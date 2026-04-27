Aluevaltuusto valitsi tarkastusjohtajaksi Aleksi Paanasen ja hyväksyi alueellisen hyvinvointisuunnitelman
27.4.2026 21:45:52 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi maanantain kokouksessaan tarkastusjohtajaksi Aleksi Paanasen. Valtuusto hyväksyi sekä omavalvontaohjelman että alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029 ja keskusteli ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman väliraportista.
Tarkastusjohtajan vaalissa Aleksi Paananen sai 42 ääntä. Paananen siirtyy Pirkanmaalle Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuspäällikön tehtävästä. Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä saivat myös Rami Aaltonen (35) ja Kirsi Pelvola (1).
Aluevaltuusto hyväksyi maanantaina myös hyvinvointialueen omavalvontaohjelman sekä alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteitä ovat yksilöllisten hyvinvointia edistävien valintojen mahdollistaminen, aktiivisen elämäntavan edistäminen, mielen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä arjen turvallisuuden lisääminen ja hyvinvointia edistävä elinympäristö. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma sisältää myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelman, ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman ja väkivallan ehkäisyn toimenpideohjelman. Aluevaltuusto muutti yksimielisesti hyvinvointisuunnitelmassa käytetyn sanan "digikyvyttömyys" ilmaukseen "digitaalisen syrjäytymisen huomioon ottaminen ja kognitiivisen saavutettavuuden parantaminen”. Lisäksi äänestyksen jälkeen hyväksyttiin lisäys, jonka mukaan hyvinvointialueen henkilöstöön kohdistuvat uhkaukset ja fyysinen väkivalta viedään järjestelmällisesti joko sovitteluun tai rikosprosessiin poliisin tutkittavaksi.
Aluevaltuusto keskusteli pitkään ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman (IKI2035) toimeenpanosta ja merkitsi väliraportin tiedoksi. Kehittämisohjelmassa on edetty pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Ikääntyneille annettavien palvelujen määrää on lisätty ja monipuolistettu samalla, kun ennaltaehkäisevien palvelujen merkitys on korostunut. Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen asiakasmäärät ovat hiukan nousseet.
Hyvinvointialueen hallintosääntöä muutettiin valmiutta ja varautumista koskevan lakimuutoksen pohjalta. Muutosten tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista, johtamista ja yhteistyötä häiriötilanteissa. Aluevaltuusto hyväksyi myös valmiuteen ja varautumiseen sekä yhteistyöhön liittyvät sopimusehdot Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimukseen.
Vastaukset valtuustoaloitteisiin Pride-mainonnasta sekä avoimen dialogin hoitomallista siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Aloitevastaus in-house-yhtiötoiminnan selvittämiseksi virka-ajan ulkopuolisista kiirevastaanotoista palautettiin valmisteluun äänestyksen jälkeen.
Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Andersson JariAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:050 3381609jari.andersson@pirha.fi
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
