Nelonen Media

Grillit tulessa -uutuussarja alkaa Ruudussa ja Nelosella 3. kesäkuuta!

30.4.2026 10:59:40 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Jaa

Grillit tulessa on kesän kotimainen uutuussarja, jossa kahdeksan suomalaista julkkista pääsee kisaamaan grillimestaruudesta. Ohjelmaa luotsaavat Susanna Laine ja Akseli Herlevi. 

Kevyesti kilpailullisessa Grillit tulessa -uutuussarjassa painottuvat oppiminen, yhdessä tekeminen ja hyvä tunnelma. Jaksoissa nähdään erilaisia haasteita herkullisen grilliruuan äärellä sekä yhteistä ajanviettoa iltanuotioiden äärellä. Lisäksi katsojat pääsevät oppimaan grillauksen perustaitoja. 

Grillimestaruudesta kisaavat Erikoisjoukot-kouluttaja Matias Petäistö, somevaikuttajat Joona Hellman, Erna Husko ja Vivianna Eksymä, ex-mäkihyppääjä Janne Ahonen, näyttelijä Anu Sinisalo, tv-persoona Perttu Sirviö ja toimittaja Katri Utula. Grillaajia opastaa ravintoloitsija ja keittiömestari Akseli Herlevi

Sarjan juontaa Susanna Laine ja se on kuvattu historiallisessa Billnäsin ruukissa. Grillit tulessa toteutetaan yhteistyössä Atrian kanssa ja sarjan tuottaa Aller Studios.

Grillit tulessa alkaa Ruudussa ja Nelosella 3. kesäkuuta. Ensimmäinen jakso löytyy Ruudusta jo aamulla ja Nelosella se esitetään kello 21.00. Sarjassa on yhteensä kuusi jaksoa. 

Yhteyshenkilöt

Linkit

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
