Tarja Filatov jatkaa ETKL:n puheenjohtajana, hallitukseen uusia jäseniä
27.4.2026 13:40:50 EEST | Ensi- ja turvakotien liitto | Tiedote
Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Tarja Filatov (Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Elias Janhunen (Lapsen kengissä ry), Hanna Hämäläinen (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry) ja Marianna Roine (Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry).
Hallituksen jäseninä jatkavat varapuheenjohtaja Kristiina Teerikangas (Kokkolan ensi- ja turvakoti ry), Sari Ala-Heikkilä (Pohjanmaan ensi- ja turvakoti ry), Anu Haapanen (Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry), Terhi Heikkilä (Lapin ensi- ja turvakoti ry), Kirsti Keskitalo (Oulun ensi- ja turvakoti ry), Mari Lahti (Turun ensi- ja turvakoti ry) ja Johanna Suvensalmi (Helsingin ensikoti ry). Valinnat tehtiin Ensi- ja turvakotien liiton liittokokouksessa Helsingissä 25.4.2026.
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ensi- ja turvakotien liitto - Olemme valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ensi- ja turvakotien liitto
Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL): Lisäleikkaus sotejärjestöiltä on 50 miljoonaa pois apua tarvitsevilta27.4.2026 13:28:07 EEST | Tiedote
Hallituksen kehysriihessä tekemä päätös leikata sosiaali‑ ja terveysalan järjestöjen valtionavustuksista vielä 50 miljoonaa euroa on raskas lisäleikkaus apua tarvitsevien ihmisten turvaverkkoon.
Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä ennätyslukemissa – nuorten seurusteluväkivalta on kasvava ilmiö5.3.2026 09:43:15 EET | Tiedote
Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä on noussut ennätykselliseksi. ETKL:n jäsenyhdistysten väkivaltatyön palveluissa autettiin lähes 12 000 ihmistä vuonna 2025. Määrä on kasvanut yli 60 prosenttia kuluvan vuosikymmenen aikana. Uutena nousussa olevana ilmiönä korostuu nuorten kokema seurusteluväkivalta.
Vanhemmaksi neurokirjolla – avoin verkkokurssi lisää ymmärrystä ja auttaa vauva-arjessa3.2.2026 12:34:37 EET | Tiedote
Maksuton uusi kurssi tarjoaa tukea vauvan vanhemmille, joilla on neurokirjon piirteitä. Verkkokurssi auttaa sekä vanhemmuuteen valmistautuvia että pienen vauvan kanssa eläviä vanhempia löytämään keinoja arjen sujuvoittamiseen ja oman jaksamisen vahvistamiseen. Kurssi sopii myös ammattilaisille.
Apua väkivaltaan saa myös jouluna19.12.2025 10:17:34 EET | Tiedote
Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) kannustaa hakemaan apua uhkaaviin tilanteisiin matalla kynnyksellä myös jouluna. Turvakodit päivystävät vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Maksuttomista chat-palveluista omaan tai läheisen tilanteeseen saa ammattiapua nimettömästi.
Turvallinen koti ja ilo lapsista ovat vauvaperheen voimavara – tuore selvitys nostaa esiin mikä vauvaperheitä auttaa jaksamaan11.12.2025 10:24:00 EET | Tiedote
Kodin turva ja myönteinen palaute onnistumisista tuottavat eniten iloa vauva-arjessa. Jaksamista tukevat hyvin pienet asiat ja nopeasti saatu apu. Jopa 86,5 % vastaajista on tyytyväisiä vauva-arkeensa. Tämä selviää Ensi- ja turvakotien liiton keväällä 2025 toteuttamasta verkkokyselystä, mihin vastasi 1545 vauvan ja taaperon vanhempaa eri puolilla Suomea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme