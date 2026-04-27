Vantaalla siltojen korjaustyöt vaikuttavat liikenteeseen Kehä III:n ja Lentoasemantien liittymässä kesällä
27.4.2026 11:33:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Vantaalla Lentoasemantien ja Kehä III:n liittymässä sijaitsevien viiden risteyssillan pintarakenteita uusitaan touko–syyskuussa. Korjaustyöt alkavat Kruunun risteyssillalta 4.5., ja niiden on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä.
Korjattavat sillat sijaitsevat eri puolilla Lentoasemantien liittymää. Töiden aikana kunkin sillan kohdalla on käytössä pääsääntöisesti yksi kavennettu ajokaista. Kaistojen kaventamisen ja sivusiirtojen vuoksi työalueilla on 50 km/h -nopeusrajoitus.
Yksittäisen sillan korjaustyöt kestävät arviolta kahdesta kolmeen kuukautta. Hannukaisen risteyssillan korjauksen ajaksi liikenne joudutaan ohjaamaan kiertotielle. Kiertojärjestelyistä tiedotetaan erikseen lähempänä töiden alkamista.
Työn rakennuttajana toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana kohteissa toimii Oteran Oy ja urakan valvonnasta vastaa Siltainsinöörit TH Oy.
Projektipäällikkö Mikael Sonck, Elinvoimakeskus, puh. 0295 029 073
Työpäällikkö Timo Aaltonen, Oteran Oy, puh. 050 535 2986
Valvontakonsultti Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9961
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
