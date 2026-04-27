Tasevastaavien tasepoikkeaman hinnan määrittämiseen muutos kesäkuussa 2026
27.4.2026 14:18:07 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Tasevastaavien tasepoikkeaman hinnan muodostus muutetaan volyymipainotetuksi 1.6.2026 alkaen.
Tasepoikkeaman hintaa volyymipainotetaan, kun Suomessa aktivoitu mFRR ja aFRR:n täytetty säätötarve ovat molemmat määräävään säätösuuntaan. Määräävä säätösuunta säilyy ennallaan eli pohjautuu vain mFRR aktivointeihin.
Jos Suomessa ei ole aktivoitu mFRR:ää määräävään säätösuuntaan, tasepoikkeaman hinta muodostetaan kuten nykyisin eli suurin mFRR:n marginaalihinnasta ja volyymipainotetusta aFRR-hinnasta. Vastaavasti määräävän säätösuunnan ollessa alaspäin näistä komponenteista pienempi määrittää tasepoikkeaman hinnan.
Mikäli markkina-aikayksikön aikana ei ole ollenkaan määräävää mFRR-suuntaa, tasepoikkeaman hinnaksi muodostuu Day-ahead hintaan pohjautuva hinta, vaikka aFRR-aktivointeja olisikin tehty kyseisellä ajanjaksolla.
Fingrid on esitellyt tasepoikkeaman hinnan määrittämisen muutosehdotuksia ja arvioita muutosvaikutuksesta Tasevastaavien ja reservitoimittajien muutokset -webinaarissa 28.11.2025. Fingrid kuuli asian osalta toimialaa kuulemisessa 22.12.2025 mennessä. Toimiala puolsi kyseistä muutosta antamissaan lausunnoissa.
Fingrid esittelee tasevastaavien tasepoikkeaman hinnan muodostuksen muutosta volyymipainotetuksi ja sen vaikutuksia toimialalle Fingridin Reservimarkkina- ja tasepalvelupäivien 2026 Tasepalvelupäivässä 29.4.2026. Tilaisuutta on mahdollista seurata livelähetyksen kautta.
Tasevastaavien ja reservitoimittajien muutokset -webinaarin materiaalit ja Reservimarkkina- ja tasepalvelupäivät 2026 -tapahtuman ohjelma löytyvät Tase- ja reservimarkkinapalvelu - Fingrid
Lisätietoja:
Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, puh. +358 30 395 4291
Jukka Kakkonen, erikoisasiantuntija, puh. +358 30 395 5334
Heikki Raatikainen, erikoisasiantuntija, puh. +358 30 395 4158
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Ledningens översikt för Fingridkoncernen 1.1.–31.3.202627.4.2026 13:32:05 EEST | Pressmeddelande
Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling. Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–mars 2026 och under motsvarande period 2025, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats. Elförbrukningen i Finland ökade under perioden januari–mars med 10,1 procent och uppgick till 26,7 (24,2) terawattimmar. Förbrukningen ökade framför allt på grund av det kalla vädret i början av året. Elen som förbrukades i Finland hade en utsläppsfaktor på 40 (36) gCO2/kWh. Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät höll mycket hög nivå. Omsättningen i januar
Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.–31.3.202627.4.2026 13:32:05 EEST | Tiedote
Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2026 ja vastaavalla jaksolla 2025, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat. Suomen sähkön kulutus tammi–maaliskuussa kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 26,7 (24,2) terawattituntia. Kulutusta kasvatti etenkin kylmä säätila alkuvuonna. Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin oli 40 (36) gCO2/kWh. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkealla tasolla. Tammi–maaliskuun liikevaihto kasvoi 443,8 (370,7) miljoonaan euroon korkeamman s
Fingrid Group – Management’s Review 1.1.–31.3.202627.4.2026 13:32:05 EEST | Press release
Fingrid follows a six-month reporting period in compliance with the Securities Markets Act and publishes Management’s Reviews for the first three and nine months of the year; the Management’s Reviews contain key information illustrating the company’s financial and other development. The information presented in the Management’s Review relates to Fingrid Group’s performance in January–March 2026 and the corresponding period of 2025, unless otherwise indicated. The figures presented here have been drawn up in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The Management’s Review is not an interim report in accordance with the IAS 34 standard. The figures are unaudited. Electricity consumption in Finland grew 10.1 per cent in January–March and amounted to 26.7 (24.2) terawatt hours. Consumption grew especially due to the cold weather at the beginning of the year. The emission factor for the electricity consumed in Finland was 40 (36) gCO2/kWh. The transmission rel
Hausjärven Hikiän ja Inkoon välille suunnitellun voimajohdon reittivalinta valmistui22.4.2026 15:17:35 EEST | Tiedote
Fingrid on ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta tehnyt reittivalinnan Hausjärven Hikiän ja Inkoon välille suunnitellulle voimajohdolle. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeesta saatiin runsaasti palautetta, joka on huomioitu reittivalintaa tehdessä. Voimajohtoyhteys on merkittävä hanke Suomen sähköjärjestelmälle ja mahdollistaa alueen tulevien tuotanto- ja kulutusinvestointien liittämisen kantaverkkoon.
Fingrid ottaa käyttöön dynaamisen kuormitettavuuden kantaverkossa21.4.2026 11:04:06 EEST | Tiedote
Fingrid ottaa huhtikuussa käyttöön 400 kV voimajohdoillaan dynaamisen kuormitettavuuden tehostaakseen kantaverkon käyttöä. Fingrid on ensimmäisiä kantaverkkoyhtiöitä, joka ottaa dynaamisen kuormitettavuuden käyttöön tässä laajuudessa. Tekniikka mahdollistaa voimajohtojen siirtokapasiteetin määrittämisen todellisten sääolosuhteiden perusteella ja samalla nykyisten voimajohtojen hyödyntämisen entistä tehokkaammin.
