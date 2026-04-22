OTM, eMBA Jussi Junni on nimitetty Veronmaksajien uudeksi toimitusjohtajaksi
27.4.2026 15:20:42 EEST | Veronmaksajain Keskusliitto | Tiedote
Veronmaksajain Keskusliiton hallitus on 27.4.2026 nimittänyt oikeustieteen, teologian ja psykologian maisteri, eMBA Jussi Junnin liiton seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.8.2026. Veronmaksajien nykyinen toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Teemu Lehtinen jää eläkkeelle 1.12.2026.
Jussi Junni siirtyy tehtävään akavalaisen AKI-liitot ry:n toiminnanjohtajan paikalta. Hän on ollut tässä tehtävässä vuodesta 2014. Jussi Junni on toiminut Akava ry:n hallituksessa ja hallituksen varapuheenjohtajana.
- Veronmaksajien uuden toimitusjohtajan valinta herätti suurta kiinnostusta. Meillä oli vaativa tehtävä valita liiton hallitukselle paras toimitusjohtajaehdokas erittäin laadukkaasta joukosta. Valintakriteereissä painottuivat hänen monipuolinen yhteiskunnallinen ja talouspoliittinen osaaminen, koulutustausta, vahvat verkostot sekä kokemus asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Jussi Junnin kyky rakentaa vaikuttavalle ja asiantuntevalle liitolle vakaa tulevaisuus ja kehittää toimintaa vakuuttivat, kertoo nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toiminut Salla Luomanmäki.
- Veronmaksajain Keskusliiton rooli kohtuullisen verotuksen puolustajana on erityisen keskeinen näinä julkisen talouden kannalta vaikeina aikoina. Tartun toimitusjohtajan tehtävään innolla – on kunnia tulla valituksi johtamaan arvostettua järjestöä, jolla on vahva jäsenpohja ja kirkas missio. Haluan edelleen vahvistaa liiton asemaa yhteiskunnallisena vaikuttajana ja veronmaksajien äänenä suomalaisessa verokeskustelussa, Jussi Junni sanoo.
Veronmaksajain Keskusliitto on 210 000 jäsenellään yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Veronmaksajien edunvalvonnan tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus. Liitto neuvoo jäseniään kattavien verojuristipalvelujen ja maan laajalevikkisimmän yksityistalouden median Taloustaidon kautta.
nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Salla Luomanmäki, p. 040 700 7800
Veronmaksajien toimitusjohtaja (1.8.2026 alkaen) Jussi Junni, p. 044 744 7041
Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on noin 210 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.
