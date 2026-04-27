Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä

27.4.2026 14:56:10 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on avannut kyselyn asukkaille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Kyselyssä voi kertoa näkemyksiään kehittämisen kohteista ja tarvittavista muutoksista sekä asioista, jotka ovat toimivia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kyselyn vastaukset toimivat taustatietona järjestämissuunnitelman päivittämiselle.

Pohde Suomen kartalla.

Pohteen ensimmäinen sosiaali-​​​ ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2022. Se tehtiin vuosille 2023–2025. Pohde päivittää järjestämissuunnitelmaa vuoden 2026 aikana. Kyselyllä kerätyn tiedon avulla voidaan huomioida erilaisia näkökulmia paremmin päätöksenteossa.

Pohde haluaa kuulla asukkaiden, henkilöstön ja eri sidosryhmien näkemyksiä siitä, mikä Pohteella toimii hyvin ja mihin palveluihin tai toimintaan tarvittaisiin muutosta. Lisäksi kerätään näkemyksiä siitä, millaisia tavoitteita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa pitäisi olla ja mitä mieltä asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat Pohteen näkemyksistä muutostarpeista palveluissa ja palveluverkostossa.

Kysely on avoinna 15.5.2026 saakka. Kyselylinkin ja taustamateriaalin löydät tästä linkistä.

Kyselyn vastaukset toimivat taustatietona järjestämissuunnitelman päivittämiselle. Varsinainen lausuntokierros, jonka aikana voi antaa virallisen lausunnon ja palautetta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksesta, käynnistyy alkukesästä.

Asukastilaisuuksia vielä Nivalassa ja Pudasjärvellä

Pohde järjesti viime torstaina asukastilaisuuden Oulussa. Jäljellä on vielä tilaisuudet Nivalassa, joka on tänä iltana (27.4. klo 17) ja Pudasjärvellä toukokuun 6. päivänä. Niihin voi osallistua paikan päällä tai tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.

Pohde järjestää myös sidosryhmätilaisuuden kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja seurakuntien edustajille etäyhteydellä 4.5.2026.

Tilaisuuksien osallistumislinkit ja tilaisuuksien tallenteet löytyvät Pohteen verkkosivuilta.

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 22.4.2026 puheenjohtaja Maire Mäen johdolla. Lautakunta käsitteli järjestöavustusten seuranta- ja arviointitietoja viime vuodelta. Järjestöavustusten tuella on järjestetty muun muassa erilaista ryhmätoimintaa, vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa. Arvioinnin perusteella toimintoihin osallistuminen lisää osallistujien mielen hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
