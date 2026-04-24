Kutsu medialle: Kriisi kaukana, vaikutukset lähellä: miten Persialahden tilanne näkyy suomalaisessa ruokaketjussa?

28.4.2026 11:00:20 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu

Persianlahden geopoliittiset jännitteet heijastuvat nopeasti ruokaketjuun ja lopulta myös suomalaisten kuluttajien kukkaroihin. Elintarviketeollisuusliiton ajankohtaisessa keskustelutilaisuudessa pureudutaan siihen, miten miten Persianlahden kriisi vaikuttaa suomalaisten arkeen ruuan kautta.

Persianlahden kriisin vaikutukset ulottuvat myös suomalaisten ruokapöytiin. Mostphotos

Kansainväliset geopoliittiset jännitteet heijastuvat yhä nopeammin energian, kuljetusten, pakkausmateriaalien ja raaka-aineiden hintoihin – ja tätä kautta kuluttajien arkeen.

Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten Persianlahden kriisi vaikuttaa ruokaketjuun ja mitä tämä tarkoittaa suomalaisille kotitalouksille nyt ja lähitulevaisuudessa.

Lisäksi esitellään katsaus ruuan hintatasosta ja verotuksesta Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin. Katsaus tarjoaa ajankohtaista tietoa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Aika: 13.5. klo 9.00–10.30. 
Paikka: Botta Events, Topelius-kabinetti (3. krs, Museokatu 10, 00100 Helsinki)

Ohjelma

klo 08.30  Aamiaistarjoilu

Klo 09.00  Avaus / Yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus, Elintarviketeollisuusliitto
 
Miten Suomen ruuan hintataso ja verotus vertautuvat muihin eurooppalaisiin maihin? 
Ekonomisti Bate Ismail, Elintarviketeollisuusliitto
 
Keskustelu: Miten Persianlahden sota näkyy suomalaisten kuluttajien ruokapöydässä ja kukkarossa?
 
Bate Ismailin johdolla keskustelemassa:

  • Finanssineuvos Janne Huovari valtionvarainministeriö, kansantalousosasto
  • Päivittäistavarakaupan valikoimista, hankinnasta ja hinnoittelusta vastaava johtaja
    Jussi Tolvanen, SOK
     

Mahdolliset yleisökysymykset panelisteille 

Klo 10.30 Tilaisuus päättyy
 
Lämpimästi tervetuloa ajankohtaiseen ja keskustelevaan tilaisuuteen!

Ilmoittauduthan 12.5. mennessä: viestinta@etl.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

KUTSU MEDIALLE: Selvitys elintarvikealan osaamistarpeista julki 27.3.202623.3.2026 10:45:09 EET | Kutsu

Suomalaisen elintarviketeollisuuden investoinnit ovat ennätyskorkealla, vienti on vahvistunut ja myös työllisten määrä on lisääntynyt. Alan kasvu ja uudistuminen edellyttävät tulevaisuudessakin monipuolista osaamista kaikilta koulutustasoilta. Mutta millaista osaamista elintarvikeala tarvitsee? Millaisiin työtehtäviin? Miten teknologian kehitys muuttaa osaamisvaatimuksia ja millaista työtä alalla on tarjolla tulevina vuosina? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin kuullaan Elintarviketeollisuusliiton (ETL) teettämän osaamistarveselvityksen julkistustilaisuudessa Aika: perjantai 27.3. klo 12–15 Paikka: Ravintola Lasipalatsi, Palmusali, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki Uunituoreiden tulosten lisäksi tilaisuudessa kuullaan päättäjän, alan yrityksen sekä koulutuksen järjestäjien edustajan kommenttipuheenvuorot. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta ja keskustelua sekä haastattelemaan asiantuntijoita. Ilmoittauduthan viimeistään 26.3.2026 sähköpostill

