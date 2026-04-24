João Freitas Pinto Suomen miesten futsalmaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi
27.4.2026 14:07:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen Palloliitto on nimittänyt miesten futsalmaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi portugalilaisen João Freitas Pinton. Sopimus astuu voimaan 1. kesäkuuta 2026 ja ulottuu helmikuun 2030 loppuun saakka.
João Freitas Pinto, 56, on toiminut päävalmentajana muun muassa Sveitsin ja Etelä-Afrikan futsalmaajoukkueissa sekä valmentanut useita huippuseuroja Portugalin pääsarjassa. Hänen meriitteihinsä kuuluu esimerkiksi SL Benfican vieminen Portugalin Cupin finaaliin ja liigan runkosarjan voittoon kaudella 2013–2014. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti pitää nimitystä merkittävänä suomalaiselle futsalille.
– Olemme erittäin iloisia saadessamme Pinton kaltaisen osaajan Suomen futsalmaajoukkueen päävalmentajaksi. Hän on valmentanut menestyviä joukkueita ja ollut samalla rakentaja, kehittäjä sekä kouluttaja, joka on jättänyt jälkensä sekä portugalilaiseen että kansainväliseen futsaliin, Lahti sanoo.
Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen korostaa, että valinnassa painotettiin kilpailullisen menestyksen lisäksi johtajuutta, kansainvälistä kokemusta sekä kykyä kehittää lajia laajemmin.
– Pinto täyttää nämä kriteerit erittäin vahvasti. Uskomme hänen osaamisensa tuovan lisäarvoa maajoukkueen lisäksi myös valmentajakoulutukseen, seura- ja pelaajakehitykseen sekä kilpailutoiminnan kehittämiseen, Hyryläinen sanoo.
Miesten A-maajoukkue leireilee Pinton johdolla ensimmäisen kerran elokuun alussa, jolloin Suomi valmistautuu lokakuussa pelattavalle MM-karsintojen Main Roundille. Pinto nähdään kuitenkin Suomen valmennusjohdossa jo heinäkuussa opiskelijoiden futsalin MM-kisoissa Varsovassa.
Uusi päävalmentaja suhtautuu tehtävään innostuneesti ja näkee suomalaisessa futsalissa merkittävää kasvupotentiaalia.
– On suuri kunnia ja ilo olla mukana näin kunnianhimoisessa projektissa. Suomella on vahva potentiaali kasvaa ja nousta uudelle tasolle. Edessä on vaativa prosessi, mutta omistautumisella, ammattimaisuudella ja vahvalla yhteishengellä saavutamme tavoitteemme, Pinto sanoo.
Seuraavat miesten futsalin MM-kisat pelataan lokakuussa 2028. Kisaisäntää ei ole vielä vahvistettu.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
taru.nyholm@palloliitto.fi
0400 425241
