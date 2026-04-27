Oma Hämeen suun terveydenhuollon kiireellinen ajanvaraus keskitetään yhteen numeroon 7.5.2026 alkaen

Kesätyöpaikat houkuttelivat hakijoita – Oma Häme palkkaa lähes 150 nuorta kesäpestiin 24.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Kesä tuo jälleen nuoret osaksi Oma Hämeen työyhteisöjä. Kanta-Hämeen hyvinvointialue tarjoaa jo neljättä vuotta peräkkäin kesätyöpaikkoja alueen 15–17-vuotiaille nuorille. Tänä kesänä kesätöihin palkataan ennätysmäärä eli yhteensä noin 150 nuorta. Hakijoita oli yli 300. Työjaksot sijoittuvat kesä–heinäkuulle ja kestävät kaksi viikkoa. Moni nuori saa kesätyön kautta ensikosketuksen työelämään ja samalla mahdollisuuden pohtia omia tulevaisuudensuunnitelmiaan. Suurin osa palkatuista nuorista suuntaa ikäihmisten asumispalveluihin sekä vammaispalveluihin päivätoimintaan ja asumisyksiköihin. Lisäksi tarjolla on yksittäisiä paikkoja esimerkiksi sihteerityön yksikössä, tilapalveluissa ja työpajatoiminnassa eri puolilla Kanta-Hämettä. Nuorten työtehtävät sisältävät esimerkiksi ulkoilua ja keskustelua asiakkaiden kanssa sekä avustamista ruokailuissa ja erilaisissa virkistystoiminnoissa. Hoidollisia tehtäviä ei kesätyöhön kuulu. Työssä korostuvat oma-aloitteisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Sam