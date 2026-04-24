Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut vappuna 2026

Terveysasemat

Terveysasemat ovat auki vapunaattona to 30.4. klo 8–16 ja kiinni vapunpäivänä pe 1.5. Tee tarvittaessa oirearvio osoitteessa omaolo.fi.

Kiireellinen hoito ja päivystys

Jos tarvitset vappuna kiireellistä hoitoa, tee ensin oirearvio Omaolo-palvelussa osoitteessa omaolo.fi. Saat toimintaohjeet ympäri vuorokauden ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen

tai

ota yhteyttä Päivystysapuun, p. 116 117 (24/7). Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Meilahden päivystys, Paciuksenkatu 3

Malmin päivystys, Talvelantie 6 J

Kiireellisissä tapauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.

Lapset ja nuoret

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9

Hammashoidon päivystys

Hammashoidon päivystys on auki vappuna 30.4. klo 14–21 ja 1.5. klo 8–21 Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Meilahden päivystyksessä, Paciuksenkatu 3, p. 116 117. Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat vappuna 24/7. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.

Vakavat ja henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112