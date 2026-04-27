Jokainen päihdekuolema on turha – Kampanja rohkaisee tarjoamaan ja hälyttämään apua sitä tarvitsevalle 27.4.2026 09:50:32 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue toteuttaa Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä nuorten päihdekuolemien ehkäisyyn keskittyvän kampanjan 27.4.–10.5.2026 välisenä aikana. Kampanja on osa ’Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa’ -hanketta. Kampanja näkyy esimerkiksi hyvinvointialueen ja kuntien toimipisteissä, kuten sosiaali- ja terveysasemilla ja oppilaitoksissa, julkisissa liikennevälineissä sekä sosiaalisen median kanavissa.