Asuntomessut

KUTSU – Asuntomessujen mediapäivä 19.5.2026 Lempäälässä

27.4.2026 15:04:39 EEST | Asuntomessut | Tiedote

Jaa

Kutsumme median edustajat tutustumaan Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuman kohteisiin ja teemoihin 19.5.2025 klo 10–15. Tilaisuus alkaa Ideaparkin Bläk Boksissa ja jatkuu omatoimitsella tutustumiskierroksella Saikan Asuntomessualueella. 

Tervetuloa tutustumaan Asuntomessukohteisiin ennakkoon!

Asuntomessut järjestetään vuonna 2026 Lempäälän Saikassa 10.7.–9.8.

Kutsumme median edustajat tutustumaan messukohteisiin ennakkoon mediapäivänä 19.5.2026 klo 10–15. Ilmoittautumislinkki löytyy tämän viestin lopusta.

Mediapäivä alkaa klo 10 yhteisellä tilaisuudella Lempäälän Ideaparkissa, josta siirrymme jalkaisin lähietäisyydellä sijaitsevalle Saikan Asuntomessualueelle. Avoinna oleviin messukohteisiin voi tutustua klo 12–15.

Saikassa pääset tutustumaan rakenteilla oleviin messukohteisiin, joista suurin osa on mediapäivänä jo hyvässä vaiheessa. Saikan uusi asuinalue rakentuu moderniksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät kaupunkimainen asuminen ja kestävän kehityksen ratkaisut. Saikantalo, Lempäälän uusi alakoulu-päiväkoti on myös avoinna mediapäivässä.

Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella kolmostien länsipuolella, aivan Ideaparkin naapurissa, ja sinne on helppo saapua niin pääkaupunkiseudulta kuin Tampereen suunnastakin.

Mediapäivän aikana on mahdollista tehdä juttuja, kuvata kohteita ja haastatella kohteiden edustajia.

Lähetämme ilmoittautuneille saapumisohjeet ja lisätietoja ohjelmasta lähempänä tapahtumaa.

Ilmoittaudu mediapäivään tämän linkin kautta viimeistään 11.5.2026.

Lisätiedot: viestinta@asuntomessut.fi

Terveisin,

Asuntomessut Lempäälässä 10.7.–9.8. 2025 

Viestintä- ja markkinointitiimi

Avainsanat

asuntomessutasuntomessut lempäälässäsuomen asuntomessut

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.

Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.

Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Asuntomessut

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
