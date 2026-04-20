Vastuullinen koiranpito edellyttää kykyä lukea oman koiran käyttäytymistä

Kaikki koirat eivät sovi kaikille eivätkä kaikkialle. Koira voi stressaantua tilanteessa, jossa se esimerkiksi joutuu keskelle suuria väkijoukkoja tai kohtaamaan ärsykkeitä, joihin se ei ole tottunut. Koiraa ei pidä asettaa tilanteeseen, joka on sille liian stressaava tai haastava.

- Koira on eläin ja saattaa toimia vaistojensa varassa. Siksi koiran sosiaalistaminen, perusasioiden opettaminen ja koiran hyvinvoinnin huomioiminen kaikissa tilanteissa ovat avainasemassa turvallisen ja vastuullisen koiranpidon takaamiseksi, painottaa Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

Yhteiskuntakelpoinen koira on kaikkien etu

Koiran aggressiiviseen käytökseen voi olla syynä esimerkiksi se, että koira on arka, stressaantunut, tai sillä on kipuja. Koiran käyttäytymiseen vaikuttaa myös sen perimä, miten se on sosiaalistettu ja miten sille on opetettu perusasiat.

Jokainen koiranomistaja voi tehdä omalla panoksellaan koiranpidosta turvallisempaa ja mukavampaa niin ihmisille kuin koirillekin. Koiria kohtaavien ihmisten on hyvä muistaa, että on syytä aina kysyä lupa, ennen kuin koskee vieraisiin koiriin.

- Kaikkien koiranomistajien pitäisi opetella lukemaan omia koiriaan, jotta he voivat estää ennalta tilanteita, joissa on koira saattaisi käyttäytyä aggressiivisesti tai voida muutoin huonosti, sanoo Onza.

Koirien aggressiiviseen käytökseen puututaan Kennelliiton alaisissa tapahtumissa

Jos koira on arka tai mahdollisesti voi käyttäytyä aggressiivisesti, sitä ei pidä tuoda suuriin koira- tai yleisötapahtumiin, Onza neuvoo. Kennelliiton järjestämien tapahtumien yhteydessä muistutetaan huomioimaan koirien hyvinvointi, ja esimerkiksi joulukuun Koiramessut-tapahtuman näyttelyissä koiria näyttelyihin ilmoittaneille lähetetään koirien hyvinvointiohjeet.

Koiran aggressiiviseen käytökseen puututaan kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa, kuten koiranäyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Seurauksena voi olla esimerkiksi määräaikainen kielto osallistua näihin tapahtumiin.

Kannattaa harkita tarkkaan, millaisen koiran hankkii

Jos pentukuume keväällä iskee, kannattaa pohtia tarkkaan, mitä kaikkea koiranpito vaatii. Ruokinnan, liikunnan ja yleisen hoidon lisäksi koira kaipaa myös lajin- tai rodunomaista tekemistä ja virikkeitä sekä koirakavereita. Koiran sosiaalistaminen ja perusasioiden opettaminen koiralle sekä rodunomainen harrastaminen vaativat omistajalta aikaa ja kärsivällisyyttä.

Myös koiran hyvinvointia on opeteltava tarkkailemaan ja koiran mahdollisen kivun tunnistaminen on tärkeää. Koiranomistajan vastuu on suuri.

Uuden nelijalkaisen jäsenen tulo perheeseen muuttaa koko perheen elämän. Jokaisen on opittava, miten koiran kanssa kommunikoidaan, ja miten toimitaan koiran kanssa turvallisesti ja vastuullisesti.

Mitä paremmin koiran alkuperä on tiedossa, sitä paremmin voi ennakoida sitä, millainen koirasta kasvaa, ja mitä asioita koiranpidossa ja kouluttamisessa kannattaa ottaa huomioon.

Kennelliiton verkkosivuilta osoitteesta www.kennelliitto.fi ja www. hankikoira.fi löytyy paljon tietoa koiran hankinnan ja kouluttamisen tueksi.