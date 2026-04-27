Liittymissopimusten hakemusmenettely laajenee sähköntuotantohankkeisiin 1.6.2026 alkaen

Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.–31.3.2026 27.4.2026 13:32:05 EEST | Tiedote

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2026 ja vastaavalla jaksolla 2025, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat. Suomen sähkön kulutus tammi–maaliskuussa kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 26,7 (24,2) terawattituntia. Kulutusta kasvatti etenkin kylmä säätila alkuvuonna. Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin oli 40 (36) gCO2/kWh. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkealla tasolla. Tammi–maaliskuun liikevaihto kasvoi 443,8 (370,7) miljoonaan euroon korkeamman s