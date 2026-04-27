Yrittäjägallup: Joka neljäs pk-yritys rekrytoimassa
28.4.2026 08:02:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Joka neljäs (26 %) pk-yritys aikoo palkata uusia työntekijöitä seuraavan vuoden aikana, osoittaa Yrittäjägallup. Rekrytointihalukkuus kasvaa selvästi yrityskoon myötä. Vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä yli 40 prosenttia aikoo rekrytoida, ja vähintään 10 hengen yrityksissä osuus nousee jo 62 prosenttiin.
Suhteellisesti eniten uusia työntekijöitä palkkaavia yrityksiä löytyy Pohjois-Suomesta ja teollisuudesta.
”On lupaavaa, että moni yritys on rekrytoimassa. Kun suhdanne paranee ja työllistämistä helpottavat lakimuutokset ovat voimassa, se tullee näkymään työllisyyskehityksessä”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä arvioi.
Työmarkkinauudistukset madaltavat työllistämisen kynnystä
Sääntelymuutoksista yritykset pitävät mahdollisen työvoimapulan helpottamisen kannalta tärkeimpinä keinoina palkan sivukulujen alentamista ja työnantajariskien keventämistä. Myös paikallisen sopimisen lisääminen ja työsuhdesääntelyn joustot saavat kannatusta.
“Sivukulut ovat merkittävä työllistämisen jarru. Pitää enemmän keskustella siitä, miten saamme verokiilaa pienemmäksi. Yksi keino on tehostaa sosiaalivakuutusjärjestelmää. Sitä rahoitetaan pitkälti palkan sivukuluilla”, Pentikäinen toteaa.
Palkkatason tai maahanmuuton reunaehtojen löysentämistä kannattaa harva. Kysymykset esitettiin yrityksille, jotka aikovat rekrytoida.
Vastaukset kertovat siitä, että yritykset etsivät ennen kaikkea rakenteellisia muutoksia, jotka madaltavat palkkaamisen kynnystä.
“On tärkeää, että vuodenvaihteessa tuli voimaan laki henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Määräaikaisuuksia koskeva esitys on eduskunnassa juuri nyt”, Pentikäinen sanoo.
“Määrätietoiset työmarkkinauudistukset ovat avainasemassa. Kun työllistämisen esteitä puretaan, yritykset uskaltavat rekrytoida. Työtä on jatkettava ensi hallituskaudella.”
Yritykset panostavat osaamiseen ja yhteistyöhön
Harjoittelupaikat, paikallisen sopimisen lisääminen ja yhteistyö oppilaitosten kanssa nousevat tärkeimmiksi keinoiksi vastata työvoimapulaan yrityksen omilla keinoilla. Sen sijaan palkkojen nostaminen tai työaikojen lyhentäminen saavat vähän kannatusta.
“Oppilaitosyhteistyö ja harjoittelumahdollisuudet ovat keskeisiä työkaluja pk-yrityksille, kun ne etsivät työvoimaa. Niihin kannattaa panostaa”, Pentikäinen sanoo.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin tästä.
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjägallup: Pk-yritysten rahoituksen saanti lievästi parantunut – ”Tämä ei ole vielä sitä, mitä pankit ovat lupailleet”27.4.2026 08:35:00 EEST | Tiedote
Pk-yritysten rahoituksen saatavuus on helpottunut lievästi syksystä, ilmenee Yrittäjägallupista. Edelleen noin joka viides pk-yritys kertoo rahoituksen vaikeutuneen viimeisen vuoden aikana, mutta 59 prosenttia arvioi tilanteen pysyneen ennallaan – lokakuussa osuus oli 51 prosenttia. Rahoitus estää yhä lähes puolet hankkeista ainakin osittain, ja osa yrityksistä ei pysty vastaamaan kysynnän kasvuun. Kehysriihessä hallitus teki päätöksen rahoituksen vauhdittamiseksi.
Yrittäjät: Tärkeää, että osinkoja ei sotketa YEL-järjestelmään – työtulolaskuri uusiksi nopeasti23.4.2026 12:07:11 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö tarkensi torstaina yrittäjien eläkelain (YEL) uudistusta. Yrittäjät pitää hallituksen linjaamaa YEL-kokonaisuutta kohtuullisena kompromissina ja historiallisena uudistuksena. ”Iso reformi on tehty ristikkäisten odotusten paineissa. Lopputulos on varsin tasapainoinen”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kiittää.
Yrittäjien Pentikäinen: Yrittäjille suuri riihi23.4.2026 09:01:17 EEST | Tiedote
Hallitus kertoi keskiviikkoiltana viimeisen kehysriihensä tuloksista. Moni kommentoija luonnehti riihen tuloksia ja merkitystä vähäisiksi. Yrittäjille riihi oli kuitenkin tärkeä. Isoista asioista merkittävin oli odotettu yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus, jonka suuntaviivat hallitus vahvisti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Yrittäjät kehysriihestä: Pk-yritysten avuksi joukko tärkeitä toimia22.4.2026 22:07:34 EEST | Tiedote
Hallitus linjasi kehysriihessään joukosta toimia kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi. “Hallitus on löytänyt vaikeassa taloustilanteessa toimia, joilla on myönteinen vaikutus pk-yrityksiin. On ymmärrettävää, että kysynnän elvyttämistoimia rajoittaa se, että ylimääräistä rahaa ei ole”, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät yrittäjien eläkkeistä: Vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa22.4.2026 22:03:32 EEST | Tiedote
Pienituloisille yrittäjille on tulossa maksuhelpotuksia mutta myös eläke- ja sosiaaliturvan heikennyksiä yrittäjien eläkelain (YEL) valinnanvapausmallin myötä. Monille keski- ja suurituloisille yrittäjille uudistus merkitsee eläkemaksujen nousua ja sitä myötä parempaa sosiaaliturvaa. “Linjaus on vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa. Hallitus ansaitsee kuitenkin tunnustuksen siitä, että päätös syntyi. Se vähentää epävarmuutta yrittäjien parissa”, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä kiteyttää.
