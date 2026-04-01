Elenia asentaa lintuvaroittimia ilmajohtoihin asiakkaiden vinkkien pohjalta
27.4.2026 14:58:24 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia asentaa sähköverkon ilmajohtoihin lintuvaroittimia huhti-toukokuun vaihteessa Urjalan Halkivahassa, Hämeenlinnan Eteläisissä ja Asikkalan Viitailassa. Varoittimet auttavat lintuja havaitsemaan sähkölinjat paremmin ja suojelevat erityisesti kansallislintu laulujoutsenta sen lentoreiteillä.
– Asennamme lintuvaroittimet keskijänniteverkon ilmajohtoihin paikallisilta asukkailta ja maanomistajilta saamiemme vinkkien perusteella. Varoittimet sijoitetaan ilmajohtoihin peltoalueiden ylityksiin sekä vesistöjen ja kosteikkojen läheisyyteen. Kohteet on tunnistettu joutsenten ja muiden lintujen suosimiksi lentoreiteiksi, Elenian kunnossapitoinsinööri Antti Vettervik kertoo.
Urjalan Halkivahassa lintuvaroittimet asennetaan kahteen eri kohteeseen, 16 heijastavaa lintuvaroitinta noin 550 metrin matkalle ja 15 varoitinta noin 370 metrin matkalle. Hämeenlinnan Eteläisissä lintuvaroittimia asennetaan 25 kappaletta noin 650 metrin matkalle ja Asikkalan Viitailassa 30 merkkiä kilometrin matkalle.
Lintuvaroittimien asennukset hoitaa Elite Group Urjalassa sekä Exsane Oy Hämeenlinnassa ja Asikkalassa.
Elenia on asentanut lintuvaroittimia erityisesti joutsenten suosimille pesimä- ja levähdyspaikoille verkkoalueellamme Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Saamme tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailtamme, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä Birdlife Suomelta.
Ilmoituksen kohteesta voi tehdä Elenian verkkosivuilla osoitteessa elenia.fi. Elenia asentaa lintuvaroittimia valittuihin kohteisiin tarpeen mukaan. Vahvistamme lintujen turvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta pitkäjänteisesti myös uudistamalla ikääntyvää ilmajohtoverkkoa säävarmaksi maakaapeliksi.
Media voi sopia asennusten kuvauksista urakoitsijoidemme kanssa:
- Urjala, asennuspäivä keskiviikko 29.4.: Jari Vehmas, Elite Group, puh. 040 935 4866
- Hämeenlinna ja Asikkala asennuspäivä 6.5.: Heikki Soipio, Exsane Oy, puh. 040 028 2843
Elenian haastattelupyynnöt: Miia Käyhkö, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Elenia, puh. 050 486 9363
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
