Kutsu medialle: Kriisi kaukana, vaikutukset lähellä: miten Persialahden tilanne näkyy suomalaisessa ruokaketjussa?
28.4.2026 11:00:20 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu
Persianlahden geopoliittiset jännitteet heijastuvat nopeasti ruokaketjuun ja lopulta myös suomalaisten kuluttajien kukkaroihin. Elintarviketeollisuusliiton ajankohtaisessa keskustelutilaisuudessa pureudutaan siihen, miten miten Persianlahden kriisi vaikuttaa suomalaisten arkeen ruuan kautta.
Kansainväliset geopoliittiset jännitteet heijastuvat yhä nopeammin energian, kuljetusten, pakkausmateriaalien ja raaka-aineiden hintoihin – ja tätä kautta kuluttajien arkeen.
Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten Persianlahden kriisi vaikuttaa ruokaketjuun ja mitä tämä tarkoittaa suomalaisille kotitalouksille nyt ja lähitulevaisuudessa.
Lisäksi esitellään katsaus ruuan hintatasosta ja verotuksesta Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin. Katsaus tarjoaa ajankohtaista tietoa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.
Aika: 13.5. klo 9.00–10.30.
Paikka: Botta Events, Topelius-kabinetti (3. krs, Museokatu 10, 00100 Helsinki)
Ohjelma
klo 08.30 Aamiaistarjoilu
Klo 09.00 Avaus / Yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus, Elintarviketeollisuusliitto
Miten Suomen ruuan hintataso ja verotus vertautuvat muihin eurooppalaisiin maihin?
Ekonomisti Bate Ismail, Elintarviketeollisuusliitto
Keskustelu: Miten Persianlahden sota näkyy suomalaisten kuluttajien ruokapöydässä ja kukkarossa?
Bate Ismailin johdolla keskustelemassa:
- Finanssineuvos Janne Huovari valtionvarainministeriö, kansantalousosasto
- Päivittäistavarakaupan valikoimista, hankinnasta ja hinnoittelusta vastaava johtaja
Jussi Tolvanen, SOK
Mahdolliset yleisökysymykset panelisteille
Klo 10.30 Tilaisuus päättyy
Lämpimästi tervetuloa ajankohtaiseen ja keskustelevaan tilaisuuteen!
Ilmoittauduthan 12.5. mennessä: viestinta@etl.fi
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
