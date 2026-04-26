Kokoomuksen Sarkomaa iloitsee: Häiritsevä tupakointi voidaan pian kieltää huoneistoissa ja parvekkeilla ilman raskasta byrokratiaa
27.4.2026 12:35:27 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää erittäin tervetulleena tänään lausunnolle lähtenyttä lakiesitystä, jonka hyväksymisen myötä asuntoyhteisöt voisivat enemmistöpäätöksellä kieltää häiritsevän tupakoinnin huoneistossa, parvekkeella ja huoneistojen ulkotiloissa. Jatkossa lupaa ei enää tarvitsisi hakea kunnalta.
Nykyisin asuntoyhteisöt voivat hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntoyhteisön huoneistoon ja siihen kuuluviin tiloihin. Prosessi on raskas ja aikaa vievä sekä epävarma, sisältäen useita vaiheita. Siitä aiheutuu taloyhtiölle kustannuksia, jotka voivat olla huomattavan suuria. Tämän vuoksi kiellon hakemiseen on ryhtynyt vain harva taloyhtiö, vaikka tupakointikielto olisi tarpeellinen ja asukkaiden toivoma.
"On kestämätöntä, että merkittävä määrä suomalaisia, myös lapsia, altistuu kotonaan tahdon vastaisesti naapuruston syöpävaaralliselle tupakansavulle. Tupakointi on jo kielletty työpaikoilla, ravintoloissa, yleisillä leikkikentillä, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten pihoilla sekä uimarannoilla. Autossakaan ei saa polttaa, jos matkustajina on alle 15-vuotiaita lapsia. Sen sijaan naapurista tulevan tupakansavun kuriin saaminen on ollut aivan liian vaikeaa. Tilanne on ollut täysin kohtuuton ja vaarantanut monin tavoin savulle altistuneiden terveyden." sanoo Sarkomaa.
Sarkomaa kiittää aikaansaavaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosta, joka vie eteenpäin asiaa, jota on hyvin pitkään ja hartaasti esitetty, toivottu ja vaadittu.
”Tupakansavu on syöpävaarallinen seos, eikä sen pitoisuudelle sisäilmassa ole voitu osoittaa turvallista rajaa. Passiivinen tupakointi aiheuttaa useita kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia sekä pahentaa sairauksien oireita. Kenenkään ei pitäisi altistua sille vastoin tahtoaan, etenkään omassa kodissaan. Tupakansavu on terveyshaitan lisäksi haitaksi asumisviihtyvyydelle ja laskee usein myös asunnon arvoa” , summaa Sarkomaa.
"Ihmisiä on suojeltava tupakansavulta myös heidän omissa kodeissaan. Tupakkalainsäädännön muutos on välttämätön", Sarkomaa päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme