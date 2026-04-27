Palokan terveysasemalla otetaan käyttöön tekoälyavustaja

Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetty tekoälyavustaja on ollut käytössä Kyllön ja Novan terveysasemilla syksystä 2025 alkaen. Kokemusten perusteella esitietojen antaminen etukäteen sujuvoittaa hoitajan työtä ja nopeuttaa asiakkaan asian käsittelyä.

– Kannustamme kaikkia aloittamaan rohkeasti asiointinsa tekoälyavustajan kanssa keskustelemalla, jos sellainen mahdollisuus tulee. Kun asiakkaan tilanne on jo etukäteen kartoitettu, puhelu ammattilaisen kanssa kohdentuu paremmin hoidon tarpeen arviointiin ja jatkohoidon suunnitteluun, kuvaa Palokan terveysaseman osastonhoitaja Tuula Jaakkola.

Näin puhelinasiointi sujuu tekoälyavustajan kanssa

Tekoälyavustaja kerää soittajalta samat esitiedot, jotka sairaanhoitaja muuten kysyisi puhelun aikana. Keskustelu etenee sujuvasti, kun muistaa muutaman käytännön asian:

Kerro lyhyesti, miksi soitat.

Riittää, että kerrot tärkeimmät asiat, hoitaja kysyy tarvittavat lisäkysymykset.

Odota, että tekoälyavustaja puhuu ensin loppuun.

Puhelu sujuu parhaiten rauhallisessa paikassa ilman taustamelua.

Valmistaudu siihen, että hoitaja kertaa lyhyesti kanssasi tekoälyavustajalta saamansa tiedot.

Jos vastaaminen tuntuu hankalalta, hoitaja täydentää ja tarkentaa tilannetta puhelun aikana.

Tekoälyavustaja tukee hoitajan työtä

Tekoälyavustajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen soittopyyntöön vastaa aina terveydenhuollon ammattilainen, joka tekee hoidon tarpeen arvioinnin kerättyjen esitietojen pohjalta. Tekoälyavustaja ei arvioi hoidon kiireellisyyttä. Soittaja voi kertoa esitiedot oireistaan jo jonottamisen aikana, jolloin hänen asiansa hoitaminen käynnistyy nopeammin.

Kun sairaanhoitajan aikaa ei kulu esitietojen keräämiseen, asiakkaat saavat palvelua nopeammin. Lisäksi sairaanhoitajan aikaa säästyy tekoälyavustajan tekemän kirjallisen koonnin avulla, jota sairaanhoitaja voi käyttää kirjaamisen pohjana.

Kehittämistyön näkökulmasta on tärkeää, että mahdollisimman moni vastaisi esitietokyselyyn keskustelemalla tekoälyavustajan kanssa. Tekoälyavustajasta voi antaa palautetta sairaanhoitajan puhelun jälkeen tulevan tekstiviestilinkin kautta. Saat linkin, jos olet jättänyt esitiedot ja soittopyynnön tekoälyavustajan kautta.

Kehittämistyössä panostetaan erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja tietoturvallisuuteen. Palvelua kehitetään asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Lisätietoja esimerkiksi tekoälyavustajan kehittämisestä osoitteesta:

https://www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/kestavan-kasvun-ohjelma/puhelinasioinnin-tekoalyavustaja