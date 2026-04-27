Pirkanmaan hyvinvointialue

Korjattu tiedote: Aluehallitus hyväksyi sote-palveluja koskevan yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen

27.4.2026 11:05:05 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yt-neuvottelujen tavoitteena ei ollut vähentää henkilöstöä. Aluehallitus valitsi maanantaina myös henkilökohtaisen avun palveluntuottajat. Hallitus käynnisti myös Tays Keskussairaalan ulkoalueiden hoitoa koskevan palvelujen hankinnan sekä liikkeen luovutuksen valmistelun Marjatta-Säätiön kanssa Valkeakoskella.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaneuvotteluissa on käsitelty toiminnan uudelleenorganisoitumista, joka voi johtaa palkkauksen, työaikamuodon, tehtävänimikkeiden, tehtävänkuvien ja työntekopaikan muutoksiin. Henkilöstövähennyksiä voi tulla vain siinä tapauksessa, että työntekijä kieltäytyy palvelussuhteensa olennaisten ehtojen muutoksesta. Neuvottelujen perusteella tällainen irtisanomisperuste kohdistuu ennakoitua pienempään henkilöstömäärään.

Maanantaina hallitus käsitteli myös henkilökohtaisen avun palvelun hankintaa ja valitsi palveluntuottajat. Henkilökohtaista apua järjestetään vammaisen henkilön yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan esimerkiksi hänen kotiinsa, työpaikalleen, opiskelupaikkaansa tai harrastuksiinsa.

Valmistaudutaan liikkeen luovutuksiin

Aluehallitus käynnisti Tays Keskussairaalan alueella ulkoalueiden hoitoa koskevan palvelujen hankinnan ja päätti valmistautua siitä johtuvaan mahdolliseen liikkeen luovutukseen. Ulkoalueita hoitaa tällä hetkellä viisi hyvinvointialueen omaa työntekijää. Ulkoalueiden hoidon ulkoistamisella tavoitellaan muun muassa parempaa kustannusten hallintaa sekä joustavampaa reagointia toimintaympäristön muutoksiin, kuten Taysin uudistamisohjelman rakennushankkeiden vaikutuksiin.

Aluehallitus käynnisti myös liikkeen luovutuksen valmistelun ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluista ​Marjatta-Säätiön kanssa. Säätiö on ehdottanut, että Valkeakoskella sijaitsevat ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Wäinämöinen Ilmatar, Wäinämöinen Ahti, Wäinämöinen Aino ja Wäinämöinen Kokko siirrettäisiin hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella. Asumisyksiköt voisivat siirtyä hyvinvointialueelle lokakuussa.

Aluehallitus hyväksyi myös Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sääntömuutoksen, jonka jälkeen tukisäätiö voi harjoittaa myös liiketoimintaa.

Korjattu kirjoitusvirhe:  Osavuorokautista kiertävää perhehoitoa koskevan oikaisuvaatimuksen aluehallitus jätti pöydälle. 

Muut asiat hallitus hyväksyi esityksen mukaan.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

