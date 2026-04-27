Päivystysapu osaksi Pohdetta
27.4.2026 15:59:29 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Päivystysapu-palvelu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen omaksi toiminnaksi 28.4.2026 alkaen. Yhteydenotto ei muutu ja asiakas toimii jatkossakin entiseen tapaan.
Päivystysavun siirtyminen Pohteen omaksi toiminnaksi mahdollistaa palvelun kehittämisen, asiakkaiden paremman ohjauksen hoitoon oikeaan paikkaan sekä sujuvamman tiedonkulun Pohteen toiminnassa. Aikaisemmin Pohde on ostanut Päivystysapu-palvelun ulkopuoliselta toimijalta.
Yhteydenotto ei muutu ja asiakas toimii jatkossakin entiseen tapaan. Päivystysavun numeroon 116 117 soitetaan illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä, kun on tarve päivystykselle ja kiireelliselle hoidolle eikä voi odottaa seuraavaan arkipäivään oman sosiaali- ja terveyskeskuksen aukeamista.
Päivystysavussa sairaanhoitaja arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa eteenpäin hoitoon joko päivystykseen, kiirevastaanotolle tai omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen.
Oulun seudun yhteispäivystyksessä, Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskuksen päivystyksessä sekä Oulaskankaan kiirevastanotolla ja Raahen kiirevastaanotolla hoidetaan illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä ensisijaisesti vain sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Päivystykset ovat aina auki, myös yöllä. Oulaskankaan ja Raahen kiirevastaanotot ovat auki joka päivä kello 8–22.
Arkena päivällä kiireelliset ja kiireettömät terveysasiat hoidetaan ensisijaisesti oman sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla soittamalla vastaanoton numeroon tai asioimalla Digitaalisen sote-keskuksen chatissa.
Henkeä uhkaavassa tilanteessa tulee soittaa aina hätänumeroon 112 kellonajasta riippumatta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi HarjuPalvelualuejohtaja, vastaanotto ja infektioiden torjunta, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 703 6422paivi.harju@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme