Palokan terveysasemalla otetaan käyttöön tekoälyavustaja
27.4.2026 12:37:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Palokan terveysasemalla otetaan 29.4.2026 käyttöön tekoälyavustaja, joka kysyy soittajien esitietoja jo jonotuksen aikana. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa puhelinasiointia ja nopeuttaa hoidon tarpeen arviointia.
Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetty tekoälyavustaja on ollut käytössä Kyllön ja Novan terveysasemilla syksystä 2025 alkaen. Kokemusten perusteella esitietojen antaminen etukäteen sujuvoittaa hoitajan työtä ja nopeuttaa asiakkaan asian käsittelyä.
– Kannustamme kaikkia aloittamaan rohkeasti asiointinsa tekoälyavustajan kanssa keskustelemalla, jos sellainen mahdollisuus tulee. Kun asiakkaan tilanne on jo etukäteen kartoitettu, puhelu ammattilaisen kanssa kohdentuu paremmin hoidon tarpeen arviointiin ja jatkohoidon suunnitteluun, kuvaa Palokan terveysaseman osastonhoitaja Tuula Jaakkola.
Näin puhelinasiointi sujuu tekoälyavustajan kanssa
Tekoälyavustaja kerää soittajalta samat esitiedot, jotka sairaanhoitaja muuten kysyisi puhelun aikana. Keskustelu etenee sujuvasti, kun muistaa muutaman käytännön asian:
- Kerro lyhyesti, miksi soitat.
- Riittää, että kerrot tärkeimmät asiat, hoitaja kysyy tarvittavat lisäkysymykset.
- Odota, että tekoälyavustaja puhuu ensin loppuun.
- Puhelu sujuu parhaiten rauhallisessa paikassa ilman taustamelua.
- Valmistaudu siihen, että hoitaja kertaa lyhyesti kanssasi tekoälyavustajalta saamansa tiedot.
Jos vastaaminen tuntuu hankalalta, hoitaja täydentää ja tarkentaa tilannetta puhelun aikana.
Tekoälyavustaja tukee hoitajan työtä
Tekoälyavustajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen soittopyyntöön vastaa aina terveydenhuollon ammattilainen, joka tekee hoidon tarpeen arvioinnin kerättyjen esitietojen pohjalta. Tekoälyavustaja ei arvioi hoidon kiireellisyyttä. Soittaja voi kertoa esitiedot oireistaan jo jonottamisen aikana, jolloin hänen asiansa hoitaminen käynnistyy nopeammin.
Kun sairaanhoitajan aikaa ei kulu esitietojen keräämiseen, asiakkaat saavat palvelua nopeammin. Lisäksi sairaanhoitajan aikaa säästyy tekoälyavustajan tekemän kirjallisen koonnin avulla, jota sairaanhoitaja voi käyttää kirjaamisen pohjana.
Kehittämistyön näkökulmasta on tärkeää, että mahdollisimman moni vastaisi esitietokyselyyn keskustelemalla tekoälyavustajan kanssa. Tekoälyavustajasta voi antaa palautetta sairaanhoitajan puhelun jälkeen tulevan tekstiviestilinkin kautta. Saat linkin, jos olet jättänyt esitiedot ja soittopyynnön tekoälyavustajan kautta.
Kehittämistyössä panostetaan erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja tietoturvallisuuteen. Palvelua kehitetään asiakkailta saadun palautteen perusteella.
Lisätietoja esimerkiksi tekoälyavustajan kehittämisestä osoitteesta:
https://www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/kestavan-kasvun-ohjelma/puhelinasioinnin-tekoalyavustaja
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja
Tuula Jaakkola, osastonhoitaja, Palokan terveysasema, 0403520796, tuula.jaakkola@hyvaks.fi
Emma-Stiina Hannuksela, projektityöntekijä, 0401878971, emmastiina.hannuksela@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.4.2026 11:09:01 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.4.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Jämsä Poliisi vastaa Jämsän pelastustehtävään liittyvästä tiedottamisesta. Pelastuslaitos ei tiedota asiasta enempää
Jokainen päihdekuolema on turha – Kampanja rohkaisee tarjoamaan ja hälyttämään apua sitä tarvitsevalle27.4.2026 09:50:32 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue toteuttaa Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä nuorten päihdekuolemien ehkäisyyn keskittyvän kampanjan 27.4.–10.5.2026 välisenä aikana. Kampanja on osa ’Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa’ -hanketta. Kampanja näkyy esimerkiksi hyvinvointialueen ja kuntien toimipisteissä, kuten sosiaali- ja terveysasemilla ja oppilaitoksissa, julkisissa liikennevälineissä sekä sosiaalisen median kanavissa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.4.2026 22:51:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.04.2026 402B Rakennuspalo: keskisuuri Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Kinkomaantielle Muurameen. Kohteena oli autiotalotalo, jonka eteistilassa syttynyt pieni palo saatiin nopeasti sammutettua. Palo ei levinnyt rakennuksen muihin tiloihin, eikä tilanteessa aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin yhteensä seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.4.2026 18:16:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.04.2026 402B Rakennuspalo; keskisuuri, Siirtolantie, Pihtipudas Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keski-suuresta rakennuspalosta Siirtolantielle pihtiputaalle. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteen pihapiirissä paloi lantakasa, josta palo uhkasi levitä viereiseen rakennukseen. Nopean alkusammutuksen ansiosta palo saatiin rajattua, eikä se päässyt leviämään. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi lantakasan jälkisammutus. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta kokoontui 23.4.24.4.2026 11:54:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 23.4.2026 pyytää hyvinvointialuejohtajalta ja aluehallitukselta selityksen ja lausunnon tilintarkastuskertomuksessa olevaan muistutukseen.
