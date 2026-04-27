Hyvinvointialuejohtajien verkosto: Kehysriihi ei tuonut helpotusta hyvinvointialueiden ahdinkoon

Päättynyt kehysriihi toi uusia asiakasmaksukorotuksia sosiaali- ja terveyssektorille. Hyvinvointialuejohtajat ja Hyvil ovat huolissaan valtion ylioptimistisista asiakasmaksukorotuksista, joissa korotusten vaikutukset ja hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaukset toistuvasti yliarvioidaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty useampia merkittäviä korotuksia viime vuosina, ja maksut ovat Suomessa jo merkittäviä. Aiemmin tehtyjen korotuspäätösten toteutumisesta ei ole tehty vaikutusarviota tai seurantaa, vaikka hyvinvointialueiden rahoitusta on leikattu jo etukäteen.

Asiakasmaksut kasvattavat luottotappiota

Käytännössä hyvinvointialueille ei kerry asiakasmaksutuloa arvioituja määriä, koska yhä useamman asiakkaan kohdalla vuosittainen maksukatto täyttyy. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun saakka.

Edellisten vuosien merkittävät asiakasmaksukorotukset tulevat heijastumaan hyvinvointialueille myös kasvavina luottotappioina. Yhä enemmän asiakasmaksuja jää käytännössä perimättä. Joillain hyvinvointialueilla on jo nyt käytössä asiakasmaksujen huojennuksia esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaille.

Vaikutustenarviointi puuttuu

Tällä hetkellä hyvinvointialueille on epäselvää, miten asiakasmaksukorotusten tuottoarviot on laadittu. Hyvinvointijohtajien verkosto ja Hyvil peräänkuuluttavat valtiolta vaikutustenarviointia jo tehdyistä leikkauksista ja asiakasmaksuista. Alueilla ei ole nyt käytössään päätösten taustalaskelmia, eikä vaikutusarvioita.

