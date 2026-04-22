Suomalaiset hurahtivat kotitekoiseen jäätelöön – Gigantti myi jäätelökoneet loppuun

Suomalaiset ovat tutkitusti yksi maailman eniten jäätelöä kuluttavia kansoja. Uusin puoli ilmiöstä näkyi poikkeuksellisena kysyntäpiikkinä jo talvikaudella, mutta etenkin Gigantin huhtikuisen kampanjan aikana: jäätelökoneita ja slush- eli jäähilejuomalaitteita myytiin 12.-26.4. lähes 2 000 kappaletta, mikä tyhjensi suosikkimallit keskusvarastolta humauksessa.

– Hurja kysyntä yllätti positiivisesti. Hankimme täydennyserän nopeasti, joka sekin myytiin loppuun. Vaikka kampanja on ohi, valikoimassa riittää toki edelleen vaihtoehtoja, kertoo Gigantin apulaismyyntipäällikkö Miikka Lampinen.

Innostus kylmiin herkkuihin ei rajoitu Suomeen, mutta kotimainen kysyntä erottuu selvästi: suomalaisasiakkaat ostivat yli puolet koko Pohjoismaiden kampanjamyynnistä.

Terveystietoisuus ja some vauhdittavat suosiota

Nostalgikoille ilmiö tuo mieleen 1980–90-lukujen leipäkonebuumin – nyt vastaava kotikokeilujen ilo näkyy jäätelössä, mutta uudella tavalla.

– Jäätelökoneiden suosio ei ole pelkkää markkinointihypeä, vaan kotona tekemiseen liittyy vahvasti halu vaikuttaa itse raaka-aineisiin ja kokeilla uusia makuja. Ihmiset haluavat tietää, mitä syövät, ja samalla tehdä herkuttelusta vähän omannäköisempää, Lampinen taustoittaa.

Sosiaalinen media on kiihdyttänyt ilmiötä entisestään. Erityisesti Ninja-brändin laitteet ovat nousseet suosioon vaikuttajasisältöjen kuten reseptivideoiden, makutestien ja käyttövinkkien myötä.

Pehmikset, slushit ja sorbetit nousevat vanavedessä

Jäätelöiden ja slushien ohella suosiotaan kasvattavat pehmikset, sorbetit ja frozen yogurtit, erityisesti nuorempien kuluttajien keskuudessa, pitkälti somen inspiroimina.

– Näemme myynnistä jo nyt, että kiinnostus ei jää jäätelöön. Asiakkaat haluavat entistä monipuolisempia kylmiä jälkiruokia ja välipaloja, ja hakevat niitä valmistavia laitteita niin kotiin kuin mökille.

Talven ja kevään myyntipiikit kertovat myös laajemmasta ilmiöstä: kesään valmistaudutaan aiempaa aikaisemmin, ja kotikokkailuihin panostetaan.

– Jäätelökone on sekä omaan käyttöön että lahjaksi ostettava tuote: laitteita hankitaan myös valmistujaisiin ja muihin kesän perhejuhliin, Lampinen taustoittaa.

Trendaavat vinkit kylmään kotiherkutteluun

Someresepteihin perehtynyt apulaismyyntipäällikkö nostaa esiin kolme helposti toteutettavaa ideaa:

1. Kesäinen jogurttijäätelö syntyy pakastemansikoista, kreikkalaisesta jogurtista ja hunajasta. Tämä on raikas ja hieman kevyempi vaihtoehto terveellisempään herkutteluun.

2. Aikuisten suosikki on sitruksinen slush, jossa appelsiini, sitruuna ja ripaus inkivääriä tuovat pirteää potkua. Iltajuhliin voi mukaan lisätä vaikkapa kevyen likööritwistin.

3. Varma kokoperheen hitti on banaani–maapähkinävoi-jäätelö: yksinkertaiset raaka-aineet, mutta takuumaukas lopputulos.