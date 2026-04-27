90 nuorisotyöntekijää jalkautuu vappuna nuorten tueksi Helsingissä

Nuorisotyöntekijät kiertävät juhlailtana Helsingin keskustassa, Kaivopuistossa, Vuosaaressa sekä uimarannoilla ja muissa nuorten suosimissa paikoissa. Operaatio alkaa klo 17 ja jatkuu niin kauan kuin nuoria on liikkeellä. Myös poliisi ja ensihoito ovat nuorten apuna.

Operaation järjestää Helsingin kaupungin nuorisopalvelut. Yhteistyössä ovat mukana Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri, kirkon nuorisotyön Saapas-toiminta, Aseman Lapset sekä poliisi ja ensihoito. Mukana on yhteensä noin 90 nuorisotyön ammattilaista ja vapaaehtoista.

Turvallinen juhliminen on aikuisten vastuulla

Vapun operaatiota johtavat Minna Sirviö ja Susanne Österlund-Toivonen Helsingin nuorisopalveluista kehottavat vanhempia keskustelemaan nuorten kanssa juhlimisesta avoimesti.

”Nuoret tarvitsevat tilaa iloita ja juhlia, mutta myös aikuisia, jotka asettavat rajat. Turvallinen juhliminen syntyy aikuisten kiinnostuksesta ja valmiudesta puuttua tarvittaessa. Toivomme, että jokainen vanhempi tietää missä, miten ja kenen kanssa oma lapsi viettää vappua.”

Kokemusten mukaan nuorille turvallisin tapa juhlia vappua on viettää aikaa pienemmissä porukoissa tutuilla alueilla suurten massakokoontumisten sijaan.

”Toivotamme nuorille iloista vappua ja muistutamme samalla pitämään huolta itsestä ja kavereista. Yllättävissä tilanteissa kannattaa aina pyytää apua. Me aikuiset olemme nuorten tukena ja turvana”, Sirviö ja Österlund-Toivonen muistuttavat.

Nuorisotalot tarjoavat vapputoimintaa

Suvilahden Tiivistämön maksuttomassa Nuorten Vappu -tapahtumassa juhlitaan ikärajattomasti ja päihteettömästi klo 18.30–22. Ohjelmassa on Pilvet Pilvet -yhtye sekä yllätysesiintyjä ja tarjolla on vappuherkkuja.

Vuosaaressa vappua juhlistetaan alueen nuorisotaloissa. Rastilan nuorisotalo Merirastissa järjestetään tyttöjen vappuhulinat vappuaattona klo 14.30–17.30. Myös Kallahden nuorisotalolla on luvassa vapputeemaista ohjelmaa klo 16–22.30.

Vappujuhlia vietetään lisäksi mm. Hertsin, Koskelan, Laajasalon, Malmin, Munkkiniemen, Pihlajamäen, Ruoholahden ja Tapanilan nuorisotaloilla sekä Kontulan Luupissa. Kontulan skeittihalli on avoinna klo 14–20.30.

Myös monet muut nuorisotalot ovat avoinna vappuaattona. Tarkemmat tiedot on koottu osoitteeseen nuorten.hel.fi.