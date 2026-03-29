Suomalaismeppi Maria Guzenina ehdolla MEP Awards -voittajaksi kategoriassa Culture and Creative Industries

27.4.2026 16:12:03 EEST | Maria Guzenina | Tiedote

SDP:n europarlamentaarikko Maria Guzenina on valittu MEP Awards -ehdokkaaksi vaikuttavasta työstä kulttuurin ja luovien alojen parissa.

Kuva: Marica Rosengård
Kuva: Marica Rosengård

MEP Awards -tunnustuksilla palkitaan vuosittain EU:n vaikutusvaltaisimmat mepit. Culture and Creative Industries -kategoriassa on ehdolla Guzeninan lisäksi vain kaksi muuta päättäjää 720 mepin joukosta.

“Kulttuuriala on tärkeä Euroopan identiteetin ja koulutuksen kannalta, mutta myös taloudellisesti. Luovat alat tuottavat noin neljä prosenttia EU:n bkt:sta ja työllistävät jopa 8 miljoonaa eurooppalaista”, Guzenina sanoo.

Guzenina on ainoa pohjoismainen meppi europarlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa, jossa hän on profiloitunut erityisesti tekijänoikeuksien, pienempien maiden kulttuurituotannon ja kulttuurin rahoituksen puolustajana.

“On tärkeää, että kulttuurialasta kiinnostuneet päätöksentekijät toimivat sillanrakentajina Euroopan parlamentin ja luovien alojen välillä. Tässä ajassa tarvitaan laajaa poliittista ymmärrystä siitä, mitä tekoälymurros tarkoittaa myös luoville aloille, ja miten turvaamme ihmislähtöisen taiteen ja muun kulttuurin toiminnan Euroopassa. Tekijänoikeuksien ja artistien elannon yli ei saa kävellä”, Guzenina linjaa.

MEP Awards -palkinto tuli Suomeen viimeksi vuonna 2023, kun RKP:n Nils Torvalds palkittiin työstään ympäristö- ja ilmastopolitiikan parissa. Torvalds oli ehdolla palkinnonsaajaksi myös vuonna 2024, ja kokoomuksen Petri Sarvamaa vuonna 2023.

Suomalaismepeistä on tänä vuonna ehdolla Guzeninan lisäksi kokoomuksen Sirpa Pietikäinen kategoriassa Green Transition, Environment and Sustainability.

Palkinnonsaajat valitsee EU-asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Palkinnot jaetaan 30. kesäkuuta MEP Awards -gaalassa, jonka järjestää The Parliament Magazine.

“Eurooppalainen kulttuuri muokkaa eurooppalaista identiteettiä, meidän yhteistä tarinaamme, joka vahvistaa koko maanosaa globaalien haasteiden keskellä. Eurooppalainen elokuva, kirjallisuus ja kuvataide kertovat tarinaa meistä: mistä olemme tulleet, keitä olemme, ja miten voimme rakentaa yhteistä hyvää tulevaisuutta”, Guzenina sanoo.

