Oma Hämeen suun terveydenhuollon kiireellinen ajanvaraus keskitetään yhteen numeroon 7.5.2026 alkaen
27.4.2026 11:34:01 EEST | Oma Häme | Tiedote
Ilta-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen erillinen ajanvarausnumero poistuu käytöstä.
7.5. alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kaikki kiireellinen hammashoidon ajanvaraus hoituu Suun terveydenhuollon kiireellisen Ensilinjan numerossa 03 629 6300. Samalla ilta-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen ajanvarausnumero 040 620 5664 poistuu käytöstä.
Ensilinja palvelee kiireellisissä suun terveyden asioissa joka päivä klo 8–21. Vanhaan numeroon soitettaessa kuuluu siirtymäajan nauhoite, jossa kerrotaan muutoksesta ja ohjataan uuteen numeroon.
Suun terveydenhuollon ilta-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys sijaitsee Ahveniston sairaalassa eli Assissa Hämeenlinnassa, ja sinne tulee aina varata aika etukäteen. Arkipyhinä ja viikonloppuisin yhteyden saa parhaiten klo 8–9 välillä.
Lue lisää suun terveydenhuollon palveluista
Yhteyshenkilöt
Laura NikkarilaSuun terveyden tulosaluejohtajaPuh:050 330 5664laura.nikkarila@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Kriisit koettelevat mieltä ja yhteiskuntaa – varautumisen seminaari nosti esiin yksilön roolin27.4.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Oma Häme järjesti toista kertaa varautumisen seminaarin Hämeenlinnassa.
Neuvoloiden ja perhekeskuspalveluiden puhelinnumeroihin tulee muutoksia 4.5. alkaen – myös chat uudistuu24.4.2026 13:54:46 EEST | Tiedote
Muutoksella halutaan selkeyttää ja helpottaa asiakkaiden yhteydenottoa.
Kesätyöpaikat houkuttelivat hakijoita – Oma Häme palkkaa lähes 150 nuorta kesäpestiin24.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kesä tuo jälleen nuoret osaksi Oma Hämeen työyhteisöjä. Kanta-Hämeen hyvinvointialue tarjoaa jo neljättä vuotta peräkkäin kesätyöpaikkoja alueen 15–17-vuotiaille nuorille. Tänä kesänä kesätöihin palkataan ennätysmäärä eli yhteensä noin 150 nuorta. Hakijoita oli yli 300. Työjaksot sijoittuvat kesä–heinäkuulle ja kestävät kaksi viikkoa. Moni nuori saa kesätyön kautta ensikosketuksen työelämään ja samalla mahdollisuuden pohtia omia tulevaisuudensuunnitelmiaan. Suurin osa palkatuista nuorista suuntaa ikäihmisten asumispalveluihin sekä vammaispalveluihin päivätoimintaan ja asumisyksiköihin. Lisäksi tarjolla on yksittäisiä paikkoja esimerkiksi sihteerityön yksikössä, tilapalveluissa ja työpajatoiminnassa eri puolilla Kanta-Hämettä. Nuorten työtehtävät sisältävät esimerkiksi ulkoilua ja keskustelua asiakkaiden kanssa sekä avustamista ruokailuissa ja erilaisissa virkistystoiminnoissa. Hoidollisia tehtäviä ei kesätyöhön kuulu. Työssä korostuvat oma-aloitteisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Sam
Oma Häme edelläkävijänä – tekoälyassistentti sujuvoittaa kirjaamista ja vapauttaa aikaa kohtaamiseen23.4.2026 11:00:24 EEST | Uutinen
Oma Häme on ottanut käyttöön ensimmäisenä Suomessa tekoälyassistentin laajan käyttöönoton sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen tueksi, joka helpottaa kirjaamisprosessia ja vapauttaa aikaa asiakaskohtaamisiin. Tämä ratkaisu parantaa työn tehokkuutta ja laatua, mahdollistaen nopeamman palvelun sekä henkilöstön ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen.
Aluevaltuusto päätti lapsiperheiden kotipalvelun maksuttomuudesta21.4.2026 18:33:51 EEST | Uutinen
Lapsiperheiden kotipalvelu muuttuu jälleen maksuttomaksi aluevaltuuston tiistaina tekemän päätöksen mukaan. Kotipalvelu oli maksullista syyskuusta 2025 alkaen aluevaltuuston joulukuussa 2024 tekemän linjauksen perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksun perimisestä on perusteltua luopua palvelun saavutettavuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Kotipalvelua käyttävien asiakkaiden määrä on laskenut maksullisuuden myötä merkittävästi. Lisäksi kertynyt maksutuotto on ollut vähäinen verrattuna hallinnollisiin kuluihin. Aluevaltuuston päätöksellä lapsiperheiden kotipalvelu on jatkossa maksutonta kaikille palvelun myöntämisen perusteet täyttäville asiakkaille. Muutoksesta viestitään vielä erikseen asiakkaille. Lapsiperheen kotipalvelu on ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua, jonka tehtävänä on tukea perheen jaksamista joko tilapäisissä tai pidempiaikaisissa kuormittavissa elämän tilanteissa. Kotipalvelu on määräaikaista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja muiden yhteistyö
