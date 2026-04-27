Tarja Filatov jatkaa ETKL:n puheenjohtajana, hallitukseen uusia jäseniä

27.4.2026 13:40:50 EEST | Ensi- ja turvakotien liitto | Tiedote

Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Tarja Filatov (Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry)Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Elias Janhunen (Lapsen kengissä ry), Hanna Hämäläinen (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry) ja Marianna Roine (Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry).

Kolme henkilöä seisoo vierekkäin ja pitelee kukkia; kuvassa ovat Ensi‑ ja turvakotien liiton uudet hallituksen jäsenet Hanna Hämäläinen, Marianna Roine ja Elias Janhunen.
Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) hallituksen uudet jäsenet Hanna Hämäläinen, Marianna Roine ja Elias Janhunen. Mikko Savelainen

Hallituksen jäseninä jatkavat varapuheenjohtaja Kristiina Teerikangas (Kokkolan ensi- ja turvakoti ry), Sari Ala-Heikkilä (Pohjanmaan ensi- ja turvakoti ry), Anu Haapanen (Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry), Terhi Heikkilä (Lapin ensi- ja turvakoti ry), Kirsti Keskitalo (Oulun ensi- ja turvakoti ry), Mari Lahti (Turun ensi- ja turvakoti ry) ja Johanna Suvensalmi (Helsingin ensikoti ry). Valinnat tehtiin Ensi- ja turvakotien liiton liittokokouksessa Helsingissä 25.4.2026.

Ensi- ja turvakotien liitto - Olemme valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.

Turvallinen koti ja ilo lapsista ovat vauvaperheen voimavara – tuore selvitys nostaa esiin mikä vauvaperheitä auttaa jaksamaan

Kodin turva ja myönteinen palaute onnistumisista tuottavat eniten iloa vauva-arjessa. Jaksamista tukevat hyvin pienet asiat ja nopeasti saatu apu. Jopa 86,5 % vastaajista on tyytyväisiä vauva-arkeensa. Tämä selviää Ensi- ja turvakotien liiton keväällä 2025 toteuttamasta verkkokyselystä, mihin vastasi 1545 vauvan ja taaperon vanhempaa eri puolilla Suomea.

