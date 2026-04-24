Sisä-Suomen elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustettu Sisä-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskusten edeltäjäorganisaatioissa ELY-keskuksissa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toimintamenomäärärahat eivät riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toiminta tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan valtion tuottavuusohjelman mukaista rahoitustasoa, mikä edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä.

Yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käyty 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Valtakunnallisissa neuvotteluissa on käsitelty muun ohella yleiset perusteet ja vaikutukset yhdenmukaisten toimintatapojen aikaansaamiseksi virastokokonaisuudessa sekä erityisesti elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen yhteisten menojen säästötoimenpiteet.

Toisessa vaiheessa yhteistoimintaneuvottelut siirtyvät elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa käytäviin virastokohtaisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen 5.5.2026 alkavissa neuvotteluissa käsitellään muun ohella tarkemmat suunnitelmat henkilöstövähennysten määrästä ja niiden vaihtoehdot sekä elinvoimakeskuksen mahdollisuudet säädösten puitteissa organisaation rakenteellisiin uudistuksiin, priorisoitavien tehtävien turvaamiseen ja samalla joidenkin tehtävien, toimintojen ja toimintayksiköiden muuttamiseen tai lakkauttamiseen. Elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, jollei neuvotteluissa toisin sovita.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä monipuolisia tehtäviä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa. Lisäksi Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa valtakunnallisia keskitettyjä tehtäviä mm. liikenteen asiakaspalvelu ja lupatehtävät sekä ilmastotyön tehtäviä ja kiertotalouden edistämistä. Alueellisesti keskitetyissä tehtävissä Sisä-Suomi elinvoimakeskus hoitaa kulttuuriympäristön hoidon edistämistä ja kotouttamistehtäviä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee 188 henkilöä, joista 154 on palkattu toimintamenoilla.