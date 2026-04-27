Vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä
27.4.2026 14:56:10 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on avannut kyselyn asukkaille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Kyselyssä voi kertoa näkemyksiään kehittämisen kohteista ja tarvittavista muutoksista sekä asioista, jotka ovat toimivia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kyselyn vastaukset toimivat taustatietona järjestämissuunnitelman päivittämiselle.
Pohteen ensimmäinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2022. Se tehtiin vuosille 2023–2025. Pohde päivittää järjestämissuunnitelmaa vuoden 2026 aikana. Kyselyllä kerätyn tiedon avulla voidaan huomioida erilaisia näkökulmia paremmin päätöksenteossa.
Pohde haluaa kuulla asukkaiden, henkilöstön ja eri sidosryhmien näkemyksiä siitä, mikä Pohteella toimii hyvin ja mihin palveluihin tai toimintaan tarvittaisiin muutosta. Lisäksi kerätään näkemyksiä siitä, millaisia tavoitteita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa pitäisi olla ja mitä mieltä asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat Pohteen näkemyksistä muutostarpeista palveluissa ja palveluverkostossa.
Kysely on avoinna 15.5.2026 saakka. Kyselylinkin ja taustamateriaalin löydät tästä linkistä.
Kyselyn vastaukset toimivat taustatietona järjestämissuunnitelman päivittämiselle. Varsinainen lausuntokierros, jonka aikana voi antaa virallisen lausunnon ja palautetta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksesta, käynnistyy alkukesästä.
Asukastilaisuuksia vielä Nivalassa ja Pudasjärvellä
Pohde järjesti viime torstaina asukastilaisuuden Oulussa. Jäljellä on vielä tilaisuudet Nivalassa, joka on tänä iltana (27.4. klo 17) ja Pudasjärvellä toukokuun 6. päivänä. Niihin voi osallistua paikan päällä tai tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.
Pohde järjestää myös sidosryhmätilaisuuden kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja seurakuntien edustajille etäyhteydellä 4.5.2026.
Tilaisuuksien osallistumislinkit ja tilaisuuksien tallenteet löytyvät Pohteen verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Anu VuorinenStrategia- ja talousjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 365 5473anu.vuorinen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
