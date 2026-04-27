Kohti yläkoulua -messut järjestetään jo neljättä kertaa Hämeenlinnassa
27.4.2026 13:43:42 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kuudesluokkalaiset tutustuvat messuilla yläkouluihin ja ikävaiheeseen liittyviin teemoihin. Tiedotteen lopussa on kutsu medialle.
Hämeenlinnan kuudesluokkalaisille suunnatut Kohti yläkoulua -messut järjestetään tänä vuonna jo neljättä kertaa. Tapahtuma pidetään perjantaina 8. toukokuuta kello 9–12 Loimua Areenalla.
Messujen tavoitteena on tukea oppilaita tärkeässä siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun. Päivän aikana kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan tuleviin yläkouluihin, ikävaiheeseen liittyviin teemoihin sekä erilaisiin tukipalveluihin.
Yläkouluun siirtyminen on monelle nuorelle suuri muutos, johon voi liittyä myös jännitystä tai epävarmuutta. Messuilla halutaan madaltaa kynnystä avun pyytämiseen tekemällä palveluita ja niiden parissa työskenteleviä aikuisia tutuiksi jo etukäteen. Samalla tapahtuma tarjoaa innostavan ja yhteisöllisen hetken uuden elämänvaiheen kynnyksellä.
Tapahtumassa on mukana laaja joukko hyvinvointialueen ja kunnan palveluita, yhdistyksiä sekä harrastustoimijoita. Lisäksi Hämeenlinnan kaupungin yläkoulut esittäytyvät oppilaille messupisteillä.
Messuja juontavat Miikka J. Anttila ja Milla Huovinen. Tapahtumassa esiintyy Marko Simi.
Messupisteillä on esillä muun muassa:
- Harrastus ihan lähellä -toiminta ja Urheiluakatemia
- Kanta-Hämeen pelastuslaitos
- Hämeenlinnan kaupunki / Lapsiystävällinen kunta / nuorisovaltuusto
- Kino Tavast
- alueen urheiluseuroja
- Kulttuurikeskus ARX
- Pelitila Bunkkeri
- Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan nuorisotyö
- Hämeenlinnan kaupungin yläkoulut
Kohti yläkoulua -messujen järjestäjinä toimivat hyvinvointialueen oppilashuolto sekä Hämeenlinnan kaupunki.
Kutsu medialle: Media on tervetullut seuraamaan tapahtumaa perjantaina 8. toukokuuta kello 9–12 Loimua Areenalle. Järjestäjät ja näytteilleasettajat saapuvat klo 8 alkaen ja median edustajat voivat halutessaan myös tulla aiemmin paikan päälle.
Lisätietoja medialle:
psykologi Heikki Mannila p. 050 313 4977 heikki.mannila@omahame.fi
kuraattori Laura Heinonen p. 050 366 8171 laura.heinonen@omahame.fi
