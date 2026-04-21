Navigate 2026 Nordic Maritime Expo -konferenssiohjelman GDP-teema korostaa kasvua ja kannattavuutta
27.4.2026 11:02:52 EEST | LOGOMO | Tiedote
Ensimmäistä kertaa Logomossa 24.-25.11.2026 järjestettävä Navigate Nordic Maritime Expo 2026 on yksi Pohjois-Euroopan keskeisistä tapahtumista, joka kokoaa yhteen meriteollisuuden, merenkulkualan ja logistiikan yritykset, viranomaiset ja kansainväliset asiantuntijat keskustelemaan alan tulevaisuudesta ja kasvumahdollisuuksista, luoden ainutlaatuisen alustan Pohjoismaiden meriklusterille.
Navigate Nordic Maritime Expo 2026 -tapahtuman ohjelman kantavana teemana on GDP – Growth, Decarbonisation and Productivity, joka viittaa sanaleikkinä myös bruttokansantuotteeseen (GDP, Gross Domestic Product) sekä meriteollisuuden, merenkulkualan ja logistiikan keskeiseen rooliin talouskasvun vauhdittajina, kertoo Ulla Keino, CEO and Head of PMO at SeaFocus ja Navigaten ohjelmajohtaja.
Kaksipäiväisen kansainvälisen konferenssin aikana nähdään puhujia Hongkongista Yhdysvaltoihin, Suomesta Italiaan ja kaikkialta siltä väliltä. Konferenssi kokoaa yhteen neljä keynote-puhujaa – Ansis Zeltins (CEO, Port of Riga, Chair, European Sea Port Authority), Charlotte Røjgaard (Global Marine Fuels Director, Bureau Veritas, Tanska), Erik Eklund (Director General, Swedish Maritime Administration, Ruotsi) sekä Sanna Sonninen (Merenkulkujohtaja, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) – kymmenen strategista paneelia ja viisikymmentä asiantuntijaa yli kymmenestä maasta.
Ohjelmassa korostuvat meriteollisuuden, merenkulkualan ja logistiikan rooli globaalin talouden kasvun ajureina, käytännön ratkaisut hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi sekä tuottavuuden kehittäminen teknologian ja kansainvälisen innovatiivisen yhteistyön avulla.
- GDP-teemamme yhdistää kolme keskeistä ajuria – kasvun, hiilineutraaliuden ja tuottavuuden. Samalla se heijastaa laajempaa taloudellista kehitystä: meriteollisuus, merenkulkuala ja toimiva logistiikka ovat kriittisiä kilpailuedun mahdollistajia EU alueen bruttokansantuotteen kasvulle, sanoo Navigaten ohjelmajohtaja Ulla Keino.
Navigate Nordic Maritime Expo 2026 -tapahtuman konferenssiohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan 28.4.2026 osoitteessa www.navigate.fi
Navigate Nordic Maritime Expo 24.-25.11.2026 Logomo, Turku
Ulla KeinoohjelmajohtajaNavigatePuh:+358 44 975 9514ulla.keino@navigate.fi
Heidi Sinisalomyyntijohtaja, messuliiketoimintaLogomoPuh:044 5566 235heidi.sinisalo@logomo.fi
