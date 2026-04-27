27.4.2026 16:08:52 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 29/2026
27.4.2026
Presidenttipari ottaa vastaan vapputervehdyksiä
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ottavat vastaan perinteisiä vapputervehdyksiä perjantaina 1. toukokuuta 2026.
Tilaisuus alkaa, kun Folkhälsania edustavat koululaiset luovuttavat presidenttiparille Vappukukka-rintamerkin Presidentinlinnan etupihalla kello 10. Folkhälsanin vuosittaisen Vappukukka-keräyksen tuotto käytetään lasten ja nuorten hyväksi. Vappukukka on Suomen vanhin edelleen myytävä hyväntekeväisyysmerkki.
Tämän jälkeen tervehdyksensä presidenttiparille tuo Suomen Työväen Musiikkiliitto. Tervehdyksen esittää Ikaalisten Nuoriso-orkesterin ja Hyvinkäänkylän Puhallinorkesterin yhteiskokoonpano.
Tilaisuuden Presidentinlinnan etupihalla päättää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Akademiska Sångföreningenin ja Ylioppilaskunnan Laulajien kuorojen tervehdykset.
Presidentinlinnassa Aalto-yliopiston opiskelijat tervehtivät presidenttiparia ja luovuttavat heille Wappulehti Julkun.
Yleisö on tervetullut seuraamaan tilaisuuden ulkoilmaosuutta Kauppatorilta ja Pohjoisesplanadilta käsin kello 10–11 (säävaraus).
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
Tysklands förbundspresident på arbetsbesök till Finland27.4.2026 13:25:04 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 28/2026 27.4.2026 Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier avlägger arbetsbesök i Finland tillsammans med sin maka Elke Büdenbender torsdagen den 7 maj 2026. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och förbundspresident Steinmeier kommer att träffas på Presidentens slott för att diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Tyskland, stödet till Ukraina, den övergripande säkerheten och försvarsindustriellt samarbete, säkerheten i Europa, de transatlantiska relationerna och läget i Mellanöstern. I diskussionerna deltar även utrikesminister Elina Valtonen.
Saksan liittopresidentti työvierailulle Suomeen27.4.2026 13:25:04 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 28/2026 27.4.2026 Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier tekee työvierailun Suomeen yhdessä puolisonsa Elke Büdenbenderin kanssa torstaina 7. toukokuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Stubb ja liittopresidentti Steinmeier tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi tuesta Ukrainalle, kokonaisturvallisuudesta ja puolustusteollisesta yhteistyöstä, Euroopan turvallisuudesta, transatlanttisista suhteista ja Lähi-idän tilanteesta. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen.
German Federal President to pay working visit to Finland27.4.2026 13:25:04 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 28/2026 27 April 2026 Federal President of Germany Frank-Walter Steinmeier will pay a working visit to Finland on Thursday 7 May 2026. The president will be accompanied by his spouse, Elke Büdenbender. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Alexander Stubb. President Stubb and Federal President Steinmeier will meet at the Presidential Palace in Helsinki, where they will discuss bilateral relations between Finland and Germany, as well as support for Ukraine, comprehensive security and defence‑industrial cooperation, European security, transatlantic relations, and the situation in the Middle East. Minister for Foreign Affairs of Finland Elina Valtonen will also attend the discussions.
President Stubb på officiellt besök till Tjeckien: Europas säkerhet i fokus24.4.2026 13:46:19 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 27/2026 24.4.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett officiellt besök i Republiken Tjeckien 4–5 maj 2026. Teman för besöket är bland annat de bilaterala relationerna mellan Finland och Tjeckien, samarbete inom ekonomi och säkerhet, Rysslands anfallskrig mot Ukraina, situationen i Mellanöstern och dess konsekvenser för energitryggheten, säkerheten i Natos östliga medlemsländer samt de transatlantiska relationerna. Programmet inleds måndagen den 4 maj med en välkomstceremoni och officiella diskussioner i Pragborgen med Tjeckiens president Petr Pavel. Senare under dagen kommer president Stubb att träffa senatens vice talman Jiří Drahoš och deputeradekammarens talman Tomio Okamura. Den första besöksdagen avslutas med en festmiddag i Pragborgen med president Pavel som värd. Tisdagen den 5 maj deltar president Stubb i ett finsk-tjeckiskt företagsforum tillsammans med president Pavel. Näst på programmet står ett möte med Tjeckiens
Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Tšekkiin: Euroopan turvallisuus keskiössä24.4.2026 13:46:19 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 27/2026 24.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee virallisen vierailun Tšekin tasavaltaan 4.–5. toukokuuta 2026. Vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Tšekin kahdenväliset suhteet, talous- ja turvallisuusyhteistyö, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne ja energiavarmuus, Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus sekä transatlanttiset suhteet. Ohjelma alkaa maanantaina 4. toukokuuta tervetuloseremonioilla ja virallisilla keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Presidentti Stubb tapaa maanantaina myös senaatin varapuhemies Jiří Drahošin sekä edustajainhuoneen puhemies Tomio Okamuran. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Tiistaina 5. toukokuuta presidentti Stubb osallistuu yritysfoorumiin yhdessä presidentti Pavelin kanssa. Yritysfoorumin jälkeen presidentti Stubb tapaa Tšekin pääministeri Andrej Babišin. Lisäksi presidentin
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme