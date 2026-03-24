Kuuma kutuduetto queerista halusta ja kaipuusta

Theoria on teos halusta ja kaipuusta, intiimin ja voiman välisestä jännitteestä. Se kysyy, miten teoria voi olla ruumiillinen, miten ajattelu voi hikoilla. Duetossa kosketus ja odotus, poissaolo ja läsnäolo muodostavat oman logiikkansa. Siinä on lujia otteita ja pitkiä taukoja, hiljaisuuksia joissa kaikki on selvää, yhtä selvää kuin Brokeback Mountainissa.

Theorian näyttämöllä nähdään Hanna Ahti ja Kid Kokko, jotka vastaavat teoksen ohjauksesta ja koreografiasta yhteistyössä dramaturgi Emil Santtu Uutun kanssa.

- Teoksen nimi perustuu sanan theoria alkuperään, jonka ajatellaan tarkoittavan katsomista, näkemistä ja pohdiskelua. Se viittaa sekä näkemiseen (thea) että jumalalliseen (theos). Teoksen keskiössä on työskentelyn alusta asti ollut toisen katsominen: katse ja näkeminen ovat Theoriassa tapa rakentaa täydellistä tukea ja yhdessäolemista. Toisaalta nimi vihjaa siihen, että teoksen liike on ajatuksen ja mielen liikettä, avautumista uusiin tulkintoihin, Ahti ja Kokko taustoittavat.

Teoksen ennakkotekstissä todetaan heti alussa, että tekijät tekevät queerin kutudueton. Toisaalta vihjataan esityksen aikana tapahtuvaan mittakaavan muutokseen.

- Theorian kohdalla tanssiduetto hahmottuu julkisena intiiminä tilana – tunteiden jakamisen paikkana, jossa tunteita ei esitetä vaan ne tunnetaan. Partnerointitekniikkaa tarkastellaan läheisyyden koreografiana, jossa queer kosketus ja nostot ovat emotionaalisesti latautuneita tekoja. Fyysinen kannattelu on Theoriassa keskeistä, lähikontakit ovat helliä, eroottisia ja intensiivisiä, Ahti ja Kokko pohtivat.

- Olemme myös puhuneet paljon mittakaavasta tämän teoksen kohdalla, siitä miten se on stadionin ja olohuoneen sohvan kokoinen. Mittakaavan valtavuuteen vaikuttaa ihan pelkästään se, että teos asettuu ikiaikaiseen queer- ja transjatkumoon. Jatkumossa stadionit - ajatellaan vaikka Freddie Mercuryä – ja toisaalta olohuoneet ja kodit ovat olleet tärkeitä queerin ilmenemispaikkoja, esimerkiksi syrjivästä lainsäädännöstä johtuen. On ollut kiinnostava tutkia, miten niinkin arkinen asia kuin sohva voi äkkiä olla stadionin kokoinen kun tunne alkaa vyöryä, he jatkavat.

Tekstissä mainitaan myös nykytanssissa harvinainen, mutta teatterin konventioihin erottamattomasti kuuluva väliaika.

- Näyttämötaiteissa väliaikaan liittyy paljon konventioita ja tiesimme, että olemme kiinnostuneita niistä jo työryhmän kokoonpanon näkökulmasta katsottuna. Tavallisesti väliaika tarjoaa suuremman mahdollisuuden muutokseen kuin kohtausvaihto. Toisinaan väliaika luo katsojalle uuden tienhaaran, eteisen tai kynnyksen, ehkä hengähdystauon, uuden asennon.

- Tässä teoksessa olemme myös kiinnostuneita siitä, miten toisto voi tuoda näkyviin muutoksen. Väliajan jälkeen palaamme takaisin ja aika näytösten välissä nostaa esiin muistamisen tematiikan. Tilassa soi menneisyys. Kysymme Theoriassa minkä hetken valitsisin elää aina uudelleen ja uudelleen? tekijät toteavat.

Teoksen sävellyksestä vastaa Alsa Ojala, valoista ja usvasta Meri Ekola, skenografiasta ja aulan veistoksesta Kiia Beilinson ja puvuista Hanne Jurmu.

Theoria nähdään Zodiak Stagella yhteensä kymmenen kertaa ajalla 13.–29.5.2026. Kuuntele Zodiak presents -podcastin jakso, jossa vieraina Hanna Ahti ja Kid Kokko, haluamallasi alustalla.

KANTAESITYS

Hanna Ahto – Kid Kokko: Theoria

Ohjaus ja koreografia: Hanna Ahti ja Kid Kokko yhteistyössä Emil Santtu Uutun kanssa

Esitys/näyttämöllä: Hanna Ahti, Kid Kokko

Dramaturgia: Emil Santtu Uuttu

Valot: Meri Ekola

Musiikki: Alsa Ojala

Skenografia: Kiia Beilinson

Pukusuunnittelu: Hanne Jurmu

Aulan teos: “neither any nor any” by Kiia Beilinson ja Sofi Häkkinen

Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, työryhmä

Yhteistyössä: rendezvous

Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, rendezvous

Ensi-ilta: 13.5.2026 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki

Muut esitykset: pe 15.5. klo 19.00 | la 16.5. klo 15.00 | ti 19.5. klo 19.00 | ke 20.5. klo 19.00 | pe 22.5. klo 19.00 | la 23.5. klo 15.00 | ti 26.5. klo 19.00 | ke 27.5. klo 19.00 | pe 29.5. klo 19.00

Taiteilijatapaaminen esityksen jälkeen lauantaina 16.5.

Liput: 32 / 29 / 16 eur

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344

