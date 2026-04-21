Navigate 2026 Nordic Maritime Expo -konferenssiohjelman GDP-teema korostaa kasvua ja kannattavuutta

Frameless on Lontoossa miljoonia kävijöitä hurmannut näyttely, jossa taiteen suurten mestareiden teokset heräävät henkiin ja ympäröivät kävijän lattiasta kattoon immersiivisinä taidekokemuksina. Näyttely nähdään nyt ensi kertaa Lontoon ulkopuolella, Turun Logomossa kesällä 2026. Tarkempi tiedot tilaisuuden sisällöstä: Logomon tj Mikko Manninen: Frameless | Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -elämyksen konseptista ja sisällöstä Logomon hallituksen pj Riikka Kuusniemi: miksi Frameless tulee juuri Turkuun Videotervehdys Lontoosta Logomon tuotantojohtaja Jonne Haavisto: miten kokonaisuus toteutetaan Logomossa Tilaisuuden lopuksi tarjoamme lounaan ja kahvit. Tilaisuuden kokonaiskesto n 1 h.