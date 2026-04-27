Grillit tulessa -uutuussarja alkaa Ruudussa ja Nelosella 3. kesäkuuta!

Kevyesti kilpailullisessa Grillit tulessa -uutuussarjassa painottuvat oppiminen, yhdessä tekeminen ja hyvä tunnelma. Jaksoissa nähdään erilaisia haasteita herkullisen grilliruuan äärellä sekä yhteistä ajanviettoa iltanuotioiden äärellä. Lisäksi katsojat pääsevät oppimaan grillauksen perustaitoja.

Grillimestaruudesta kisaavat Erikoisjoukot-kouluttaja Matias Petäistö, somevaikuttajat Joona Hellman, Erna Husko ja Vivianna Eksymä, ex-mäkihyppääjä Janne Ahonen, näyttelijä Anu Sinisalo, tv-persoona Perttu Sirviö ja toimittaja Katri Utula. Grillaajia opastaa ravintoloitsija ja keittiömestari Akseli Herlevi.

Sarjan juontaa Susanna Laine ja se on kuvattu historiallisessa Billnäsin ruukissa. Grillit tulessa toteutetaan yhteistyössä Atrian kanssa ja sarjan tuottaa Aller Studios.

Grillit tulessa alkaa Ruudussa ja Nelosella 3. kesäkuuta. Ensimmäinen jakso löytyy Ruudusta jo aamulla ja Nelosella se esitetään kello 21.00. Sarjassa on yhteensä kuusi jaksoa.