhmän jäseneksi8.4.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
Oanh Siitonen on nimitetty Schneider Electric Finland Oy:n johtoryhmän jäseneksi ja uuteen myyntijohtajatehtävään 1.4.2026 alkaen. Jatkossa Siitosen vastuulle kuuluvat suunnittelutoimisto- ja keskusvalmistajasegmentit. Keskusvalmistajapuolesta aiemmin vastannut Sirpa Ikola vastaa jatkossa sähkötukku- ja sähköasennussegmenteistä sekä jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Siitonen siirtyy uuteen rooliinsa Schneider Electricin Suomen keskusvalmistajasegmentin myyntijohtajan tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2024 alkaen. Siitonen on työskennellyt Schneider Electricillä erilaisissa myynnin ja markkinoinnin rooleissa vuodesta 2020 lähtien. Aiemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Nissan Nordic Europella sekä ulkomailla Suomen Hongkongin-pääkonsulaatissa markkinoinnin ja taloushallinnon tehtävissä. – Oanh on määrätietoinen ja innostunut myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, jolla on laaja kokemus kasvun ja kumppaniyhteistyön kehittämisestä eri myyntikanavissa. Hän pystyy tarjoamaan asiak
Schneider Electriciltä ja NVIDIAlta merkittäviä innovaatioita gigawattitason datakeskusten suunnitteluun, simulointiin ja käyttöön26.3.2026 11:02:05 EET | Tiedote
Schneider Electricin ja NVIDIAn kehittämä validoitu NVIDIA Vera Rubin -referenssimalli on tarkoitettu uusimpien NVIDIAn räkkitason järjestelmien tehonhallintaa ja jäähdytystä varten. NVIDIA ja Schneider Electricin omistama teollisuusohjelmistoyritys AVEVA ovat kehittäneet NVIDIA Omniverse -alustalla mallin digitaaliselle kaksoselle, joka huomioi datakeskusten koko elinkaaren. Se on tarkoitettu suuren mittakaavan tekoälytehtaisiin, joissa halutaan maksimoida tekoälytoimenpiteiden tuotto megawattia kohden. Schneider Electric testaa NVIDIA Nemotron -tekoälyagenttimallia, joka on tärkeä askel kohti seuraavan sukupolven autonomisia, ohjelmistopohjaisia toimintoja. Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric, NVIDIA ja alan johtava teollisuusohjelmistojen kehittäjä AVEVA ovat julkistaneet uusia edistysaskeleita gigawattitason tekoälydatakeskusten infrastruktuurin suunnitteluun, simulointiin, rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon. Uusi validoitu NVIDIA Vera Rubin -referenssimal
Schneider Electricin uusi Revit-moduuli Caneco BIM sujuvoittaa sähkösuunnittelua19.3.2026 09:45:27 EET | Tiedote
Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric tuo suunnittelu- ja tietomallinnusohjelma Revitiin uuden moduulin, joka sujuvoittaa sähkösuunnitteluprosessia ja pienentää virheiden mahdollisuutta. Caneco BIM -moduulin ansiosta samalla ohjelmalla voi tehdä sekä sähkösuunnitelman, 3D-mallinnuksen että kaikki tarvittavat laskennat.
Schneider Electricin menestyksekkään vastuullisuusohjelman tulokset selvillä13.3.2026 09:26:19 EET | Tiedote
Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric julkaisi vuoden 2025 vastuullisuusraporttinsa tulokset helmikuun lopulla. Raportin myötä Schneider Sustainability Impact -ohjelma vuosille 2021–2025 tuli päätökseensä. Viimeisen viiden vuoden aikana Schneider Electricin tulokset paranivat ilmastollisissa, sosiaalisissa ja hallinnollisissa tavoitteissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme