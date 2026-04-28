Vuoristoradan 75-juhlavuosi täyttää Linnanmäen – huvipuistossa tapahtuu keväästä syksyyn joka päivä
28.4.2026 15:16:00 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
Vuoristoradan 75‑vuotisjuhlavuotena Linnanmäellä tapahtuu esiintymislava Estradilla sekä ympäri puistoa huvipäivää rikastuttavan sisällön muodossa. Nähtävää ja koettavaa on tarjolla aina vapun avauksesta huvikauden päättävään Valokarnevaaliin saakka.
Huvikausi 2026 käynnistyy vappuna
Huvikausi käynnistyy Linnanmäellä perinteikkäällä Lasten Vapun ohjelmalla sekä jatkuu kohti vappuviikonloppua tarjoten runsaasti koko perheen ohjelmaa. Vappuviikonlopun kruunaa suomalaisen pop-musiikin ykkösnimi Robin Packalen.
Torstai 30.4.
Karhupatsaan lakitus klo 18
Rolle, Kaveri ja Hattarainen sekä Sieni ja Lumme ‑kulkuneuvot
Perjantai 1.5.
StepUp School klo 12, Estradi
Vappukulkue klo 13.50, Kirnu
Megasakki klo 14 ja klo 16, Estradi
Kasvomaalausta klo 12–16, Vohvelitehtaan terassi
Lauantai 2.5.
Flashdance‑musikaali klo 14, Estradi
Robin Packalen klo 18, Estradi
Helsinki-päivää juhlitaan kesäkuussa
Helsinki-päivänä 12.6. huvipuistoon on ilmainen sisäänpääsy. Päivän kunniaksi vierailijoille avautuu mahdollisuus nousta ikoniseen Rinkeliin, joka on ollut osa helsinkiläistä kaupunkimaisemaa jo vuosikymmenten ajan. Rinkeli tarjoaa taatusti kaupungin parhaimman näkymän Helsingin ylle!
Vuoristoradan syntymäpäiväjuhlat heinäkuussa
75 vuotta täyttävän Vuoristoradan syntymäpäiväviikonloppu 11.–13.7. on kauden kohokohta, joka kokoaa huvipuiston ystävät yhteen heinäkuussa. Ohjelmaa on tarjolla erityisesti lapsiperheille päiväsaikaan sekä iltaisin Nelli Matulan ja Elias Kaskisen tähdittämien huippukeikkojen muodossa.
Lauantai 11.7.
Skidit‑disco klo 13 ja klo 15, Estradi
Nelli Matula klo 18, Estradi
Sunnuntai 12.7.
Skidit‑disco klo 13 ja klo 15, Estradi
Elias Kaskinen klo 18, Estradi
Maanantai 13.7.
Myös Aluehupi-lipulla pääsy Vuoristorataan
K‑pop ‑tapahtuma elokuussa
Elokuussa Linnanmäki täyttyy korealaisen pop‑kulttuurin sykkeestä, kun huvipuistossa järjestetään kaksipäiväinen K‑pop ‑tapahtuma 6.–7.8. Luvassa on musiikkia, DJ‑settejä sekä tanssia. Tapahtuma kokoaa yhteen K‑pop‑kulttuurista kiinnostuneet ja tuo huvipuistoon kansainvälisiä fiiliksiä sekä takuuvarmasti värikästä tunnelmaa!
Hupikokemusta rikastuttavaa sisältöä joka päivä
Lisäksi huvikaudella 2026 nähdään kiehtovaa huvipuistopäivää rikastuttavaa sisältöä, joka tarjoaa kutkuttavaa koettavaa huvikauden jokaisena päivänä aina vapusta pitkälle syksyyn. Tähän sisältyy muun muassa:
Lintsibingo
Hyper‑tunti
Lintsisuunnistus
Rollen ja kaverin tapaamisia
Hattaraisen tapaamisia ja satutunteja
Jarrumestareiden fanitapaamisia
pääsy työskentelyn/huilihetken mahdollistavaan Aikuisparkkiin
Tarkempi aluesisällön aikataulu saatavilla päivittäin Linnanmäen verkkosivuilta. Lisäksi alueella on runsaasti terasseja, viheralueita ja muita viihtyisiä paikkoja, joissa viettää huvipäivää rannekkeen, laitelipun tai Aluehupi-lipun hinnalla. Myös Esiintymislava Estradin innostavasta esiintyjäkattauksesta pääsee nauttimaan joko rannekkeella, laitelipulla tai Aluehupi-lipulla.
Aluehupi‑lipulla pääsee huvittelemaan myös:
- perheen pienimmille suunnatuissa laitteissa: Vankkuripyörä, Rumpukaruselli, Propelli, Pilotti, Pienoiskaruselli, Muksupuksu (+ 1 vaihtuva ekstralaite sunnuntaisin)
eri leikki‑ ja touhualueilla: Vesilabyrintti, Matka Maan Ytimeen, SEA LIFE ‑leikkialue, Naurupolku
Syksyn teematapahtumat täyttävät pyöreitä
Kauhufestivaali iik!week täyttää 10 vuotta
Syksyllä Linnanmäki pimenee ja kauhu ottaa vallan, kun huvipuistossa vietetään iik!week-kauhufestivaalia 11.9.–4.10.2026 (suositusikäraja 15). Tänä vuonna Suomen suosituin huvipuistokauhutapahtuma juhlii 10‑vuotissynttäreitään entistä suuremmin – ja karmaisevammin.
Juhlavuoden kunniaksi huvipuiston valtaa yli 100 mörön, kummituksen ja zombien lauma tuoden mukanaan entistäkin pelottavampia kohtaamisia. Iik!week tarjoaa jännitystä, yllätyksiä ja elämyksiä kaikille, jotka uskaltavat astua pimeään...
Valokarnevaali käynnistyy vain aikuisten kesken
Tällä huvikaudella 20 vuotta täyttävän Valokarnevaalin yhteydessä tehdään ainutlaatuinen avaus, kun Linnanmäki järjestää ensimmäistä kertaa huvipuiston historiassa vain aikuisille suunnatun illan.
Valokarnevaalien avausiltana, perjantaina 9.10. klo 16–22 vietetään Valokarnevaalien Etkot K18 -tapahtumaa, joka kutsuu aikuiset viihtymään valojen, huvipuistolaitteiden ja iltakonsertin keskelle. Etkojen pääesiintyjänä nähdään Maija Vilkkumaa.
Valokarnevaalin 9.–18.10.2026 aikana Vuoristoradalla koetaan myös näyttävä valotaideteos, jonka toteuttaa projisointitaiteilija Max Lapinsuo‑Sylwén. Taiteilijan teoksia on nähty aiemmin muun muassa valofestivaali LUX Helsingissä.
Valokarnevaalin konsertit (klo 19)
9.10. Maija Vilkkumaa (Valokarnevaalien Etkot, K-18)
10.10. Jaakko Kulta
11.10. Vesta
12.10. Ilta
13.10. Ege Zulu
14.10. Antti Autio
15.10. Asla Jo
16.10. Kiki
17.10. Jonna Tervomaa
18.10. Good Boys
(Muutokset ohjelmaan mahdollisia.)
Linnanmäki kutsuu kaikki huvittelijat juhlistamaan ikonisen Vuoristoradan juhlavuotta ja nauttimaan juhlakauden kiehtovasta tapahtumasisällöstä niin Estradilla kuin ympäri puistoakin! Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Saija ViitalaViestintäpäällikköPuh:050 472 0605saija.viitala@linnanmaki.fi
Satu JärveläToimitusjohtajaPuh:050 441 4445satu.jarvela@linnanmaki.fi
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
