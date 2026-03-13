Kauppakamarikysely: Yli puolet yrityksistä kokee Iranin sotatilanteen heikentävän kilpailukykyään – logistiikkakustannusten nousun vaikutukset kuitenkin toistaiseksi maltillisia

Palvelun aatelia 2025 –kilpailun voittaja on Sale Hurissalo 24.1.2026 18:30:00 EET | Tiedote

Sale Hurissalo on valittu Palvelun aatelia 2025 –kilpailun voittajaksi. Kauppaa kuvailtiin ehdotuksissa aidosti koko kylän sydämeksi: paikaksi, jossa asiakas kohdataan tilanteesta rippumatta lämpimästi ja kiireettömästi, jossa asiakkaatkin tervehtivät toisiaan ja hymy tarttuu jo ovella. Palvelu on ratkaisukeskeistä ja joustavaa, asiakkaiden tarpeita kuunnellaan, ja heitä kannustetaan myös vaikuttamaan valikoimaan. Kaupasta löytää lisäksi myös monenlaisia muita palveluita, kuten lippupalvelun, Alkon noutopisteen ja S-pankin asiointipisteen. Yritys toimi myös aktiivisesti kyläyhteisön kokoajana järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten lavatansseja, kesäisiä karaokeiltoja ja Sale konsertteja, joita ovat tähdittäneet muun muassa Tapani Kansa ja Arja Koriseva. Tämä toimija osoittaa, että asiakaslähtöisyys, välittäminen ja yhteisöllisyys eivät ole vain kauniita sanoja, vaan tekoja, jotka tekevät arjesta parempaa.