Nuorisotyöstä kiitosta – Metsästäjäliiton vuoden metsästysseura on LaMas Raumalta

Metsästäjäliitto on valinnut kevätliittokokouksessaan Suomussalmella 25.4.2026 vuoden metsästysseuraksi Lapin Metsästyshoito- ja ampumaseura (LaMas) Satakunnan piiristä. Viime vuonna sata vuotta täyttänyt seura sijaitsee Rauman Lapissa. Monipuolinen ja toimelias yli 300 jäsenen seura on onnistunut etenkin nuorisotyössään.

Seuran puheenjohtaja Timo Ollila on kunnianosoituksesta otettu, ja jakaa myös kunniaa eteenpäin.

– Tämä on todella iso kunnianosoitus. Samalla on tietysti muistettava, että tämän palkinnon eteen on tehty jo yli sata vuotta töitä. Kiitos kuuluu aiemmille toimi- ja luottamushenkilöille sekä lukuisille jäsenille, jotka ovat tehneet paljon töitä seuran eteen.

Seuran jäsenistöstä peräti neljännes on alle 35-vuotiaita. Nuoria on saatu seuran jäseniksi muun muassa alhaisilla jäsen- ja ampumaratamaksuilla sekä nuorille suunnatuilla tutustumisjahdeilla.

– Kilpailu nuorten ajankäytöstä on nykyisin kovaa ja harrastuksia on paljon tarjolla. Olemme kuitenkin aktiivisella työllä ja esimerkiksi maksuja alentamalla saaneet nuoria mukaan seuran toimintaan, sanoo Ollila.

Seuralla on hyvin hoidettu, monipuolinen ampumarata, Kuljun ampumarata. Vireän ampumatoiminnan ja hyvien puitteiden myötä seuran edustajat ovat saavuttaneet menestystä ammuntakilpailuissa.

Seura on myös järjestänyt sidosryhmäjahteja muun muassa alueen päättäjille.

Huomionosoitus luovutetaan seuralle Riihimäen Erämessuilla kesäkuussa. Voit katsoa seuran videotervehdyksen täältä (YouTube).

Ilkka Mäkelälle liiton korkein ansiomerkki

Metsästäjäliiton pitkäaikaiselle varapuheenjohtajalle Ilkka Mäkelälle myönnettiin liittokokouksen yhteydessä liiton korkein ansiomerkki, kultainen ansiomerkki laakerilehväseppeleen kera. Merkki myönnetään liittohallituksen yksimielisellä päätöksellä valtakunnallisesti merkittävästä työstä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme metsästysolojen hyväksi.

Mäkelä on toiminut muun muassa Metsästäjäliiton varapuheenjohtajana vuosina 2017–2025 sekä Eräkontin hallituksen puheenjohtajana.

Jahti-lehden tulevaisuus puntarissa

Kevätliittokokous käsitteli myös Jahti-lehden muutostarpeita. Rajusti kohoavien jakelukustannusten vuoksi Metsästäjäliitto selvittää Jahti-lehden ja jäsenviestinnän tulevaisuutta. Kokouksessa päätettiin, että Jahti-lehden muutoksista sekä sähköisen viestinnän uudistamisesta päättää ylimääräinen liittokokous, joka järjestetään näillä näkymin elo- syyskuussa.

Lisäksi kevätliittokokous muun muassa hyväksyi vuoden 2025 toimintakertomuksen sekä vahvisti liiton tilinpäätöksen.