Presidenttipari ottaa vastaan vapputervehdyksiä

Saksan liittopresidentti työvierailulle Suomeen 27.4.2026 13:25:04 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 28/2026 27.4.2026 Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier tekee työvierailun Suomeen yhdessä puolisonsa Elke Büdenbenderin kanssa torstaina 7. toukokuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Stubb ja liittopresidentti Steinmeier tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi tuesta Ukrainalle, kokonaisturvallisuudesta ja puolustusteollisesta yhteistyöstä, Euroopan turvallisuudesta, transatlanttisista suhteista ja Lähi-idän tilanteesta. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen.