Keskustan puoluesihteeri HUS:n hoitajien palkkapudotuksesta: ”Suorastaan röyhkeää”
27.4.2026 16:29:53 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho ilmaisee huolensa HUS:n päätöksestä alentaa satojen työntekijöidensä palkkoja. Puoluesihteerin syyttävä sormi osoittaa Orpon hallituksen suuntaan.
Hallitus on aiemmin kertonut leikkaavansa 35 miljoonaa euroa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta.
- Leikkausten seurauksena sadoilta HUS:n hoitajalta viedään palkkaa jopa toistasataa euroa kuukaudessa. Palkan saksiminen on suorastaan röyhkeää. Ammattiosaamista- ja taitoa ei arvosteta.
Keskustan puoluesihteerin mukaan palkkojen saksiminen kertoo yhteiskunnan suhtautumisesta naisvaltaisiin ammattialoihin.
- Elämisen kustannukset nousevat, ostovoima heikkenee ja samaan aikaan leikataan palkkoja. Erityisesti naiset kantavat epäonnistuneen talouspolitiikan ja holtittomien leikkausten raskaimman taakan. Näin ei voi jatkua.
Antti Siika-aho muistuttaa myös, että hallituksella olisi ollut mahdollisuus korjata virheensä äskettäin käydyssä kehysriihessä.
- Hallitus jakaa mieluummin veronalennuksia rikkaille ja rahoittaa hyödyttömäksi toteutettuja hankkeita, kuten Turun tunnin junan. Laskun maksavat HUS:n sairaanhoitajat palkanalennuksina. Politiikan tärkeysjärjestys on hallitukselta pahasti hukassa, Siika-aho puhisee.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
