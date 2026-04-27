Uusi korkeakoulupedagogiikan tutkimusprofessori nostaa tiedon merkityksen osaamisen rinnalle

Opiskelijan suhde tietoon muutoksen keskellä

Korkeakoulutus elää muutoksessa, jossa opiskelijoilta odotetaan yhä enemmän yhä lyhyemmässä ajassa. Annala tuo tutkimuksessaan esiin, että osaamiseen ja suorituksiin painottuva puhe ei aina tavoita sitä tiedollista syvyyttä, jolla korkeakouluissa operoidaan. Annala tarkastelee kriittisesti opintojen joustavoittamiseen ja nopeuttamiseen tähtääviä ratkaisuja varsinkin, kun kyse on ensimmäisen tutkinnon opiskelusta. Hän toteaa, että oppimiseen ja kasvuun ei ole oikotietä.

– Jos opintoja on suoritettu sieltä täältä, voidaan kysyä, millainen kokonaiskuva tiedosta opiskelijalle muodostuu ja kykeneekö hän sijoittamaan oppimansa osaksi laajempia tietorakenteita, Annala pohtii.

Hyvä opettaminen edellyttää hänen mukaansa ymmärrystä opiskelijoista sekä korkeakoulutuksen päämääristä. Keskeistä on opettajan kiinnostus siihen keitä opiskelijat ovat ja miten tukea heidän tietosuhteensa rakentumista ja syvenemistä. Tähän tarvitaan opetussuunnitelman kokonaisuuden ymmärtämistä sekä pedagogista ajattelua.

– "Ei tiedä" – "tietää" -välivaihe on oppimisessa kaikkein merkityksellisin, vaikka se on usein opiskelijalle vaikea. Pedagogiikan tehtävänä on rohkaista tähän ja luoda tilaa ajattelulle, reflektiolle ja yhteiselle pohdinnalle, Annala toteaa.

Hänen mukaansa kiireettömämpi ja syvällisempi opiskelu palvelee paitsi opiskelijoita myös yhteiskuntaa, joka tarvitsee monimutkaisia ongelmia ymmärtäviä ja vastuullisia toimijoita.

Opetussuunnitelmien rooli on merkityksellinen

Annala on tutkinut korkeakoulujen opetussuunnitelmatyötä eri näkökulmista noin kaksikymmentä vuotta.

– Opetussuunnitelmat ovat ydinroolissa siinä, miten toteutamme korkeakouluille annettua koulutustehtävää. Ne määrittävät sitä millaiseksi tutkijaopettajien oma ja yhteisöllinen työ muotoutuu ja millaiseksi opiskelijan rooli korkeakoulussa rakentuu, Annala sanoo.

Annalan väitöstutkimus (2007) kohdistui opiskelijoiden henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjaukseen osana opetussuunnitelman kehittämistä, ja sen jälkeen hän on kollegoineen tutkinut muun muassa opetussuunnitelmareformeja, opettajien toimijuutta opetussuunnitelmatyössä sekä sitä mitä tiedolle tapahtuu, kun yliopistot ja ammattikorkeakoulut rakentavat yhteisiä opetussuunnitelmia. Hänen mukaansa opetussuunnitelmat muodostavat keskeisen rajapinnan tutkimuksen, pedagogisten ihanteiden, sekä yksilöllisen, institutionaalisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden välille.

FT Johanna Annala on aloittanut korkeakoulupedagogiikan tutkimusprofessorina Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa 1.10.2025. Annala johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa hanketta (Un)Making Knowledge: students’ relationship with knowledge from Modernity to AI (2025–2029). Uusimmat, vasta alussa olevat tutkimushankkeet kohdistuvat opetuksen vapauteen opetussuunnitelmatyön kontekstissa sekä pedagogiseen johtajuuteen opetussuunnitelmatyössä.

Jyväskylän yliopiston uusien professorien juhlaluennot järjestetään keskiviikkona 6.5.2026. Annala pitää luennon aiheesta "Opetussuunnitelma korkeakoulupedagogisen tutkimuksen risteyksenä" Seminarium-rakennuksen tilaisuudessa, joka alkaa klo 12.