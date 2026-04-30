Viikkokatsaus 4.–8.5.2026

Tiedote ti 5.5.

Kansalaiset kutsutaan mukaan sinileväseurantaan Päijät-Hämeessä

Kansalaiset kutsutaan mukaan Vesivahdit-kampanjaan havainnoimaan muun muassa sinilevätilannetta ja näkösyvyyttä kesän 2026 aikana Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on täydentää viranomaisten seurantaa ja tuottaa parempi kuva vesistöjen tilasta niin tutkijoille, asukkaille kuin lomailijoillekin. Tervetuloa Vesivahdit-infotilaisuuteen maanantaina 18.5.2026 klo 17–17.45. (Teams). Tilaisuuden tallenne tulee toukokuun loppupuolella Vesijärvisäätiön I love Vesijärvi YouTube-kanavalle.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1009, etunimi.sukunimi@syke.fi, vesistöasiantuntija Anna Hakala, Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö, puh. 040 551 6466, etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi ja viestintäpäällikkö Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote to 7.5.

Rannikolle on levinnyt Euroopassa huolta aiheuttava uusi vieraslaji

Vieraslajien satamaseurannassa on havaittu uusi petokatkalaji. Rauman satamasta havaittu laji on uhka etenkin murtovesien, mutta myös sisävesien selkärangattomille lajeille. Vieraslajien satamaseurantaa on 2020-luvulla lisätty.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Okko Outinen, 029 525 1915 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Viikoittaiset kuivuuskatsaukset auttavat seuraamaan kuivuustilanteen kehittymistä

Kuivuustilanne on Suomessa edelleen monin paikoin huolestuttava ja ajankohtaan nähden poikkeuksellinen. Pohjavesien pinnat ovat tavanomaista matalammalla. Kesä-heinäkuun vaihteessa vedenkorkeus laskee ennusteiden mukaan useilla järvillä ajankohtaan nähden alimmalle tasolle yli 60 vuoteen. Tilannetta voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen viikoittain julkaisemasta kuivuustilannekatsauksesta (vesi.fi), joka tarjoaa tuoretta tietoa pohjaveden, maaperän ja maastopalojen kehittymisestä koko maassa. Tiedot auttavat varautumaan kuivuuden vaikutuksiin esimerkiksi vesihuollossa ja maataloudessa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tulvakeskuksen johtaja, johtava asiatuntija Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342, etunimi.sukunimi@syke.fi

Miten Suomi siirtyy kestävään energiajärjestelmään? ma 25.5.

Miltä näyttää kestävä energiajärjestelmä vuonna 2055 – ja miten sinne päästään hallitusti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti? Tervetuloa Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST) -projektin loppuseminaariin, jossa esitellään kestävän energiasiirtymän tiekartta. Seminaari tarjoaa ajankohtaisen tutkimusnäkemyksen energiasiirtymän suunnasta, konkreettisia toimenpiteitä ja kehityspolkuja ja keskustelua päätöksenteon tueksi.

Median ilmoittautumiset: viestintäasiantuntija Saara Sivonen, etunimi.sukunimi@syke.fi

