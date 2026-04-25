Suomen Keskusta r.p.

Keskustan puoluesihteeri HUS:n hoitajien palkkapudotuksesta: ”Suorastaan röyhkeää”

27.4.2026 16:29:53 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho ilmaisee huolensa HUS:n päätöksestä alentaa satojen työntekijöidensä palkkoja. Puoluesihteerin syyttävä sormi osoittaa Orpon hallituksen suuntaan.

Hallitus on aiemmin kertonut leikkaavansa 35 miljoonaa euroa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta.

  • Leikkausten seurauksena sadoilta HUS:n hoitajalta viedään palkkaa jopa toistasataa euroa kuukaudessa. Palkan saksiminen on suorastaan röyhkeää. Ammattiosaamista- ja taitoa ei arvosteta.

Keskustan puoluesihteerin mukaan palkkojen saksiminen kertoo yhteiskunnan suhtautumisesta naisvaltaisiin ammattialoihin.

  • Elämisen kustannukset nousevat, ostovoima heikkenee ja samaan aikaan leikataan palkkoja. Erityisesti naiset kantavat epäonnistuneen talouspolitiikan ja holtittomien leikkausten raskaimman taakan. Näin ei voi jatkua.

Antti Siika-aho muistuttaa myös, että hallituksella olisi ollut mahdollisuus korjata virheensä äskettäin käydyssä kehysriihessä.

  • Hallitus jakaa mieluummin veronalennuksia rikkaille ja rahoittaa hyödyttömäksi toteutettuja hankkeita, kuten Turun tunnin junan. Laskun maksavat HUS:n sairaanhoitajat palkanalennuksina. Politiikan tärkeysjärjestys on hallitukselta pahasti hukassa, Siika-aho puhisee.

Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

