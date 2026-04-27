Päivystysapu osaksi Pohdetta

Päivystysavun siirtyminen Pohteen omaksi toiminnaksi mahdollistaa palvelun kehittämisen, asiakkaiden paremman ohjauksen hoitoon oikeaan paikkaan sekä sujuvamman tiedonkulun Pohteen toiminnassa. Aikaisemmin Pohde on ostanut Päivystysapu-palvelun ulkopuoliselta toimijalta.



Yhteydenotto ei muutu ja asiakas toimii jatkossakin entiseen tapaan. Päivystysavun numeroon 116 117 soitetaan illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä, kun on tarve päivystykselle ja kiireelliselle hoidolle eikä voi odottaa seuraavaan arkipäivään oman sosiaali- ja terveyskeskuksen aukeamista.



Päivystysavussa sairaanhoitaja arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa eteenpäin hoitoon joko päivystykseen, kiirevastaanotolle tai omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen.



Oulun seudun yhteispäivystyksessä, Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskuksen päivystyksessä sekä Oulaskankaan kiirevastanotolla ja Raahen kiirevastaanotolla hoidetaan illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä ensisijaisesti vain sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Päivystykset ovat aina auki, myös yöllä. Oulaskankaan ja Raahen kiirevastaanotot ovat auki joka päivä kello 8–22.



Arkena päivällä kiireelliset ja kiireettömät terveysasiat hoidetaan ensisijaisesti oman sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla soittamalla vastaanoton numeroon tai asioimalla Digitaalisen sote-keskuksen chatissa.



Henkeä uhkaavassa tilanteessa tulee soittaa aina hätänumeroon 112 kellonajasta riippumatta.

