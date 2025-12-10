Joensuulaiselta jalkapallokentältä Meksikoon, Italiaan ja Georgiaan: nuoret levittävät Peace Circle -rituaalia maailmalle

Huhtikuun alussa joensuulaisen Jippo-jalkapallojoukkueen ottelun yhteydessä ensimmäisen kerran esitetty Peace Circle -rituaali leviää maailmalle.

Meksikossa, Tampicon satamakaupungissa noin 200 opiskelijaa toteutti vastaavan rituaalin. Malli otetaan seuraavaksi käyttöön Italiassa ja Georgiassa.

“Malli antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa sekä paikallisesti että globaalisti. Nuoret kokevat, että rauhan rakentaminen ja ympäristöstä huolehtiminen näkyvät teoissa, kun niitä tehdään yhdessä”, tampicolaisen CETis 109 -oppilaitoksen opettajat sanovat.

Jalkapallokentällä Tampicossa noin 200 opiskelijaa osallistui yhteisölliseen rituaaliin. Osa muodosti kentälle rauhanmerkin, osa osallistui katsomosta yhteisillä eleillä. Rituaalissa yhdistyvät musiikki, liike, yhdessä tekeminen ja ympäristövastuu.

Rauha tehdään teoilla

Rituaalissa nuoret muodostavat jalkapallokentän keskiympyrään rauhansymbolin. Ytimessä on puuntaimi, jota ympäröivät sydän, ymmärrys ja toiminta.

Rituaali huipentuu, kun puuntaimi nostetaan keskipisteessä ylös kuin voittajan pokaali muistuttamaan luonnon merkityksestä ja yhteisestä vastuusta.

Tampicossa rituaali mukautettiin paikallisyhteisöön sopivaksi: koulu käänsi rituaalin yhteislaulun espanjaksi, oppilaat äänittivät sen studiossa, ja laulu soi rituaalin aikana. Näin laulu ja eleet ovat toistettavissa eri puolilla maailmaa.

Esimerkki on käynnistänyt keskustelun laajemmasta yhteistyöstä alueen oppilaitoksissa ja paikallisessa koulutuksessa.

“Haluamme viedä tämän eteenpäin kesäkuussa, kun jalkapallon MM-kisat käynnistyvät – se kuuluu jalkapallokentille kaikkialla. Kun yhteisö tekee asioita yhdessä, rauha ei ole enää ajatus vaan teko”, koulun opettaja kertoo.

Jalkapallo avaa ovia

Rituaalin taustalla on Suomessa syntynyt Peace Circle® Network -verkosto, joka edistää rauhaa, yhteisöllisyyttä ja ympäristövastuuta yhteisillä teoilla kouluissa, kaupungeissa, urheilussa ja paikallisissa yhteisöissä.

Jalkapallokenttien rituaalin ohella verkoston kautta on perustettu rauhanpuistoja Suomessa, Bosniassa, Italiassa ja Sambiassa, sanoo verkoston perustaja Mika Vanhanen.

“Uusien Peace Circle -puistojen suunnittelu on käynnissä muun muassa Kiinassa ja Brasiliassa”, Vanhanen sanoo.

Meksikossakin suunnitellaan uutta.

“Seuraavaksi etenemme yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi metsityshankkeisiin. Ehkä jo toukokuussa ennen MM-kisojen alkua järjestämme koululla rauhan puun istutustilaisuuden”, opettajat sanovat.

Vanhanen korostaa, että rauhanrituaali voidaan toteuttaa missä tahansa yhteisössä, vaikka se onkin lähtenyt leviämään jalkapallokentiltä.

“Jalkapallo toimii sillanrakentajana – sama rituaali voi yhdistää nuoria eri puolilla maailmaa ennen peliä, kielestä ja kulttuurista riippumatta.”

“Tämä ei ole kampanja, vaan teko, jonka kuka tahansa voi tehdä ja viedä eteenpäin. Kutsumme nyt kouluja, joukkueita ja yhteisöjä mukaan – kokoontukaa piiriin, tehkää ele ja kutsukaa seuraava mukaan”, Vanhanen sanoo.