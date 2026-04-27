Liittymissopimusten hakemusmenettely laajenee sähköntuotantohankkeisiin 1.6.2026 alkaen
27.4.2026 16:09:07 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingridin viime kesänä käyttöön ottama liittymissopimusten hakemusmenettely laajenee teollisen kokoluokan sähkönkulutushankkeista ja sähkövarastoista myös sähköntuotantohankkeisiin 1.6.2026 alkaen. Menettelyn tavoitteena on ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa sekä varmistaa, että kantaverkon liityntäkapasiteettia jaetaan tasapuolisesti eikä siirtokykyä ylitetä. Tervetuloa myös webinaariin aiheesta 18.5.
Fingrid on ottanut asteittain käyttöön liittymissopimushakemukset (ent. liittymissopimustiedustelu) ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi sekä varmistamaan, ettei kantaverkon siirtokykyä ylitetä ja että kantaverkon liityntäkapasiteettia jaetaan tasapuolisesti. Liittymissopimushakemus tulee tehdä sähköisesti Fingridille, kun liittyjä on halukas tekemään liittymissopimuksen ja liitettävä hanke täyttää sitä varten määritetyt edellytykset.
Menettely otettiin käyttöön viime kesänä ja se koski ensi alkuun eteläisen Suomen suuria teollisia kulutuskohteita ja sähkövarastoja. Loppuvuonna menettelyä laajennettiin koskemaan koko Suomen teollisia kulutuskohteita ja sähkövarastoja.
1.6.2026 alkaen liittymissopimusten hakemusmenettely laajennetaan kattamaan myös teollisen kokoluokan sähköntuotantohankkeet. Samassa yhteydessä päivitetään tehorajoja siitä, minkä kokoluokan liityntä edellyttää liittymissopimushakemuksen tekemisen.
Järjestämme aiheesta webinaarin 18.5. klo 12-13, tervetuloa kuulolle! Webinaariin ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan siihen pääsee osallistumaan tämän linkin kautta.
Lisätiedot:
Yksikön päällikkö Petri Parviainen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5282
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Lisätietoa liittymissopimusten hakemusmenettelystä myös Fingridin sivuilla: fingrid.fi/liittymissopimus_hakemus
Aiemmin tiedotettua aiheesta:
13.6.2025: Fingrid parantaa liityntäsuunnittelua ja tiedonkulkua
20.11. 2025 Liittymissopimustiedustelumenettely laajenee
