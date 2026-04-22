Työympäristötyön erityisansiomitali Normet Oy:n Iisalmen tehtaalle

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen luovutti erityisansiomitalin ja muut työympäristötyön tunnustukset Työturvallisuuskeskuksen järjestämässä kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa Helsingissä 28.4.2026.

Tämän vuoden haun teemana oli työturvallisuuden johtaminen turvallisen työpäivän takaajana.

Työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri myöntää erityisansiomitalin Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimivan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä.

Normet Oy:n Iisalmen tehdas kehitti turvallisuusjohtamista esimerkillisesti

Työympäristötyön erityisansiomitali myönnettiin Normet Oy:n Iisalmen tehtaalle, joka on kehittänyt työturvallisuuden johtamista esimerkillisesti.

Normet suunnittelee ja valmistaa raskaita ajoneuvoja vaativiin maanalaisiin rakennus-, kaivos- ja tunnelointikohteisiin. Haastavassa toimintaympäristössä turvallisuuden korkea taso edellyttää vahvaa turvallisuuskulttuuria ja koko henkilöstön sitoutumista. Tämä toteutuu Normet Oy:n Iisalmen tehtaan toiminnassa.

Tehtaan päivittäisjohtamisen malli ulottuu organisaation kaikille tasoille. Työpäivät alkavat turvallisuusasioiden käsittelyllä, ja ylin johto osallistuu turvallisuuskeskusteluihin sekä turvallisuuskävelyille.

Läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat käsitellään nopeasti, niille määritetään toimenpiteet ja tehdään juurisyyanalyysejä. Jokaiselle kehitystoimelle nimetään vastuuhenkilö.

Henkilöstön osaamista ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella, turvallisuuskävelyillä ja uusien työntekijöiden laajalla perehdyttämisohjelmalla. Työntekijät osallistuvat aktiivisesti turvallisuuden kehittämiseen ja pääsevät vaikuttamaan hankintoihin, työskentelytapoihin ja prosesseihin.

Muut työympäristötyön tunnustukset

Tilaisuudessa luovutettiin lisäksi työympäristötyön kunniakirjat seuraaville henkilöille ja tahoille:

Yrittäjä, työsuojelupäällikkö Miia Makkosen johtamat työyhteisöt, joita kutsutaan yhteisnimellä Karhuperhe

Servica Oy:n liiketoiminta-alue 3

Turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö Eerik Laulajainen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu





Johtaminen on avain turvalliseen työpäivään

Vaikka työturvallisuuden kehitys Suomessa on monin tavoin ollut myönteistä pitkällä aikavälillä, uusimmat tilastot osoittavat, että erityisesti työpaikoilla sattuvien tapaturmien määrä ei ole viime aikoina vähentynyt. Tämä osoittaa, että työturvallisuuden kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä.

– Johtaminen on avainasemassa työturvallisuuden kehittämisessä. Kun työturvallisuus on osa päivittäistä johtamista, työn organisointia ja koko työyhteisön toimintaa, voidaan riskejä ennaltaehkäistä sekä vahvistaa työhyvinvointia ja tuottavuutta, sanoo Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Vahva turvallisuuskulttuuri syntyy, kun roolit ja vastuut ovat selkeät, henkilöstön osaamisesta huolehditaan ja koko työyhteisö osallistuu turvallisuuden kehittämiseen.

