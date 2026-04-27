Uudenmaan elinvoimakeskus

Vantaalla siltojen korjaustyöt vaikuttavat liikenteeseen Kehä III:n ja Lentoasemantien liittymässä kesällä

27.4.2026 11:33:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Vantaalla Lentoasemantien ja Kehä III:n liittymässä sijaitsevien viiden risteyssillan pintarakenteita uusitaan touko–syyskuussa. Korjaustyöt alkavat Kruunun risteyssillalta 4.5., ja niiden on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä.

Kartta Lentoasemantien liittymän korjattavista silloista.
Lentoasemantien liittymän korjattavat sillat kartalla.

Korjattavat sillat sijaitsevat eri puolilla Lentoasemantien liittymää. Töiden aikana kunkin sillan kohdalla on käytössä pääsääntöisesti yksi kavennettu ajokaista. Kaistojen kaventamisen ja sivusiirtojen vuoksi työalueilla on 50 km/h -nopeusrajoitus.

Yksittäisen sillan korjaustyöt kestävät arviolta kahdesta kolmeen kuukautta. Hannukaisen risteyssillan korjauksen ajaksi liikenne joudutaan ohjaamaan kiertotielle. Kiertojärjestelyistä tiedotetaan erikseen lähempänä töiden alkamista.

Karttalinkit:

Kruunun risteyssilta: https://maps.app.goo.gl/Lu6pyMkK4amaz5PZ9

Korhosen risteyssilta: https://maps.app.goo.gl/W7wc8YhsgK38YyiAA

Virkatien risteyssilta: https://maps.app.goo.gl/b9hBtWUowCzcPCyr9

Veljeskolmion alikulkukäytävä: https://maps.app.goo.gl/HvB8D9AFFAzrFVzA7

Hannukaisen risteyssilta: https://maps.app.goo.gl/X1dhfDpPU8j6NG1r9

Työn rakennuttajana toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana kohteissa toimii Oteran Oy ja urakan valvonnasta vastaa Siltainsinöörit TH Oy.

Kruunun risteyssilta. Taitorakennerekisteri

Avainsanat

siltatyövantaalentoasemantien liittymäkehä 3lentoasemantie

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Mikael Sonck, Elinvoimakeskus, puh. 0295 029 073
Työpäällikkö Timo Aaltonen, Oteran Oy, puh. 050 535 2986
Valvontakonsultti Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9961

Kuvat

Lataa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

logo

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

