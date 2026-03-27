Sweco Finland Q1 2026: Kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana
28.4.2026 10:49:27 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote
Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2026 ensimmäiseltä neljännekseltä. Sweco Finlandin kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana. Ensimmäisellä kvartaalilla toteutettiin myös suunnitellut tehostamistoimenpiteet kilpailukyvyn varmistamiseksi.
Sweco Finlandin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi yritysostojen vauhdittamana 14,4 % ollen 94,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBITA) oli 5,2 miljoonaa euroa, johon vaikuttivat projektien alaskirjaukset sekä kertaluonteiset kulut muutosneuvotteluihin ja yritysostoihin liittyen. Liikevaihto ilman yritysostojen vaikutusta oli viime vuoden tasolla.
”Kesäkuun alussa Fimpec-yhtiöiden sekä Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymän yhdistyminen Swecon kanssa on saatu päätökseen, ja uusi, entistäkin vahvempi organisaatio aloittaa toimintansa. Uudella organisaatiolla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä laajempaa osaamista, jolla tuemme heitä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.
Sweco Finland voitti ja edisti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana useita merkittäviä toimeksiantoja.
Jumbo on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista ja sille toteutetaan parhaillaan mittavaa kehitysohjelmaa. Sweco on tehnyt kehitysohjelmaa koskevan sopimuksen, joka sisältää projektinhallinnan, kustannusohjauksen sekä työmaavalvonnan. Sopimus on voimassa vuoteen 2029 saakka. Kehitysohjelman tavoitteena on valmistella kauppakeskus uusille asiakasvirroille, joita vuonna 2029 käyttöön tuleva Vantaan raitiotielinja tuo mukanaan, sekä tukea Jumbon kehittymistä urbaaniksi kaupunkikeskukseksi. Sweco on toiminut Jumbon pitkäaikaisena kumppanina myös rakennesuunnittelussa ja vastuullisuuskonsultoinnissa, ja ollut mukana määrittelemässä hankkeen kestävyystavoitteita varmistaen, että ne ovat linjassa Jumbon oman kestävän kehityksen tiekartan kanssa.
Sweco on toiminut Loiste Lämpö Oy:n pitkäaikaisena EPCM-kumppanina Kajaanin kaukolämmöntuotannon sähköistämisessä ja uudistamisessa. Uusi tuotantokokonaisuus perustuu lämpöpumpputeknologiaan ja sähkökattiloihin, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta, ja se tulee toimimaan pääosin datakeskuksen hukkalämpöä hyödyntäen. Projektissa on saavutettu merkittävä vaihe siirryttäessä hukkalämmön talteenoton alkamiseen.
Swecon osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2026
Tiedustelut:
Thomas Hietto, toimitusjohtaja, Sweco Finland, puh. 040 047 4093, thomas.hietto@sweco.fi
Sanna Huopio, viestintäjohtaja, Sweco Finland, puh. 050 302 8898, sanna.huopio@sweco.fi
Thomas HiettoToimitusjohtajaSweco FinlandPuh:0400 474 093thomas.hietto@sweco.fi
Sanna HuopioViestintäjohtajaSweco FinlandPuh:050 302 8898sanna.huopio@sweco.fi
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
Swecon vuosikertomus 2025 julkaistu: uudenlainen ilmasto- ja luontoriskien ristikkäisarviointi kuvaa tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä kattavammin kuin perinteiset skenaarioanalyysit27.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Swecon vastuullisuuskonsultit ovat kehittäneet uudenlaisen ilmasto- ja luontoriskien ristikkäisarvioinnin analyysimallin yritysten vastuullisuusraportointiin. Se esitellään osana Swecon vuoden 2025 vuosikertomusta.
Sweco on laskenut Suomen toimintojensa luontojalanjäljen – tulos korostaa tietotyön luontovaikutusten ominaispiirteitä19.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Sweco on tehnyt ensimmäistä kertaa kattavan luontojalanjäljen laskennan Suomen toiminnoilleen. Laskenta tarjoaa uudenlaista ja yksityiskohtaista tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja täydentää Swecon päästölaskentaa. Luontojalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan keskeisiä alueita, joilla ympäristövaikutuksiin liittyviä parannuksia voidaan tehdä: suurin luontovaikutus Swecolla syntyy ostetuista tuotteista ja palveluista. Luontojalanjäljen laskenta avaa uuden näkökulman tietotyön ympäristövastuun mittarointiin ja johtamiseen.
Sweco Finland Q4 2025: Vakaa tuloskehitys ja kasvua haastavassa markkinassa11.2.2026 10:55:56 EET | Tiedote
Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä. Sweco Finlandin viimeisen vuosineljänneksen tulos kehittyi myönteisesti ja nosti koko vuoden kannattavuutta.
Sweco Finland Q4 2025: Stable profit development and growth in a challenging market11.2.2026 10:55:56 EET | Press release
Today Sweco published its interim report for the fourth quarter of 2025. Sweco Finland's fourth quarter result developed positively and increased profitability for the whole year.
Iida Vakkuri johtamaan Swecon Vastuullisuus ja resilienssi –toimialaa16.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Iida Vakkuri on nimitetty Swecon uuden Vastuullisuus ja resilienssi –toimialan johtajaksi 1.1.2026 alkaen. Vakkuri jatkaa Sweco Finlandin vastuullisuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.
