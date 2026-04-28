Vappu Cruising Pre-Party + Swap -siirtymäliikenne näkyy Koillisen suurpiirin kaduilla Helsingissä perjantaina 1. toukokuuta
29.4.2026 06:49:00 EEST | FHRA | Tiedote
FHRA:n Helsinki-Malmin lentoasemalla järjestämä ilmainen kulttuuritapahtuma vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen.
Vappu Cruising Pre-Party + Swap järjestetään perjantaina 1.5. kello 12-18. Vaikutuksia liikenteessä on odotettavissa kello 11–19 välisenä aikana.
Ilmaistapahtuman ainoa sisäänajoväylä on pohjoisesta Suurmetsäntien kautta. Tämä voi aiheuttaa katkoksia liikenteen sujuvuuteen erityisesti tapahtuman aloitus- ja lopetusaikoina.
Poikkeusjärjestelyt hoidetaan opastuksien ja liikenteenohjaajien avulla. Tapahtumaan odotetaan saapuvan noin 1000 harrasteajoneuvoa.
Tapahtuma-alueella on B5 Black -vappubrunssi, Street Foodia, anniskelualue, swap-alue, myyntikojuja ja wc:t.
Kello 12-15 aikana FHRA:n Museoajoneuvojen tarkastajat ovat vastaamassa museotarkastuksiin ja -ajoneuvoihin liittyviin kysymyksiin, sekä kertomassa mitä museointia suunnittelevan pitää ottaa huomioon.
Vappuna järjestettävä FHRA Cruising Pre-Party on järjestyksessään 51. tapahtuma.
Tietoa tapahtumasta
FHRA Cruising Pre-Party't järjestetään kuukauden ensimmäinen perjantai toukokuusta syyskuuhun. Tapahtumien järjestelyissä on ollut apuna yhdistyksen jäsenkerhot.
Tapahtuman tavoitteena on tuoda kulttuuria esille ajoneuvojen, elämäntyylien ja yhteisöjen avulla. Cruising Pre-Partyssä on nähtävillä paljon erilaisia harrasteajoneuvoja. Omat alueet ovat amerikkalaisille autoille, moottoripyörille ja muun merkkisille ajoneuvoille (eurooppalaiset, japanilaiset yms. harrasteautot).
Jokainen osallistuja on omilla teoillaan vaikuttamassa Cruising Pre-Party -tapahtumien jatkuvuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että pelastustiet on jätettävä vapaiksi ja burnikset ovat ehdottomasti kiellettyjä.
***
Stadin Cruising –info
Stadin cruising on autoharrastajien spontaani perinne, jossa kokoonnutaan Helsingin Kauppatorille joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina – ympäri vuoden, ilman virallista järjestäjää. Se on pääkaupunkiseudun ajoneuvoharrastajien yhteinen kulttuuriperintö.
Stadin cruisingilla on pitkät perinteet, ja nykyisessä muodossaan harrasteajoneuvoilijat ovat kokoontuneet vuodesta 1983 lähtien.
Yhteyshenkilöt
Martti Luoso, tapahtuma-asiantuntija, martti.luoso@fhra.fi, 040 163 2054
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
