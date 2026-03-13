Kauppakamarikysely: Yli puolet yrityksistä kokee Iranin sotatilanteen heikentävän kilpailukykyään – logistiikkakustannusten nousun vaikutukset kuitenkin toistaiseksi maltillisia
28.4.2026 08:00:00 EEST | Etelä-Savon kauppakamari | Tiedote
Kauppakamareiden huhtikuussa teettämästä kyselystä selviää, että 57 prosenttia vastaajista kokee yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen jonkin verran tai paljon Iranin sotatilanteen aiheuttaman logistiikkakustannusten nousun seurauksena. Erittäin paljon tai paljon haittaa tilanne on aiheuttanut kuitenkin vain noin kymmenelle prosentille vastaajayrityksistä. Tiekuljetusten kallistumisen kokee erittäin haitalliseksi noin viidennes vastaajista ja jonkin verran haitalliseksi 47 prosenttia vastaajista.
Iranin sotatilanne on nostanut kuljetuskustannuksia, sillä tie-, meri- ja lentoliikenteen polttoainekustannukset ovat kasvaneet tuntuvasti maalis-huhtikuun aikana. Logistiikkakustannukset ovat tyypillisesti suurimmat raskaassa vientiteollisuudessa, mutta myös kaupan alalla logistiikkakustannusten kasvu on heikentänyt kilpailukykyä.
”Suurinta kasvu on ollut merikuljetuksissa, sillä merirahdin hintoja ovat polttoainekustannusten lisäksi nostaneet vakuutusmaksujen ja bunkrauskustannusten kasvu sekä merireittien pitenemisen aiheuttama kustannusten kasvu”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
Logistiikkakustannusten kasvun vaikutukset arvioitiin suurimmiksi teollisuuden toimialalla, jossa noin 13 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi kustannusten kasvun vaikuttavan kilpailukykyynsä suuresti.
”Logistiikkakustannusten äkillinen kasvu on heikentänyt yritysten kilpailukykyä, mutta toistaiseksi vain noin kymmenen prosenttia yrityksistä arvioi nousun vaikutukset kilpailukykyynsä suuriksi. Vaikutusten pitkäaikaisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea se, saadaanko liikenne Persianlahdelle normalisoitumaan lähiviikkoina”, sanoo Kalenoja.
Kalenojan mukaan tiekuljetusten kallistuminen näkyy yrityksille konkreettisimpana Iranin sotatilanteen seurauksena, sillä kotimaan kuljetuksista suurin osa hoituu kumipyörillä. Tiekuljetuksissa polttoainekustannusten osuus on keskimäärin 20–30 prosenttia kokonaiskustannuksista.
”Noin viidennes vastanneista yrityksistä pitää tiekuljetusten hintojen nousua kilpailukykynsä kannalta erittäin haitallisena. Eniten tiekuljetusten kustannusten kasvu on haitannut kaupan alaa, jossa yli kolmannes yrityksistä arvioi hintojen nousun erittäin haitalliseksi. Myös teollisuustoimialoilla lähes 30 prosenttia arvioi tiekuljetusten hintojen nousun erittäin haitalliseksi”, sanoo Kalenoja.
Kalenojan mukaan tiekuljetusten osuus logistiikkakustannuksista on verrattain pieni vientiteollisuudessa, jonka suurin yksittäinen logistiikkakustannusten osatekijä on merikuljetukset. Kaupan ja teollisuuden yrityksistä lähes 30 prosenttia arvioi merirahdin hintojen nousun ja hieman yli kymmenen prosenttia lentorahdin hintojen nousun erittäin
haitalliseksi kilpailukyvylleen. Kalenojan mukaan meri- ja lentorahdin kallistuminen vaikuttaa erityisesti vienti- ja tuontiyritysten kilpailukykyyn.
”Merirahdin merkitys on erityisesti vientiteollisuudelle ja kaupan alalle tärkeä, sillä lähes 95 prosenttia ulkomaan tavarakaupasta kulkee meritse. Logistiikkakustannusten kasvu nostaa herkästi inflaatiota, sillä kustannusten kasvu siirtyy ketjussa eteenpäin tuotteiden kasvavina hintoina”, sanoo Kalenoja.
Kauppakamarien talouskysely tehtiin 14.-16.4.2026 ja siihen vastasi 1310 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion alueen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Riihimäen-Hyvinään, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarien sekä Ålands handelskammare jäsenyrityksiltä. Siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden.
Alkuperäinen julkaisija Keskuskauppakamari.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon kauppakamari
Energiasiirtymän voitto Suomen ulottuvilla – mutta etumatka voidaan hävitä nopeasti13.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Suomi voi kasvattaa bruttokansantuotettaan kymmenillä miljardeilla euroilla vuodessa, jos energiasiirtymään liittyvät teolliset investoinnit saadaan toteutumaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää kuitenkin ennustettavaa energia- ja teollisuuspolitiikkaa sekä ennakoivaa sähköverkkojen rakentamista.
Palvelun aatelia 2025 –kilpailun voittaja on Sale Hurissalo24.1.2026 18:30:00 EET | Tiedote
Sale Hurissalo on valittu Palvelun aatelia 2025 –kilpailun voittajaksi. Kauppaa kuvailtiin ehdotuksissa aidosti koko kylän sydämeksi: paikaksi, jossa asiakas kohdataan tilanteesta rippumatta lämpimästi ja kiireettömästi, jossa asiakkaatkin tervehtivät toisiaan ja hymy tarttuu jo ovella. Palvelu on ratkaisukeskeistä ja joustavaa, asiakkaiden tarpeita kuunnellaan, ja heitä kannustetaan myös vaikuttamaan valikoimaan. Kaupasta löytää lisäksi myös monenlaisia muita palveluita, kuten lippupalvelun, Alkon noutopisteen ja S-pankin asiointipisteen. Yritys toimi myös aktiivisesti kyläyhteisön kokoajana järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten lavatansseja, kesäisiä karaokeiltoja ja Sale konsertteja, joita ovat tähdittäneet muun muassa Tapani Kansa ja Arja Koriseva. Tämä toimija osoittaa, että asiakaslähtöisyys, välittäminen ja yhteisöllisyys eivät ole vain kauniita sanoja, vaan tekoja, jotka tekevät arjesta parempaa.
Palvelun aatelia 2025 –kilpailun finalistit on valittu10.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Etelä-Savon kauppakamarin kaupan- ja palvelualan valiokunnan luotsaaman palvelukilpailun finalistit on valittu 175 ehdotuksen joukosta.
Kauppakamarikysely: Investointikustannukset, heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus hidastavat investointeja puhtaaseen siirtymään22.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kauppakamarien talouskysely paljastaa, että investointien kustannukset, vähäpäästöisten tuotteiden heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus ovat merkittävimpiä esteitä puhtaalle siirtymälle. Yli kolmannes yrityksistä kuitenkin kokee, ettei siirtymälle ole esteitä - erityisesti alle kymmenen henkilön yrityksissä. 45 prosenttia yrityksistä korosti kyselyssä lupaprosessien ja sääntelyn sujuvoittamista ensisijaisena toimena puhtaan siirtymän onnistumiseen.
Kauppakamarikysely: Yritysten suhdannearviot ottivat takapakkia keväästä - ensi vuodesta ennakoidaan tuntuvasti parempaa3.10.2025 14:03:55 EEST | Tiedote
Yritysten arviot suhdannetilanteesta ottivat kauppamarien tuoreessa talouskyselyssä takapakkia verrattuna kevääseen. Heikkeneminen ei ole suuruudeltaan valtavaa, mutta se koskee laaja-alaisesti vastauksia niin liikevaihdon, tilauskantojen, viennin kuin henkilöstömäärienkin suhteen. Omalla toimialalla vallitsevia yleistunnelmia luonnehditaan pessimistisesti. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan yrityksissä riittää silti edelleen uskoa kasvuun ja erityisesti siihen, että pidemmällä aikavälillä suhdanne on kirkastumassa. Ensi vuodesta ennakoidaan tuntuvasti kuluvaa vuotta parempaa.
