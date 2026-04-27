Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustettu Lounais-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskusten edeltäjäorganisaatioissa ELY-keskuksissa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toimintamenomäärärahat eivät riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toiminta tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan valtion tuottavuusohjelman mukaista rahoitustasoa, mikä edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä.

Yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käyty 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Valtakunnallisissa neuvotteluissa on käsitelty muun ohella yleiset perusteet ja vaikutukset yhdenmukaisten toimintatapojen aikaansaamiseksi virastokokonaisuudessa sekä erityisesti elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen yhteisten menojen säästötoimenpiteet.

Toisessa vaiheessa yhteistoimintaneuvottelut siirtyvät elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa käytäviin virastokohtaisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen 4.5.2026 alkavissa neuvotteluissa käsitellään muun ohella tarkemmat suunnitelmat henkilöstövähennysten määrästä ja niiden vaihtoehdot sekä elinvoimakeskuksen mahdollisuudet säädösten puitteissa organisaation rakenteellisiin uudistuksiin, priorisoitavien tehtävien turvaamiseen ja samalla joidenkin tehtävien, toimintojen ja toimintayksiköiden muuttamiseen tai lakkauttamiseen. Elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön, vesitalouteen ja luonnonvaroihin liittyviä monipuolisia tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Turussa ja toimipaikka Porissa. Lisäksi Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa keskitettyjä tehtäviä mm. saaristoliikenteen, kalatalouden ja vesitalouden osalta.

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee 323 henkilöä, joista 240 on palkattu toimintamenoilla.

Lisätietoja:

ylijohtaja Ilkka Horelli, puh. 040-4880 633 (ilkka.horelli@elinvoimakeskus.fi)

hallintojohtaja Else-Maj Laurila, puh. 040-8388 132 (else-maj.laurila@keha-keskus.fi)

