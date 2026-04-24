Kutsu toimittajille 7.5.2026 klo 9.30–11.00: EU-päätöksenteko tutuksi
27.4.2026 11:27:15 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Mitä tarkoittavatkaan tavallinen lainsäätämisjärjestys, trilogit, delegoidut säädökset tai valtioneuvoston U-kirjelmä? Tervetuloa toimittajatilaisuuteemme ottamaan selvää ja kuulemaan, miten EU-asioista päätetään, ja mitkä ovat Euroopan komission, parlamentin, neuvoston ja eduskunnan roolit EU-päätöksenteossa!
Taustoittavaan aamiaistilaisuuteemme ovat lämpimästi tervetulleita kaikki toimittajat, jotka haluavat päivittää EU-tietouttaan. Tilaisuudessa EU-päätöksentekoa valottavat Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Elina Laurinen, Euroopan parlamentin Suomen-toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Tuuli-Maaria Aalto sekä eduskunnan suuren valiokunnan valiokuntaneuvos Kaisa Männistö.
Aamiaistilaisuus järjestetään torstaina 7. toukokuuta klo 9.30–11.00 Eurooppasalin isossa neuvotteluhuoneessa (Malminkatu 16). Aamiaistarjoilu klo 9.00 alkaen. Pyydämme ilmoittautumaan maanantaihin 4. toukokuuta klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Kerrothan samalla, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etänä. Ilmoitathan myös erityisruokavaliosi, jos tulet paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Lehdistötiedottaja
Pia Siitonen
+358 40 720 5025
pia.siitonen@europarl.europa.eu
Lehdistötiedottaja
Roosa Purhonen
+358 40 351 0264
roosa.purhonen@europarl.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu
Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 27–30 april 2026 i Strasbourg24.4.2026 14:00:39 EEST | Pressmeddelande
EU:s budget för 2028–2034 På tisdag väntas Europaparlamentet rösta om sitt mandat för förhandlingarna med EU-länderna om EU:s nästa långtidsbudget för 2028–2034. Debatten i plenum äger rum tidigare samma dag. EU:s strategi för Mellanöstern och energisäkerhet På onsdag morgon diskuterar ledamöterna hur EU ska hantera den pågående krisen i Mellanöstern och dess konsekvenser för energipriserna med företrädare för rådet och EU-kommissionen. Ny EU-lag för att skydda hundar och katter På tisdag väntas Europaparlamentet godkänna nya EU-regler för att skydda hundar och katter mot kränkande och grymma metoder inom djuruppfödning. Dags för EU att definiera våldtäkt utifrån avsaknaden av samtycke Parlamentet väntas uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag som fastställer en gemensam definition av våldtäkt baserad på avsaknaden av frivilligt och medvetet samtycke. EU:s värden: Parlamentets lägesbedömning av de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen Europaparlamentet vänta
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 27.–30.4.2026: istuntokatsaus24.4.2026 14:00:39 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin täysistunnossa 27.–30. huhtikuuta mepit äänestävät EU:n monivuotisen rahoituskehyksen väliraportista, oikeuden toteutumisesta Ukrainassa sekä kissojen ja koirien suojaamisesta uusilla säännöillä. Lisäksi parlamentissa keskustellaan Lähi-idän tilanteesta ja energian toimitusvarmuudesta sekä Venäjä-suhteiden normalisoinninn vaaroista.
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 24.4. klo 9–1023.4.2026 09:49:21 EEST | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 24.4. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin huhtikuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Kutsu toimittajille 7.5.2026 klo 9.30–11.00: EU-päätöksenteko tutuksi17.4.2026 09:15:37 EEST | Kutsu
Mitä tarkoittavatkaan tavallinen lainsäätämisjärjestys, trilogit, delegoidut säädökset tai valtioneuvoston U-kirjelmä? Tervetuloa toimittajatilaisuuteemme ottamaan selvää ja kuulemaan, miten EU-asioista päätetään, ja mitkä ovat Euroopan komission, parlamentin, neuvoston ja eduskunnan roolit EU-päätöksenteossa!
