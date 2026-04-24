Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut vappuna 2026
27.4.2026 12:12:24 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös vappuna.
Terveysasemat
Terveysasemat ovat auki vapunaattona to 30.4. klo 8–16 ja kiinni vapunpäivänä pe 1.5. Tee tarvittaessa oirearvio osoitteessa omaolo.fi.
Kiireellinen hoito ja päivystys
Jos tarvitset vappuna kiireellistä hoitoa, tee ensin oirearvio Omaolo-palvelussa osoitteessa omaolo.fi. Saat toimintaohjeet ympäri vuorokauden ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen
tai
ota yhteyttä Päivystysapuun, p. 116 117 (24/7). Soita ennen kuin tulet päivystykseen.
Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)
Meilahden päivystys, Paciuksenkatu 3
Malmin päivystys, Talvelantie 6 J
Kiireellisissä tapauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.
Lapset ja nuoret
Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9
Hammashoidon päivystys
Hammashoidon päivystys on auki vappuna 30.4. klo 14–21 ja 1.5. klo 8–21 Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Meilahden päivystyksessä, Paciuksenkatu 3, p. 116 117. Soita ennen kuin tulet päivystykseen.
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat vappuna 24/7. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.
Vakavat ja henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
