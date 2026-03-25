KUTSU – Asuntomessujen mediapäivä 19.5.2026 Lempäälässä
27.4.2026 15:04:39 EEST | Asuntomessut | Tiedote
Kutsumme median edustajat tutustumaan Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuman kohteisiin ja teemoihin 19.5.2025 klo 10–15. Tilaisuus alkaa Ideaparkin Bläk Boksissa ja jatkuu omatoimitsella tutustumiskierroksella Saikan Asuntomessualueella.
Tervetuloa tutustumaan Asuntomessukohteisiin ennakkoon!
Asuntomessut järjestetään vuonna 2026 Lempäälän Saikassa 10.7.–9.8.
Kutsumme median edustajat tutustumaan messukohteisiin ennakkoon mediapäivänä 19.5.2026 klo 10–15. Ilmoittautumislinkki löytyy tämän viestin lopusta.
Mediapäivä alkaa klo 10 yhteisellä tilaisuudella Lempäälän Ideaparkissa, josta siirrymme jalkaisin lähietäisyydellä sijaitsevalle Saikan Asuntomessualueelle. Avoinna oleviin messukohteisiin voi tutustua klo 12–15.
Saikassa pääset tutustumaan rakenteilla oleviin messukohteisiin, joista suurin osa on mediapäivänä jo hyvässä vaiheessa. Saikan uusi asuinalue rakentuu moderniksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät kaupunkimainen asuminen ja kestävän kehityksen ratkaisut. Saikantalo, Lempäälän uusi alakoulu-päiväkoti on myös avoinna mediapäivässä.
Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella kolmostien länsipuolella, aivan Ideaparkin naapurissa, ja sinne on helppo saapua niin pääkaupunkiseudulta kuin Tampereen suunnastakin.
Mediapäivän aikana on mahdollista tehdä juttuja, kuvata kohteita ja haastatella kohteiden edustajia.
Lähetämme ilmoittautuneille saapumisohjeet ja lisätietoja ohjelmasta lähempänä tapahtumaa.
Ilmoittaudu mediapäivään tämän linkin kautta viimeistään 11.5.2026.
Lisätiedot: viestinta@asuntomessut.fi
Terveisin,
Asuntomessut Lempäälässä 10.7.–9.8. 2025
Viestintä- ja markkinointitiimi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arna GrymViestintäpäällikköOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:+358 40 511 2223arna.grym@asuntomessut.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.
Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.
Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
Lue lisää julkaisijalta Asuntomessut
Asuntomessujen artisti-illat tuovat kotimaiset tähdet Ideaparkin Bläk Boksiin25.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Kesän 2026 Asuntomessujen torstai-illat Lempäälässä täyttyvät elävästä musiikista, kun kotimaiset artistit nousevat lavalle Ideaparkin Bläk Boksissa. Osana Ideaparkin kanssa tehtävää yhteistyötä Asuntomessujen artisti-illat järjestetään messualueen ulkopuolella kauppakeskuksen tapahtumatilassa.
SAVE THE DATE – Asuntomessujen mediapäivä 19.5.2026 Lempäälässä20.3.2026 09:32:06 EET | Tiedote
Kutsumme median edustajat tutustumaan Lempäälän Asuntomessujen kohteisiin ja teemoihin 19.5.2025 klo 10–15. Varsinainen kutsu ilmoittautumisohjeineen lähetetään myöhemmin, mutta päivä kannattaa merkitä jo kalenteriin.
Asuntomessut saa naapurikseen Suomen parhaan golfkentän – Pickala Rock Resortissa vielä joitakin tontteja vapaana18.3.2026 10:47:34 EET | Tiedote
Siuntion Pickalaan rakentuva Asuntomessualue Pickala Rock Resort sai uuden vetovoimatekijän, kun alueen keskellä sijaitseva Rock Golf valittiin tuoreessa golfkenttärankingissa Suomen parhaaksi golfkentäksi. Asuntomessut Pickala Rock Resortissa järjestetään kesällä 2027.
Rakentaminen käynnistymässä Pickala Rock Resortissa – Helsinkiläisperhe toteuttaa näyttävän kakkoskodin vuoden 2027 Asuntomessuille17.2.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Vuoden 2027 Asuntomessujen valmistelu Pickala Rock Resortissa Siuntiossa etenee, ja alueella on käynnistymässä useita korkeatasoisia rakennushankkeita. Messualueen tonttihaku jatkuu vielä alkuvuoden. Tarjolla on yksittäisiä omakotitalotontteja sekä yhtiömuotoiseen rakentamiseen soveltuvia tontteja.
Koe asumisen lempäys kesällä Lempäälässä5.2.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Asuntomessualue Lempäälässä valmistuu joutuisasti ja tästä isot kiitokset kuuluvat Saikan rakentajille. Ilmastoviisaus on vahva teema tulevilla Asuntomessuilla Lempäälässä. Tulevana kesänä Lempäälässä nähdään saavutettavia unelmia noin 30 messukohteessa.
