Lapsettomien Simpukka-viikko ja lapsettomien lauantai: Lapsetonkin perhe on arvokas ja tärkeä

Toukokuu on monille tahatonta lapsettomuutta kokeville yksi vuoden vaikeimmista ajankohdista. Äitienpäivä voi herättää monia kipeitä tunteita, kuten toiseutta ja kateutta sekä surua tyhjästä sylistä tai pitkästä ja vaikeasta matkasta ennen vanhemmuutta.

Lapsettomuuden teemaviikko Lapsettomien Simpukka-viikko 4.–10.5.2026 ja sen aikana vietettävä lapsettomien lauantai 9.5.2026 tukevat, kannattelevat ja lohduttavat vaikean päivän edellä. Viikon sanomana on, että tahatonta lapsettomuutta kokeva ei ole surunsa kanssa yksin. Vuoden 2026 Lapsettomien Simpukka-viikolla korostetaan, että jokainen perhe on arvokas ja tärkeä riippumatta siitä, kuuluuko perheeseen lapsia.

Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka kohtaa joka viides hedelmällisessä iässä oleva Suomessa. Lukuna määrän on arvioitu olevan 300 000. Tahattoman lapsettomuuden kokemukseen liittyy tyypillisesti voimakkaita tunteita, kuten toivon ja epätoivon vaihtelua, pelkoa, kateutta, toiseutta ja jopa vihaa.

Tahaton lapsettomuus vaikuttaa voimakkaasti kokijansa kehoon, mieleen, työelämään, talouteen, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Tahattoman lapsettomuuden taustalla voi olla lääketieteeseen tai elämäntilanteeseen liittyviä syitä. Joskus syytä ei saada selville. Kokemus kulkee mukana usein koko loppuelämän ajan riippumatta siitä, onko lapsi saatu syliin tai onko lopullisen lapsettomuuden syvin suru jo hieman laantunut.

Lapsetonkin perhe on arvokas

Entistä useampi suomalainen jää lapsettomaksi ja valtaosa heistä tahtomattaan. Tutkimusten mukaan Suomessa lopullisesti lapsettomiksi jää joka neljäs mies ja joka viides nainen.

“Syntyvyyskeskustelussa on esiin noussut huoli väestön ikääntymisestä ja hoivavastuun siirtymisestä yhteiskunnalta entistä vahvemmin omaisten vastuulle. Tämä herättää huolta lopullisesti lapsettomissa. Kaikilla ei ole omaisia, jotka pitäisivät huolta sitten, kun ei siihen itse enää pysty”, muistuttaa Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio.

Yksi syy lapsettomuuslukujen taustalla on se, että lapsiperheellistymisen mahdollisuudet eivät ole Suomessa yhdenvertaiset.

“Haluamme herättää keskustelua siitä, kenellä on yhteiskunnassamme lupa toivoa lasta. Ovatko kaikenlaiset polut lapsiperheeksi hyväksyttyjä? Millainen perhe sopii tämän päivän perhekäsitykseen? Me Simpukassa ajattelemme, että jokainen perhe on oikeanlainen perhe huolimatta taustatarinastaan tai siitä, onko perheessä lapsia vai ei.”

Minun perheeni - tahattomasti lapsettomien perhetarinoita -valokuvanäyttely

Tahattoman lapsettomuuden kokemus muovaa voimakkaasti perhekäsitystä sekä usein sitä, millaiseksi oma perhe muovautuu. Unelma suurperheestä saattaa vaihtua esimerkiksi lahjasoluhoitojen harkintaan tai matkaan kohti lopullisen lapsettomuuden hyväksyntää.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry esittelee tahattoman lapsettomuuden vaikutuksia perhekäsityksiin sekä perheiden tarinoita Minun perheeni - tahattomasti lapsettomien perhetarinoita -valokuvanäyttelyssä.

Valokuvanäyttely tuo esille perheen ja lapsiperheen sekä perheellistymisen ja lapsiperheellistymisen eron. Näyttely kuvaa muun muassa lapsettomuuden surua, itsellisen vanhemmuuden matkaa, sateenkaariperheiden arkea sekä lopullisen lapsettomuuden hyväksyntää.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n Minun perheeni – tahattomasti lapsettomien perhetarinoita -valokuvanäyttelyssä tahattoman lapsettomuuden kokeneet henkilöt kertovat kuvin ja tarinoin, keitä heidän perheeseensä kuuluu. Vapaaehtoiset valokuvaajat Eeva-Maria Brotherus, Jesse Reponen, Viivi Selin ja Heidi Vehviläinen kuvasivat näyttelyyn valittuja henkilöitä alkuvuodesta eri puolilla Suomea.

Simpukan valokuvanäyttely Tampereella ja digitaalisena

Minun perheeni – tahattomasti lapsettomien perhetarinoita -valokuvanäyttelyssä on esillä 18 perheen kuva ja tarina. Mukana on tahattoman lapsettomuuden kokeneita lasta toivovia, lapsen saaneita ja lopullisesti lapsettomia. Mukana on yksin, puolison kanssa ja lemmikin kanssa asuvia sekä uusperheitä, lahjasoluperheitä ja adoptioperhe. Perhekäsitystä laajennetaan myös muun muassa ystävistä muodostuvien perheiden kuvilla.

Valokuvanäyttely järjestetään Tampereella Hiedanrannassa, Cafe Kartanossa 5.–31.5.2026, pois lukien lauantaina 9.5.2026 kello 15–17, jolloin näyttely on suljettu yksityistilaisuuden vuoksi. Digitaalinen näyttely avataan Simpukan verkkosivuilla osoitteessa www.simpukkary.fi lapsettomien lauantaina 9.5. ja se on katsottavissa 31.12.2026 asti.

Lapsettomien Simpukka-viikon ohjelma

Lapsettomien Simpukka-viikolla järjestetään webinaareja ja vertaistapaamisia. Muut toimijat järjestävät muun muassa Tyhjän sylin tilaisuuksia erityisesti lapsettomien lauantaina 9.5.2026. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja ilmaisia eikä niille tarvitse ilmoittautua. Osallistumislinkit löytyvät Simpukka ry:n verkkosivuilta.

Simpukka ry:n webinaari Polkuja lapsettomuudesta lapsiperheeksi tiistaina 5.5.2026 klo 17.30–19.30 Teamsissa. Illan aikana tuodaan esille erilaisia reittejä, joita tahattomasti lapseton saattaa kulkea ennen kuin lapsen saa syliin. Puhujat:

Emma Taulo , kirjailija ja käsikirjoittaja: Yksin tehty – kokemuksia itsellisestä vanhemmuudesta.

, kirjailija ja käsikirjoittaja: Yksin tehty – kokemuksia itsellisestä vanhemmuudesta. Inkeri Tanhua , Sateenkaariperheet ry:n varapuheenjohtaja: Sateenkaariperheellistyminen.

, Sateenkaariperheet ry:n varapuheenjohtaja: Sateenkaariperheellistyminen. Niina Lapinharju , uusperheneuvoja, sosiomi (AMK): Ulkopuolisena omassa elämässä.

, uusperheneuvoja, sosiomi (AMK): Ulkopuolisena omassa elämässä. Siru Lehto, opettajankoulutusten päällikkö, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jamk: Pitkä matka vanhemmaksi.

Simpukka ry:n webinaari Lopullinen lapsettomuus osana elämäntarinaa keskiviikkona 6.5.2026 klo 17–18.30 Teamsissa. Tapahtumassa asiantuntijat kertovat muun muassa lopulliseen lapsettomuuteen sopeutumisesta sekä mielekkään elämän löytymisestä. Puhujat:

Heidi Vehviläinen , ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti: Lopullisuudesta uuteen alkuun.

, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti: Lopullisuudesta uuteen alkuun. Eva Korkiamäki , järjestöjohtaja, geronomi (YAMK), Vanhustyön keskusliitto: Elämänlaatua ja hyvinvointia vanhuuteen.

, järjestöjohtaja, geronomi (YAMK), Vanhustyön keskusliitto: Elämänlaatua ja hyvinvointia vanhuuteen. Sanna Kosonen , aikuisten perhehoidon kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto: Perhehoito lapsettoman ikääntyneen tukena, turvana ja perheenä.

, aikuisten perhehoidon kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto: Perhehoito lapsettoman ikääntyneen tukena, turvana ja perheenä. Satu Koivula, lakimies ja yrittäjä, Lakiasiaintoimistoimisto Saga Perhejuristi Oy: Edunvalvontavaltakirja – elämäsi tärkeimpiä asiakirjoja.

Infotilaisuus ja vertaistapaaminen lopullisen lapsettomuuden teemoista ke 6.5.2026 klo 18.45–20.00 Teamsissa. Vertaistapaaminen on tarkoitettu lopullisesti lapsettomille tai sitä kohti meneville.

Lapsettomien Simpukka-viikolla ja lapsettomien lauantaina Simpukka ry:n somekanavissa järjestetään somekampanja, joka jakaa tietoa ja tukea tahattoman lapsettomuuden kokemukseen. Simpukan valokuvanäyttelyn Minun perheeni – tahattomasti lapsettomien perhetarinoita digitaalinen näyttely aukeaaa lapsettomien lauantaina 9.5.2026.

Lapsettomien Simpukka-viikko ja lapsettomien lauantai

Lapsettomien Simpukka-viikkoa on vietetty vuodesta 2008 alkaen ja lapsettomien lauantaita vuodesta 1994 alkaen. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on perustettu vuonna 1988. Vuoden 2023 alussa Simpukka-viikon viralliseksi nimeksi muutettiin Lapsettomien Simpukka-viikko, joka kuvaa suurelle yleisölle entistä paremmin viikon teemaa. Viikko huipentuu lapsettomien lauantaihin. Päivän tarkoituksena on muistuttaa, että vanhemmuus ei ole itsestään selvää.

Vuodesta 1994 asti vietetty lapsettomien lauantai tarjoaa äitienpäivän alla tukea ja lohtua. Päivä on tarkoituksella juuri silloin, että kukaan lapsettomuutta kokeva ei tuntisi tilanteessaan olevansa yksin. Lue päivän historiasta täältä: Simpukan ja lapsettomien lauantain historiaa.