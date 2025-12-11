Metsän puolella -rahoitusta 24 uudelle hankkeelle yhteensä 3,5 miljoonaa euroa
28.4.2026 10:14:46 EEST | Koneen Säätiö | Tiedote
Hankkeissa syvennytään muun muassa metsäyhtiöiden yritysvastuuseen, edistetään tietoperusteista keskustelua murtamalla metsämyyttejä ja tutkitaan, miksi metsien suojelu usein epäonnistuu.
Koneen Säätiön Metsän puolella -aloitteen tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä metsien monista merkityksistä ja arvoista, myös metsäluonnon itseisarvosta, sekä edistää luonnon kantokykyä kunnioittavia toimintatapoja.
“Nyt rahoitettavat hankkeet vahvistavat edelleen yli 100 hankkeen Metsän puolella -verkostoa. Uutena avauksena kiritetään esimerkiksi metsäteollisuuden vastuullisuustoimia luontokadon pysäyttämiseksi. Lisäksi jatketaan pitkäjänteistä työtä yhteisten vanhojen metsiemme suojelemiseksi”, Metsän puolella -aloitteen muutosjohtaja Mari Pantsar sanoo.
Kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä avoimessa haussa rahoitusta voidaan myöntää metsiin liittyvään tutkimukseen, taiteeseen, journalismiin ja aktivismin. Avoimen haun ohella Metsän puolella -rahoitusta voidaan myöntää niin sanotun etsivän säätiötyön avulla myös muille avauksille, jotka sopivat aloitteen tavoitteisiin.
Huhtikuun 2026 päätöksissä Koneen Säätiön hallitus myönsi rahoitusta 24 hankkeelle yhteensä noin 3,5 miljoonalla eurolla. Hakemuksia avoimeen hakuun saapui 541.
Poimintoja uusista hankkeista
Finnwatch ry:n hankkeen Katveesta valokeilaan – Luontokato metsäyhtiöiden yritysvastuukysymyksenä (300 000 euroa) tavoitteena on kirittää metsäyhtiöitä huomioimaan toiminnassaan luonnon monimuotoisuus aiempaa systemaattisemmin. Hankkeessa tieteellinen tieto metsäluonnon kestävästä käytöstä ja yritysvastuun kansainväliset standardit yhdistetään kattavaksi vastuullisuuskriteeristöksi, jota vasten metsäyhtiöiden toimintaa voi peilata. Yhtiöiden käytäntöjä ja prosesseja analysoimalla on tavoitteena osoittaa vastuullisuuspuutteet yhtiöiden asiakkaille, sijoittajille ja suurelle yleisölle, jotta heidän on helpompaa kannustaa yhtiöitä systemaattiseen muutokseen.
Soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkösen johtama hanke (350 000 euroa) tutkii, miten metsiä voidaan käyttää Suomessa alueellisesti reilusti ja ekologisesti kestävästi. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee samalla metsiin perustuvan talouden sopeutumiskykyä. Hanke tarkastelee kysymyksiä maakuntakohtaisesti ja esimerkiksi kuntien ja seurakuntien roolia tarkastellen. Tutkimus etsii vastauksia ekologisesti kestäviin hakkuukertymiin, hakkuuvuotoon (ilmiöön, jossa hakkuiden vähentyessä yhdellä alueella ne kasvavat toisaalla) sekä siihen, millaisilla ohjauskeinoilla metsien käyttöä voidaan muuttaa ja miten metsistä voidaan luoda arvoa ilman puun polttoa tai kuitupuuksi hakkaamista.
Teatterintekijä Elsa Lankisen johtama Raakku – virtavesien hiljaiset (200 600 euroa) on teatteria, historiaa ja tieteellistä tutkimusta yhdistävä hanke, joka syventyy erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun kokemiin mullistuksiin ja Suomussalmen Hukkajoella vuonna 2024 tapahtuneeseen raakkujen joukkotuhoon. Hanke toteutetaan esittävän taiteen kollektiivi Vaaran taiteilijoiden ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden välisenä yhteistyönä. Taiteellisena tuotoksena valmistuu teatteriesitys, jossa helmenpyynnin historiaan pohjautuva nukketeatteri yhdistyy ajankohtaiseen dokumenttiteatteriin. Tieteellisessä tutkimuksessa Itä-Suomen yliopiston tutkijat tarkastelevat raakun suojeluhistoriaa sekä ihmisen ja raakun välistä yhteistoimintaa.
Oikeustieteen dosentti Hanna Malik johtaa monitieteellistä Corporate Forest -hanketta (399 000 euroa), jossa tutkitaan, miksi metsien suojelu usein epäonnistuu. Se analysoi laajasti oikeudellisia ja poliittisia tekstejä paljastaakseen, miten metsien määrittely ja sääntely voivat huomaamatta mahdollistaa haittoja. Hanke tuottaa käytännönläheistä tietoa luonnon monimuotoisuuden ja vanhojen metsien suojelun tueksi sekä auttaa kehittämään kestävämpiä metsähallinnan käytäntöjä.
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Hannes Pasasen johtama Metsien myytit -hanke (330 000 euroa) edistää parempaa metsäkeskustelua, -uutisointia ja -päätöksentekoa tunnistamalla ja oikaisemalla suomalaisessa metsäkeskustelussa esiintyviä keskeisiä virhekäsityksiä. Murrettavana olevat myytit voivat liittyä esimerkiksi metsien monimuotoisuuteen, metsätalouden vesistövaikutuksiin sekä hiilinieluihin ja -varastoihin. Tunnistettujen virhekäsitysten pohjalta hankkeen tutkijaverkosto tuottaa tutkimustietoon perustuvia materiaaleja, jotka avaavat keskeisiä kysymyksiä selkeästi ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Visuaalisesti havainnolliset materiaalit julkaistaan avoimesti, jotta jokaisella metsäkeskustelusta kiinnostuneella sekä siihen osallistuvalla on pääsy helposti ymmärrettävään tiedepohjaiseen metsätietoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari PantsarMuutosjohtajaKoneen Säätiö Metsän puolellaPuh:+358 50 382 0755mari.pantsar@koneensaatio.fi
Lauri AlaviitalaViestintäjohtajaPuh:+358 50 526 8336lauri.alaviitala@koneensaatio.fi
Koneen Säätiö
Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle. Vuonna 2025 myönsimme apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä yli 65 miljoonalla eurolla.
Lue lisää julkaisijalta Koneen Säätiö
Koneen Säätiöltä ennätyksellinen rahoitus tieteelle ja taiteelle: 389 hanketta ja 52 miljoonaa euroa11.12.2025 09:47:40 EET | Tiedote
Koneen Säätiön syksyn rahoituspäätökset on julkistettu. Yleisessä haussa rahoitusta tieteen ja taiteen tekemiseen myönnettiin yhteensä yli 52 miljoonaa euroa. Lisäksi erillisessä Metsän puolella -haussa rahoitusta myönnettiin yhteensä 2,9 miljoonaa euroa metsäaiheisille hankkeille.
Ennallistaminen on lisännyt lintujen määrää Kullan suojelualueella24.11.2025 08:10:00 EET | Tiedote
Koneen Säätiö teetti tänä vuonna toista kertaa selvityksen omistamansa Kullan luonnonsuojelualueen pesimälinnustosta. Selvityksen mukaan alueella pesivien lintuparien määrä on nousussa ja lintulajeja on havaittu aiempaa enemmän.
Lähes 100 keskustelua, yli 1000 keskustelijaa ja kaikkien yhteiset metsät: Suomeen kaivataan jaettua visiota metsien tulevaisuudesta23.10.2025 11:12:00 EEST | Tiedote
Metsät ovat Suomessa yhteiskunnallisen muutoksen näyttämö, ja niiden tulevaisuus aidosti kiinnostaa ihmisiä ympäri maata. Suuren Metsädialogipäivän lähes sadan järjestetyn keskustelun pohjalta koottu yhteenvetoraportti korostaa, että Suomessa toivotaan selkeämpää suuntaa ja yhteistä näkemystä metsien käytöstä ja tulevaisuudesta.
Selvitys: Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 on saavutettavissa, ja samalla voidaan vahvistaa talouskasvua29.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Uuden selvityksen mukaan Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa 2035 toteuttamalla kustannustehokkaita toimia maankäyttösektorin nielun ja teknologisten hiilinielujen vahvistamiseksi. Samalla tavoitteen edistäminen vahvistaa talouskasvua ja metsätalouden kestävyyttä. Selvityksen laati emeritusprofessori Markku Ollikainen työryhmineen Koneen Säätiön Metsän puolella -aloitteen toimeksiannosta.
Koneen Säätiöltä yli kahden miljoonan euron panostus luonnonarvomarkkinoiden käynnistämiseen25.6.2025 09:45:49 EEST | Tiedote
Kolme uutta hanketta edistää luonnonarvomarkkinan käynnistymistä Suomessa. Rahoituksen saivat Ilmari Räsäsen säätiön, MTK:n ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen hankkeet. Koneen Säätiön Metsän puolella -aloite rahoittaa hankkeita yhteensä 2,2 miljoonalla.
