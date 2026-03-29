Suomalaismeppi Maria Guzenina ehdolla MEP Awards -voittajaksi kategoriassa Culture and Creative Industries
27.4.2026 16:12:03 EEST | Maria Guzenina | Tiedote
SDP:n europarlamentaarikko Maria Guzenina on valittu MEP Awards -ehdokkaaksi vaikuttavasta työstä kulttuurin ja luovien alojen parissa.
MEP Awards -tunnustuksilla palkitaan vuosittain EU:n vaikutusvaltaisimmat mepit. Culture and Creative Industries -kategoriassa on ehdolla Guzeninan lisäksi vain kaksi muuta päättäjää 720 mepin joukosta.
“Kulttuuriala on tärkeä Euroopan identiteetin ja koulutuksen kannalta, mutta myös taloudellisesti. Luovat alat tuottavat noin neljä prosenttia EU:n bkt:sta ja työllistävät jopa 8 miljoonaa eurooppalaista”, Guzenina sanoo.
Guzenina on ainoa pohjoismainen meppi europarlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa, jossa hän on profiloitunut erityisesti tekijänoikeuksien, pienempien maiden kulttuurituotannon ja kulttuurin rahoituksen puolustajana.
“On tärkeää, että kulttuurialasta kiinnostuneet päätöksentekijät toimivat sillanrakentajina Euroopan parlamentin ja luovien alojen välillä. Tässä ajassa tarvitaan laajaa poliittista ymmärrystä siitä, mitä tekoälymurros tarkoittaa myös luoville aloille, ja miten turvaamme ihmislähtöisen taiteen ja muun kulttuurin toiminnan Euroopassa. Tekijänoikeuksien ja artistien elannon yli ei saa kävellä”, Guzenina linjaa.
MEP Awards -palkinto tuli Suomeen viimeksi vuonna 2023, kun RKP:n Nils Torvalds palkittiin työstään ympäristö- ja ilmastopolitiikan parissa. Torvalds oli ehdolla palkinnonsaajaksi myös vuonna 2024, ja kokoomuksen Petri Sarvamaa vuonna 2023.
Suomalaismepeistä on tänä vuonna ehdolla Guzeninan lisäksi kokoomuksen Sirpa Pietikäinen kategoriassa Green Transition, Environment and Sustainability.
Palkinnonsaajat valitsee EU-asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Palkinnot jaetaan 30. kesäkuuta MEP Awards -gaalassa, jonka järjestää The Parliament Magazine.
“Eurooppalainen kulttuuri muokkaa eurooppalaista identiteettiä, meidän yhteistä tarinaamme, joka vahvistaa koko maanosaa globaalien haasteiden keskellä. Eurooppalainen elokuva, kirjallisuus ja kuvataide kertovat tarinaa meistä: mistä olemme tulleet, keitä olemme, ja miten voimme rakentaa yhteistä hyvää tulevaisuutta”, Guzenina sanoo.
Yhteyshenkilöt
Oskari EronenMaria Guzeninan kabinettiPuh:+358 45 121 5505oskari.eronen@europarl.europa.eu
SDP:n Guzenina: CSAM-valvonnan kaatuminen on irvokasta ja vahingoittaa lapsia29.3.2026 16:58:00 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti äänesti tällä viikolla kumoon väliaikaisratkaisun, joka on antanut internetin alustoille vapaaehtoisen mahdollisuuden tunnistaa ja raportoida lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa esittävää materiaalia (CSAM) ja groomausta verkkoalustoillaan.
MEP Maria Guzenina: Verkkoalustojen täytyy kantaa vastuunsa nettikiusaamisen torjunnassa10.2.2026 17:20:00 EET | Tiedote
Tänä vuonna Safer Internet -päivää vietetään erityisen odottavissa tunnelmissa, sillä Euroopan komissio esittelee tänään EU:n uuden nettikiusaamisen vastaisen toimintaohjelman. Ohjelman valmistelussa on kuultu asiantuntijoiden lisäksi yli 6 300 lasta.
SDP:n MEP Maria Guzenina: “On tärkeää ymmärtää, mitä iänvarmennusteknologiat käytännössä tarkoittavat”12.12.2025 14:55:07 EET | Tiedote
Alaikäisten suojelemiseen netissä liittyvä iänvarmennus on iso kysymys tällä hetkellä Euroopassa. Tänään julkaistu europarlamentaarikko Maria Guzeninan tilaama selvitys Age Verification in the Digital Single Market: Tech-Neutral Options for Safety, Privacy, and Innovation käsittelee iänvarmentamisen eri vaihtoehtoja.
SDP:n MEP Maria Guzenina: “Ministeri Lulu Ranteen on aika lopettaa jahkailu – kellojen siirtelylle on laitettava piste.”24.10.2025 10:28:22 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin jäsen Maria Guzenina (sd) arvosteli Strasbourgin täysistunnossa Suomen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps) Suomen toimettomuutta EU:n kellojen siirtelyn lopettamista koskevassa päätöksenteossa.
Maria Guzenina: Venäjän ukrainalaisiin kohdistama kidutus ja mielivaltaiset pidätykset täysistunnon agendalle25.9.2025 12:23:35 EEST | Tiedote
SDP:n europarlamentaarikko Maria Guzenina on pyytänyt, että Euroopan parlamentti järjestäisi kiireellisen täysistuntokeskustelun siviilien järjestelmällisestä kidutuksesta ja mielivaltaisista pidätyksistä, joita Venäjä edelleen kohdistaa ukrainalaisiin. Pyyntö perustuu tuoreisiin YK:n ihmisoikeusviraston 23. syyskuuta julkaisemiin hälyttäviin havaintoihin. ”Raportti paljastaa, että Venäjän laittomasti pidättämät ukrainalaiset kokevat edelleen jatkuvaa kidutusta, seksuaalista väkivaltaa ja muuta alentavaa kohtelua. Euroopan parlamentin on jatkettava Venäjän sotarikosten esilläpitämistä”, Guzenina painottaa. YK:n raportti dokumentoi vakavia pahoinpitelyjä, sähköiskuja, näytösluonteisia teloituksia sekä epäinhimillisiä pidätysolosuhteita miehitetyillä alueilla ja myös Venäjän maaperällä. ”Raportin paljastukset puistattavat. Venäjä jatkaa rauhanneuvotteluista välittämättä ihmisyyden vastaista toimintaansa. Euroopan parlamentin on omalta osaltaan vaadittava kaikkien mielivaltaisesti pidätet
