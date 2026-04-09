Opetusalan turvallisuuspalkinto 2026 Turun Ammattiopistosäätiölle

Turvallisuuspalkinto tunnustus pitkäjänteisestä ja osallistavasta turvallisuustyöstä ammattillisessa opetuksessa

Palkitsemalla Turun Ammattiopistosäätiö TAO valtakunnallisella Opetusalan turvallisuuspalkinnolla annettiin tunnustus systemaattisesta, vuosia jatkuneesta turvallisuuskulttuurin edistämisestä oppilaitoksessa.

Tämä TAO:n strateginen valinta näkyy johdon vahvana sitoutumisena sekä turvallisuustyöhön osoitettuina riittävinä resursseina, niin työtunteina kuin rahana. Erityinen huomio kiinnittyy opiskelijoita osallistavaan turvallisuustyöhön: koulutuksen sisältöihin ja käytännön harjoitteluun. Hyvänä esimerkkinä vahvasta turvallisuuskulttuurista on oppilaitoksessa jo ensimmäisenä opiskelupäivänä toteutettava turvallisuuskävely, jonka avulla myös opiskelijat otetaan mukaan turvallisuuskulttuurin rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

Turvallisuuspalkinnon vastaanotti Turun Ammattiopistosäätiö TAO:n puolesta valtakunnan viimeinen veneenrakennuksen lehtori, turvallisuus- ja kiinteistöpäällikkö Petri Leimu.

Turvallisuusverkoston puolestapuhuja Erkki Mäntymaalle tunustuspalkinto

Opetusalan turvallisuuden tunnuspalkinnolla palkittu Erkki Mäntymaa tunnetaan paitsi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian turvallisuuspäällikkönä myös keskeisestä roolistaan Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksen AMKEn Turvis-verkoston perustamisessa ja kehittämisessä. Hän on omalla aktiivisuudellaan ja esimerkillään vahvistanut oppilaitosturvallisuuden valtakunnallista yhteistyötä ja luonut pysyvän perustan avoimelle tiedonvaihdolle ja kollegiaaliselle tuelle.

Mäntymaan työssä yhdistyvät vahva asiantuntemus ja kyky kohdata työyhteisö ja opiskelijat lämpimästi, tilannetta tarvittaessa sopivasti huumorilla keventäen. Hän jakaa osaamistaan avoimesti, tukee kollegoitaan ja lähestyy vaativiakin tilanteita rauhallisesti, ratkaisukeskeisesti ja rakentavalla otteella. Mäntymaan toimintatapa on tehnyt hänestä arvostetun asiantuntijan, luotetun yhteistyökumppanin ja esikuvan koko opetusalan turvallisuustyössä.

Opetusalan turvallisuusfoorumi pidettiin jo 22. kerran

Opetusalan turvallisuuspalkinnot luovutettiin 27.4. valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa, johon kokoontui yli 100 osallistujan monipuolinen joukko sivistyksen ja koulutuksen turvallisuudesta kiinnostuneita. Tilaisuutta on järjestetty yhtäjaksoisesti yli 20 vuoden ajan. Vuodesta 2005 jaetun, opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, Lupa- ja valvontavirasto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.