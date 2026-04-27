Yrittäjägallup: Joka neljäs pk-yritys rekrytoimassa

Suhteellisesti eniten uusia työntekijöitä palkkaavia yrityksiä löytyy Pohjois-Suomesta ja teollisuudesta.

”On lupaavaa, että moni yritys on rekrytoimassa. Kun suhdanne paranee ja työllistämistä helpottavat lakimuutokset ovat voimassa, se tullee näkymään työllisyyskehityksessä”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä arvioi.

Työmarkkinauudistukset madaltavat työllistämisen kynnystä

Sääntelymuutoksista yritykset pitävät mahdollisen työvoimapulan helpottamisen kannalta tärkeimpinä keinoina palkan sivukulujen alentamista ja työnantajariskien keventämistä. Myös paikallisen sopimisen lisääminen ja työsuhdesääntelyn joustot saavat kannatusta.

“Sivukulut ovat merkittävä työllistämisen jarru. Pitää enemmän keskustella siitä, miten saamme verokiilaa pienemmäksi. Yksi keino on tehostaa sosiaalivakuutusjärjestelmää. Sitä rahoitetaan pitkälti palkan sivukuluilla”, Pentikäinen toteaa.

Palkkatason tai maahanmuuton reunaehtojen löysentämistä kannattaa harva. Kysymykset esitettiin yrityksille, jotka aikovat rekrytoida.

Vastaukset kertovat siitä, että yritykset etsivät ennen kaikkea rakenteellisia muutoksia, jotka madaltavat palkkaamisen kynnystä.

“On tärkeää, että vuodenvaihteessa tuli voimaan laki henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Määräaikaisuuksia koskeva esitys on eduskunnassa juuri nyt”, Pentikäinen sanoo.

“Määrätietoiset työmarkkinauudistukset ovat avainasemassa. Kun työllistämisen esteitä puretaan, yritykset uskaltavat rekrytoida. Työtä on jatkettava ensi hallituskaudella.”

Yritykset panostavat osaamiseen ja yhteistyöhön

Harjoittelupaikat, paikallisen sopimisen lisääminen ja yhteistyö oppilaitosten kanssa nousevat tärkeimmiksi keinoiksi vastata työvoimapulaan yrityksen omilla keinoilla. Sen sijaan palkkojen nostaminen tai työaikojen lyhentäminen saavat vähän kannatusta.

“Oppilaitosyhteistyö ja harjoittelumahdollisuudet ovat keskeisiä työkaluja pk-yrityksille, kun ne etsivät työvoimaa. Niihin kannattaa panostaa”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.