Sweco Finland Q1 2026: Kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana

28.4.2026 10:49:27 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote

Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2026 ensimmäiseltä neljännekseltä. Sweco Finlandin kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana. Ensimmäisellä kvartaalilla toteutettiin myös suunnitellut tehostamistoimenpiteet kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Thomas Hietto nojaa rennosti lasikaiteeseen toimistolla ja katsoo kameraan.
Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto.

Sweco Finlandin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi yritysostojen vauhdittamana 14,4 % ollen 94,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBITA) oli 5,2 miljoonaa euroa, johon vaikuttivat projektien alaskirjaukset sekä kertaluonteiset kulut muutosneuvotteluihin ja yritysostoihin liittyen. Liikevaihto ilman yritysostojen vaikutusta oli viime vuoden tasolla.

”Kesäkuun alussa Fimpec-yhtiöiden sekä Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymän yhdistyminen Swecon kanssa on saatu päätökseen, ja uusi, entistäkin vahvempi organisaatio aloittaa toimintansa. Uudella organisaatiolla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä laajempaa osaamista, jolla tuemme heitä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.

Sweco Finland voitti ja edisti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana useita merkittäviä toimeksiantoja.

Jumbo on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista ja sille toteutetaan parhaillaan mittavaa kehitysohjelmaa. Sweco on tehnyt kehitysohjelmaa koskevan sopimuksen, joka sisältää projektinhallinnan, kustannusohjauksen sekä työmaavalvonnan. Sopimus on voimassa vuoteen 2029 saakka. Kehitysohjelman tavoitteena on valmistella kauppakeskus uusille asiakasvirroille, joita vuonna 2029 käyttöön tuleva Vantaan raitiotielinja tuo mukanaan, sekä tukea Jumbon kehittymistä urbaaniksi kaupunkikeskukseksi. Sweco on toiminut Jumbon pitkäaikaisena kumppanina myös rakennesuunnittelussa ja vastuullisuuskonsultoinnissa, ja ollut mukana määrittelemässä hankkeen kestävyystavoitteita varmistaen, että ne ovat linjassa Jumbon oman kestävän kehityksen tiekartan kanssa.

Sweco on toiminut Loiste Lämpö Oy:n pitkäaikaisena EPCM-kumppanina Kajaanin kaukolämmöntuotannon sähköistämisessä ja uudistamisessa. Uusi tuotantokokonaisuus perustuu lämpöpumpputeknologiaan ja sähkökattiloihin, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta, ja se tulee toimimaan pääosin datakeskuksen hukkalämpöä hyödyntäen. Projektissa on saavutettu merkittävä vaihe siirryttäessä hukkalämmön talteenoton alkamiseen.

Swecon osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2026

Tiedustelut:

Thomas Hietto, toimitusjohtaja, Sweco Finland, puh. 040 047 4093, thomas.hietto@sweco.fi
Sanna Huopio, viestintäjohtaja, Sweco Finland, puh. 050 302 8898, sanna.huopio@sweco.fi

Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi

Lue lisää julkaisijalta Sweco Finland Oy

Sweco on laskenut Suomen toimintojensa luontojalanjäljen – tulos korostaa tietotyön luontovaikutusten ominaispiirteitä19.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Sweco on tehnyt ensimmäistä kertaa kattavan luontojalanjäljen laskennan Suomen toiminnoilleen. Laskenta tarjoaa uudenlaista ja yksityiskohtaista tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja täydentää Swecon päästölaskentaa. Luontojalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan keskeisiä alueita, joilla ympäristövaikutuksiin liittyviä parannuksia voidaan tehdä: suurin luontovaikutus Swecolla syntyy ostetuista tuotteista ja palveluista. Luontojalanjäljen laskenta avaa uuden näkökulman tietotyön ympäristövastuun mittarointiin ja johtamiseen.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye