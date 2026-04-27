Miten valmistat ruokaa isolle joukolle tehokkaasti, turvallisesti ja maistuvasti myös poikkeusoloissa?
27.4.2026 15:27:34 EEST | ProAgria | Tiedote
Tähän kysymykseen vastataan tapahtumissa 29.4. Suomusjärvellä ja 8.5. Halikossa. Tulossa on myös webinaareja viljelyn perusteista ja villiyrteistä sekä nuotioburgeripaja Kiskossa.
Tarjolla seuraavat tapahtumat joukkomuonitustaitojen kartuttamiseen:
- 29.4.2026 14.00 Suomusjärven grillikatos, Osmontie 2
- 8.5.2026 11.00 Halikon nuorisoseurantalolle, Mustamäentie 169
Kylä haltuun -joukkomuonitustilaisuudet kutsuvat oppimaan varautumista ja tuovat perinteistä kenttäkeitintä tutuksi. Tapahtumissa hankkeen 75 litran kenttäkeitin on aidosti käytössä.
Tilaisuudet päättyvät yhteisölliseen ruokailuhetkeen. “Varautuminen on tätä päivää ja taitoja on hyvä harjoitella yhteisöllisesti, kun kaikki on hyvin”, toteaa tilaisuudet vetävä ruoka-asiantuntija Janita Kylänpää. “Pelko isojen keittimien kanssa toimimiseen hälvenee, kun voidaan harjoitella toimintaa rauhassa” Kylänpää jatkaa.
Tulossa myös webinaareja viljelyn perusteista ja villiyrteistä
Kasvata kotivaraa, viljelyn perusteet arkeen 4.5.2026 klo 16.00–17.00
Voiko oma piha tai parveke tukea varautumista? Tässä webinaarissa saat käytännön vinkkejä kotitarveviljelyn aloittamiseen ja siihen, miten oma sato toimii osana kotivaraa.
Villiyrtit tutuiksi, kuusenkerkät ja nokkonen hyötykäyttöön 18.5.2026 klo 16.00–16.30
Kevät tuo lähiluonnon parhaat raaka-aineet käsille! Tässä 30 minuutin webinaarissa opit tunnistamaan, keräämään ja hyödyntämään kuusenkerkkiä ja nokkosta helposti osana arkea ja varautumista. Kaikkiin webinaareihin löytyy ilmoittautumislinkki hankkeen Fb-ryhmästä, voit myös ilmoittautua suoraan Janitalle.
Käytännönläheistä ruokakoulutusta aidoissa työpajoissa
Nuotioburgeripaja 23.5. klo 10.00 alkaen Kisko, Laineranta
Toukokuussa kokeillaan ruoanvalmistusta avutulen avulla, Nuotioburgeripajassa. Tule mukaan oppimaan uusia taitoja. Työpajan hinta on 10 €/hlö. Lisätiedot.
Kaasukeittimiin, retkikeittimiin ja avutulelle keskittyviä tilaisuuksia on myös mahdollisuus tilata ruoka-asiantuntijalta omalle kylälle.
Mikä ihmeen Kylä Haltuun -hanke?
Kylä haltuun on ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten toteuttama kaksivuotinen kehittämishanke, joka vahvistaa kyläyhteisöjen resilienssiä, yhteisöllisyyttä ja käytännön valmiuksia poikkeusoloihin varautumisessa. Hanke toteutetaan Salon kaupungin kylissä, ja se tarjoaa konkreettisia keinoja arjen selviytymistaitojen, paikallisruoan hyödyntämisen ja kylätoiminnan kehittämiseen.
Järjestämme koulutuksia, työpajoja ja tapahtumia, joissa opetellaan muun muassa luonnonantimien hyödyntämistä, kenttämuonituskaluston käyttöä, hygieniatietoutta sekä retkikeittimen ja nuotion hyödyntämistä ruoanlaitossa. Lisäksi kyläläisiä rohkaistaan järjestämään omia tapahtumia ja rakentamaan kyläkohtaisia varautumissuunnitelmia.
Keskiössä ovat
- Paikallinen ruoka: luonnonvarojen ja lähiruoan hyödyntäminen kestävällä tavalla.
- Kylien varautuminen: yhteisöjen kyky toimia poikkeusoloissa ja käyttää olemassa olevia resursseja.
- Perheiden arjen taidot: ruoanlaitto ja selviytyminen ilman sähköä tai moderneja keittiölaitteita.
Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten, tuottajien ja kyläläisten kanssa. Mukana on jo useita salolaisia kyläyhdistyksiä ja yhteisöjä.
Kylä haltuun -hanke linkittyy vahvasti rahoittajan Ykkösakselin strategisiin painopisteisiin, kuten kestävien yhteisöjen rakentamiseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja lähiruokaan, ja tuo käytäntöön myös Maa- ja kotitalousnaisten arvoja ja osaamista.
Yhteyshenkilöt
Janita KylänpääLänsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-SuomiPuh:05066471janita.kylanpaa@proagria.fi
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
Olemme maaseudun kehittämisen ja arjen asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa käytännönläheisiä, asiakaslähtöisiä palveluja Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Olemme osa valtakunnallista Maa- ja kotitalousnaisten verkostoa ja toimimme läheisessä yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen kanssa.
Asiantuntijamme työskentelevät ruoantuotannon, ympäristönhoidon, maiseman, ruokakasvatuksen ja yhteisöjen kehittämisen parissa. Tuomme maaseudulle lisäarvoa yhdistämällä ajankohtaisen tiedon, vahvan paikallistuntemuksen ja yhdessä tekemisen voiman. Tavoitteenamme on lisätä hyvinvointia, elinvoimaa ja kestävää kehitystä niin tiloilla kuin kylissä.
Meille on tärkeää säilyttää ja vahvistaa elävää maaseutua – paikkaa, jossa on hyvä asua, yrittää ja syödä. Teemme tätä työtä yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa – sydämellä ja asiantuntemuksella.
