Tasevastaavien tasepoikkeaman hinnan määrittämiseen muutos kesäkuussa 2026

Tasepoikkeaman hintaa volyymipainotetaan, kun Suomessa aktivoitu mFRR ja aFRR:n täytetty säätötarve ovat molemmat määräävään säätösuuntaan. Määräävä säätösuunta säilyy ennallaan eli pohjautuu vain mFRR aktivointeihin.

Jos Suomessa ei ole aktivoitu mFRR:ää määräävään säätösuuntaan, tasepoikkeaman hinta muodostetaan kuten nykyisin eli suurin mFRR:n marginaalihinnasta ja volyymipainotetusta aFRR-hinnasta. Vastaavasti määräävän säätösuunnan ollessa alaspäin näistä komponenteista pienempi määrittää tasepoikkeaman hinnan.

Mikäli markkina-aikayksikön aikana ei ole ollenkaan määräävää mFRR-suuntaa, tasepoikkeaman hinnaksi muodostuu Day-ahead hintaan pohjautuva hinta, vaikka aFRR-aktivointeja olisikin tehty kyseisellä ajanjaksolla.

Fingrid on esitellyt tasepoikkeaman hinnan määrittämisen muutosehdotuksia ja arvioita muutosvaikutuksesta Tasevastaavien ja reservitoimittajien muutokset -webinaarissa 28.11.2025. Fingrid kuuli asian osalta toimialaa kuulemisessa 22.12.2025 mennessä. Toimiala puolsi kyseistä muutosta antamissaan lausunnoissa.

Fingrid esittelee tasevastaavien tasepoikkeaman hinnan muodostuksen muutosta volyymipainotetuksi ja sen vaikutuksia toimialalle Fingridin Reservimarkkina- ja tasepalvelupäivien 2026 Tasepalvelupäivässä 29.4.2026. Tilaisuutta on mahdollista seurata livelähetyksen kautta.

Tasevastaavien ja reservitoimittajien muutokset -webinaarin materiaalit ja Reservimarkkina- ja tasepalvelupäivät 2026 -tapahtuman ohjelma löytyvät Tase- ja reservimarkkinapalvelu - Fingrid

Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, puh. +358 30 395 4291

Jukka Kakkonen, erikoisasiantuntija, puh. +358 30 395 5334

Heikki Raatikainen, erikoisasiantuntija, puh. +358 30 395 4158

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi