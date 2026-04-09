Konneveden Naisten viikon 2026 koko ohjelma nyt julki
29.4.2026 11:39:22 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Konneveden Naisten viikko järjestetään tänä vuonna 18.-20. heinäkuuta, kattoteemanaan Henkeä, taidetta ja tulevaisuutta. Maksulliset ohjelmat ovat nyt myynnissä Tiketissä, lisäksi luvassa on tuttuun tapaan taide-elämyksiä, pop-up-konsertteja ja luentoja ympäri Konneveden keskustaa. Festivaalin kaiken lävistävä ja yhteen kietova punainen lanka on tänä vuonna runous ja sanataide, joista nautitaan keskustelutilaisuuksien ja musiikkiesitysten kautta. Taiteennälkäiset Naisten viikon vieraat pääsevät tutustumaan Suomen ensimmäiseen K-Market Galleriaan, sekä konnevetisten yritysten tiloissa järjestettävään 500 metriä pitkään Galleria Kauppatiehen.
Naisten viikon ohjelma starttaa lauantaina 18.7. Konneveden kunnantalolla klo 13.00 kirjailijapariskunta Otto Mannisen ja Anni Swanin elämää avaavalla Vuosisadan rakkaustarina -luennolla, isovanhemmistaan kertoo professori Antti Arjava. Lauantain iltaohjelmassa on näyttelijä Eija Ahvon, pianisti Maija Ruuskasen ja tietokirjailija Anna-Riikka Carlsonin tähdittämä Rakas Eeva Kilpi! -konsertti Konneveden kirkossa sekä taattua Naisten viikon kulinariaa huippukokkien Pipsa Hurmerinnan ja Meri-Tuuli Väntsin loihtimana – Väentalon päivällisellä ja illallisella koetaan Myrsky lautasella Shakespearen tapaan. Myös Suomen ensimmäinen K-Market Galleria avataan lauantaina: keraamikko Paula Blåfieldin ja tekstiilitaiteilija Leena Nyqvistin näyttely Kolme jumalatarta – Henki, Taide, Tulevaisuus sijoittuu Konneveden K-Marketin käyttötavaraosastolle ja taideteokset ovat myynnissä. K-Marketissa kuullaan myös jokaisena Naisten viikon päivänä Heliä Viirakiven runolied-improja sekä pianokonsertteja Emilia Liimataisen, Eemeli Solehmaisen ja Jaakko Rikalaisen soittamina. Varmimmin Chopinin ja Brahmsin pianoteokset ja muu musiikki soi päivittäin kello 16.00. Lisäksi eri konnevetisten yritysten liikehuoneistoissa, 500 metriä pitkällä Galleria Kauppatiellä voi tutustua Jyväskylän taidemuseon kokoelmista lainassa oleviin taideteoksiin.
Sunnuntaina 19.7. ohjelma alkaa jo ennen puoltapäivää, kun insinööri-filosofi Timo Kaarle luennoi ja kulkee antiikin Rooman ajattelija Senecan jalanjäljillä omaan jäljittelemättömään tapaansa Konnevesisalissa nähtävässä kantaesityksessä Senecan tanssikutsut tähtien kanssa. Sunnuntain ensimmäinen maksullinen tapahtuma, Eira Stenbergin runoihin perustuva Shedding my Skin -konsertti kuullaan ja nähdään turkulaisen Trio Unusualin tulkintana niin ikään Konnevesisalissa kello 15.00. Illalla Konneveden kirkossa päästään näyttelijä Tommi Korpelan ja kirkkomuusikko Pami Karvosen johdolla Johanneksen evankeliumiin perustuvaan konserttiin Johanneksen matkassa. Päivä huipentuu aiempina vuosina suuren suosion saavuttaneeseen kahden tunnin Yöristeilyyn M/S Linnea -laivalla Konneveden järvenselällä.
Naisten viikon maanantai 20.7. alkaa Kaltevien korvapuustien aamu -kahvikonsertilla Tarun Kahvipannu -kahvilassa, muusikko Heliä Viirakivi soittaa huilua aamukahvittelun lomassa. Lisää kahvia ja varsinkin runoutta on luvassa puoliltapäivin Konnevesisalissa alkavassa Runo on runo on runo -tapahtumassa, jossa sanataiteesta ja sen tekijöistä keskustelevat runoilijat Eira Stenberg ja Anne Hänninen sekä Sirkka Turkan tuotannosta kirjoittanut tietokirjailija Ulla Janhonen. Tilaisuuden juontaa kulttuuritoimittaja Seppo Puttonen.
Naisten viikon maanantain päätöskonsertissa Konnevesisalissa kello 18.00 kuullaan trumpetisti Verneri Pohjolan ja lyömäsoitintaiteilija Mika Kallion Fallen Trees -kokonaisuus, kuvataiteilija ja valokuvaaja Perttu Saksan visuaalien kuvittamana. Fallen Trees on kolmikon uusi yhteisteos, jossa improvisaatio ja meditatiiviset äänimaisemat sulautuvat visuaaliseen kerrontaan. Se kutsuu viipymään vanhan metsän rauhassa, tunnistamaan sen voiman ja haurauden, ja ehkä myös kysymään, mitä menetämme, kun nämä metsät katoavat.
Konneveden Naisten viikon järjestää tänä vuonna uusi yhdistys Konneveden Naisten viikko Ry. Katso koko Naisten viikon ohjelma osoitteessa www.konnevedennaistenviikko.fi
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin, ohjelma täydentyy tapahtumaa kohti.
Maksullisten tapahtumien liput myy Tiketti.
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
